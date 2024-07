A Szent Sír-bazilika felszentelésére emlékeztek a szentföldi ferencesek

Az eredeti épületet 335-ben szentelték fel, ez jelentős átalakításon esett át azután, hogy 1099-ben a keresztesek elfoglalták Jeruzsálemet a második keresztes hadjárat során.

Minden évben, július 15-én a Szentföldi Kusztódia ferences szerzetesei ünnepélyes szentmisében emlékeznek meg a bazilika felszentelésének évfordulójáról.

„Mit is jelent számunkra ez az ünnep? Miért tulajdonítunk ekkora jelentőséget egy fizikai térnek? – tette fel a kérdést a homíliában Francesco Patton OFM szentföldi kusztos. – Ez a hely tanúja volt a názáreti Jézus halálának és feltámadásának, ezért hitünk és reményünk forrásozik belőle.”

Jeruzsálem elfoglalása után a keresztesek számos templomot újra akartak építeni, köztük a Szent Sír-bazilikát is. Az őskeresztény épületeket (Anasztaszisz, Golgota, Martürion) az új bazilika foglalta magába. Létesült egy nagy presbitérium is – amely ma a görög ortodox Katholikon –, mely köré több kápolna épült, Krisztus passiója egyes mozzanatainak szentelve. Az észak-déli tengelyt adó kereszthajó magába foglalja a Golgota szikláját is.

Az ünnepélyes szentmise kezdetén a kusztos megtömjénezte az üres sírt, amelyre az evangéliumos könyvet helyezték. Az oltár az Angyal-kápolnában állt, a sírral szemközti aediculában. Az ige liturgiáját a kis szentélyen kívül, a felajánlást belül végezték.

Francesco Patton kusztossal két koncelebráns léphetett be az apró helyiségbe: Stéphane Milovitch OFM, a Szent Sír őre és Carlos Malfa, az argentinai Chascomús eremitus megyéspüspöke.

„A hely, ahol vagyunk, és a szövegek, amelyeket olvastunk, mind arról beszélnek, hogy Jézus valóban meghalt és valóban feltámadt – emelte ki a kusztos. – Ez a hely ezért a keresztény bizonyság és remény forrása. Ez a hely maga is tanú. Amint az angyalok hirdették az asszonyoknak Jézus feltámadását, az Egyház is felkínálja nekünk ezt az üzenetet, a hit és a remény szilárd alapját.”

Forrás: Custodia Terrae Sanctae

Magyar Kurír

(vn)