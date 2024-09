A sport egyenlővé tesz! – Egy nap az elfogadás és mozgás jegyében önkéntesekkel Győrszentivánon

Mi kell egy vidám és eseménydús naphoz egy szikrázóan napsütéses őszi szombaton? Jókedv, lelkes kíváncsiság, kihívás, meglepetés, odafigyelés, segítő szándék és persze mindezek összehangolása.

Szeptember 21-én minden adva volt, hogy hátizsáknyi élménnyel gazdagodjon minden résztvevő, próbára tegye önmagát, legyőzze az akadályokat, majd újonnan megismert társaktól barátként vegyen búcsút „A sport egyenlővé tesz!” elnevezésű sport- és szakmai napon, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Audi Hungaria Zrt. közös szervezésében és a munkatársak önkéntes közreműködésével tartottak fogyatékossággal élő fiataloknak. Ráadásul a „Tavaly is voltunk, ugye, jövőre is jöhetünk?” kérdés az ellátottaktól már reggel felvillantotta a következő sportnapot kívánságként, pedig még el sem kezdődött az idei.

Győrből és környékéről, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiójának Vas és Zala vármegyei intézményeiből érkeztek a fogyatékossággal élő fiatalok kísérőikkel Győrszentivánra.

Egy egész „sportcsarnoknyi” különleges játékos feladat, sport- és érzékszervi aktivitás kínált lehetőséget, hogy mindenki élményt szerezzen és nyertesként élje át a pillanatokat – a résztvevők és az önkéntes segítők egyaránt. A tizenegy intézmény száznegyven sportolni vágyó ellátottját és kísérőiket harminc máltais és negyven audis munkatárs várta, hogy önkéntes munkájukkal segítsék a sportnapot.

A világ legnagyobb motorgyáraként ismert vállalat, az Audi Hungaria munkatársai a szolidaritásban és a közösségek támogatásában élen jártak az éves önkéntes napjukon, segíteni jöttek nemes lelkülettel. A szeretetszolgálat dolgozóival szervezett közös sportnap a fiatalokért végzett összefogást szimbolizálta. A résztvevők a játékos formába csomagolt sportolás során ismét megtapasztalhatták a közös mozgás örömét, a segítők pedig ajándékként kapták az arcokról a siker, a közösségnyi szeretet és elfogadás fakasztotta mosolyokat.

A reggeli érkezés során hamar megtelt a parkoló a szállító járművekkel. A regisztrációtól már színes karszalagos „sportolók” sorakoztak a megnyitóra, ahol nemcsak a karszalagok, hanem az intézményi és önkéntes „mezek” is színesítették a Győrből, Csornáról, Keszthelyről, Iváncról, Csákánydoroszlóról, Zalaapátiból, Mindszentpusztáról, Tapolcáról és Kehidakustányból érkező csapatokat.

Az Audi Hungaria részéről elsőként Németh Kinga személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tag köszöntötte a résztvevőket.

„Együtt vagyunk ezen a napon, a saját értékeink mentén kapcsolódunk egymáshoz. Fontos számunkra, hogy a társadalmi felelősségvállalással összeérjünk az önkéntes tevékenységben ma, tegnap és a jövőben is, hiszen vannak már felejthetetlen közös élményeink.”

Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja arra buzdította a résztvevőket, hogy élvezzék a közösségben végzett mozgás örömét. A sport tényleg egyenlővé tesz, a sport nyelvét mindenki érti, és ezáltal megtapasztalhatjuk egymás szeretetét, amelyből erőt meríthetünk.

A Máltai Szeretetszolgálat részéről Panker Mihály, a Nyugat-Dunántúli Régió regionális ügyvezetője jókedvet, baráti öleléseket és jó sportolást kívánt.

Ráczné Németh Teodóra regionális szakmai vezető azt hangsúlyozta, hogy a tavalyi után már ismerősként találkozhattak egymással a különböző intézményekből érkező fiatalok és az önkéntes segítők, a megszerzett és a most rájuk váró élmények pedig már a folytatáshoz is utat mutatnak.

Egy sportnap elengedhetetlen eleme a bemelegítés. Ezúttal zenés gyakorlatokkal a Győri AUDI ETO KC játékosa, Veronica Egebakken Kristiansen kézilabdás irányítóként „vezényelte” a nap bajnokait, hogy ne csak lélekben, de testben is felkészülten kezdődhessen a mozgásgazdag program.

16 csapat állt rajthoz, és „tette próbára” csapattagjait az állomásoknál, elűzve a félelmeket, teljesítve a kihívásokat, legyőzve az akadályokat, teret engedve a jókedvnek és sikerélménynek.

Ezúttal csak nyertesek távoztak a soron következő vidám „megpróbáltatáshoz”, amelyek között volt élő csocsó, curling, minigolf, darts, foci, fúvókás játék, bikatülök-erőmérő, számtoronyépítés és ügyességi sorverseny. S ha a versengés véget ért, jöhettek az érzékszervi aktivitások, ahol a hallás, a látás, a szaglás és a tapintás került mérce alá.

A szeretetszolgálat régiós jelnyelvi tolmácsszolgálatainak munkatársai a jelnyelvi játékokkal arattak sikert; a látássérült pingpong, illattotó, játék taktilis kártyával sok próbálkozót vonzott, ahogy a kreatív kézműves sarok színezői, a csillámtetoválás és kézműves-foglalkozás is.

Aztán a virtuális világba csöppenve a VR szemüveg kézről kézre, pontosabban szemről szemre járt, majd a szerencsekerék forgatásával a standtól minden résztvevő nem is egy, hanem két ajándékkal távozott.

A nap folyamán jelen volt mindenhol egy kis különlegesség vagy meglepetés, az ebéd is „menőnek” számított, ahogy a fiatalok megjegyezték: a hot-dogok, a kürtőskalács kedvenc kategóriás volt.

Minden résztvevő oklevelet és csillogó érmet vehetett át a szervezőktől a közreműködésért, amelynek szövege összegezte a sportnap célját és eredményét: „Legyőzted a félelmeidet, megbirkóztál az akadályokkal. A jövőben is keress új kihívásokat, és tedd próbára magad!”

A nap zárását éppoly vidámmá varázsolták a fogyatékkal élő fiatalok, mint ahogy megérkeztek, és izgalommal vetették bele magukat a mozgással teli programokba. A zenés-táncos zárópercek arról tanúskodtak, hogy jó közösségben nem könnyű elfáradni, még akkor sem, amikor egy egész nap a sportolásról szólt. A búcsúzáskor pedig egy úti csomaggal ellátott színezhető hátizsákot akaszthattak vállukra a szervezők jóvoltából, és a hátizsákban újra elvitték magukkal az immár hagyományosnak mondható „A sport egyenlővé tesz!” elnevezésű nap idei élményeit is.

A kijáratnál ismét elhangzott a „Jövőre veletek, ugyanitt!” felkiáltás nemcsak a fiatalok részéről, de a máltais és audis önkéntesek is így köszöntek el egymástól is, hiszen a nap a közösségi értékek és sportélmények, a személyes találkozás mellett a társadalmi felelősségvállalásról is szólt.

Mindenki tevékeny résztvevője volt a mozgalmas napnak, ahol ezúttal is a hegyek helyett saját magukat mozgatták meg egy nemes ügyért, és egyenlőkké váltak a közös sportolásban, miközben együtt újabb köveket bontottak le az előítélet láthatatlan bástyájáról. A sport egyenlővé tett mindenkit, együtt tapasztalták meg nemcsak a mozgás örömét, hanem azt is, hogy az akadályok ezúttal ismét a pályán maradtak.

Szalai Ferenc régióvezető úgy összegezte: „Erről a napról nem győztesként, hanem nyertesként távoztak a fogyatékossággal élők és az önkéntesek egyaránt.”

Szöveg: Pankerné Szabó Csilla

Fotó: Pankerné Szabó Csilla; Csapó Balázs

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír