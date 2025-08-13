A Szentszék közzétette a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályzatát

Augusztus 9-én tették közzé a Gazdasági Titkárság 1/2025. számú általános végrehajtási rendeletét, amely tartalmazza a 2020. június 1-jén kiadott, a Szentszék és Vatikán városállam közbeszerzési eljárásainak átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó normákról szóló, motu proprio végrehajtási szabályzatát, amelyet a 2024. január 16-án kiadott, A jobb együttműködés érdekében kezdetű motu proprio módosított.

A 2025. augusztus 5-én Maximino Caballero Ledo prefektus által aláírt rendelet nyolc fejezetre és 52 cikkelyre oszlik. Meghatározza a Szentszék közbeszerzési törvénykönyvének frissítéséről szóló, a különböző vatikáni szervek közötti együttműködés eredményeként a közbeszerzési eljárások egyszerűsítése érdekében létrejött A jobb együttműködés érdekében kezdetű motu proprio végrehajtásának módjait. A frissítés, amely megerősíti az átláthatóság, az ellenőrzés és a verseny célkitűzéseit a Szentszék és a Vatikán városállam közbeszerzési szerződéseinek odaítélése során, valamint a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmódot és az ajánlattevők közötti megkülönböztetés-mentességet, elősegíti az időben történő adminisztratív intézkedéseket, valamint a hatékonyság, az eredményesség és a költséghatékonyság elveinek végrehajtását az Egyház szociális tanításával összhangban.

Az új közbeszerzési törvénykönyvnek, mely a szerzett tapasztalatokra támaszkodik, összhangban a Praedicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióval, az a célja, hogy összeegyeztesse az átláthatóság és az ellenőrzés követelményeit az egyszerűsítés szükségességével egy olyan működési megközelítés javára, amely a gazdasági döntéseket az etikusabb és az erőforrások fenntartható felhasználása szem előtt tartásával irányítja. A rendeletet a L’Osservatore Romano honlapján hirdették ki, és augusztus 10-én lépett hatályba.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír