A szenvedélybetegségről tart kerekasztal-beszélgetést a Máltai Szeretetszolgálat

A Máltai Tanulmányok szerkesztői így vezetik fel a témát: „Mi a függőség? A függőség egyáltalán betegség? Ha az lenne, a szenvedélybetegség gyógyítható? Egyfajta szerzett probléma, vagy genetikailag »kódolt« sajátosság? Akárhogy is, egyvalami bizonyos: szélsőséges esetben olyan súlyos fájdalom és rombolás forrása, amely az azt elszenvedőnek és környezetének is sérüléseket okoz. Jelen számunkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának munkája inspirálta. A Kimondható elnevezésű kiadványaik, legújabban pedig az »Apa, anya, pia« kezdeményezésük számos szenvedélybetegséggel kapcsolatos kérdésre hívta fel a figyelmet. A Máltai Tanulmányok szerkesztősége ezért is döntött úgy, hogy idei első számunkat ennek a témának szenteljük. Aminek különös jelentőséget adott a koronavírus okozta világjárvány, amely során megnőtt a szenvedélybetegek száma.”

A témához, illetve a lapszámhoz kapcsolódva videointerjú készült Kovács András Péter humoristával, akinek a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésében március 8-án indult a Töltsd velünk! című, függőségekről szóló podcastsorozata.

Az első podcastadás megjelenése után alig néhány órával már érkezett is rá hivatkozó segítségkérés a Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának megadott címére. Kovács András Péter hisz abban, hogy nem lehet elméleti háttér nélkül, „Hűbele Balázs módjára” kezelni egy olyan súlyos témát, mint a szenvedélybetegség. A Máltai Tanulmányok új lapszámához kapcsolódva elmondja, mit mond a gyermekeinek a szenvedélybetegségekről, hogyan látja a tudományos munka szerepét a függőségek kezelésében és miként fogadta a társadalom, hogy ő nyíltan beszélt traumatikus gyermekkori élményeiről.

A Máltai Szeretetszolgálat tudományos folyóirata legfrissebb (2023. évi 1.) lapszámának bemutatóját április 25-én, kedden 17 órakor tartják a szervezet budapesti, Batthyány téri központjában.

A kerekasztal-beszélgetés moderátora, Frankó András, a Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának vezetője Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológussal, Marjai Kamilla addiktológiai konzultánssal és Szemelyácz János pszichiáterrel, a Magyar Addiktológiai Társaság elnökével beszélget az addikció mentálhigiénés, pszichológiai és társadalmi vonatkozásairól.

A Máltai Tanulmányok legfrissebb cikkei és a teljes lapszám megtalálható a maltaitanulmanyok.hu oldalon.

A rendezvény ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát ITT jelezheti az űrlapot kitöltve.

A kerekasztal-beszélgetést élőben, online is lehet majd követni az alábbi címen: https://maltai.hu/elo

