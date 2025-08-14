A szirmabesenyői templom felszentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepelték

Olyat akartak alkotni, „ami az emberre mint Istenre néző személyre emlékeztet, amin rajta van az ember Istentől kapott méltósága” ‒ így méltatta Keresztes Szilárd püspök 2000. augusztus 6-án, a templomszentelésen mondott beszédében a hívek összefogását.

Arról is szólt akkor a szentelő püspök, milyen fontos szerepe van a templomnak a közösség életében: „A templom feladata a lelki közösség építése. Ide azért jönnek az emberek, amiért Jézus ment a Tábor hegyére: hogy imádkozzanak, hogy az imádkozó emberben megnyilvánuljon az Isten dicsősége, hogy kiáradjon rájuk a megnyugvásnak, a lelki békességnek, a családok hűségének, a becsületes munkakedvnek, a józan keresztény erkölcsnek a lelkülete. Ezért jönnek az emberek, hogy kiszabadítsák magukat a mindennapi gondok közül, hogy félretéve minden földi gondot felemelkedjenek ennek a háznak a magaslatára, és innen nézzék hitben megvilágosított szemmel az életet, a hétköznapokat és a munkát, és Isten szemével értékelve magukat; legyen több erejük, kiállásuk, önzetlenebb szolgálatuk mindabban, ami elé az élet állítja őket.”

S mivel ez így vált valóra, a templombúcsút vezető jelenlegi miskolci főpásztor, Orosz Atanáz megyéspüspök szó szerint idézte Keresztes Szilárd 25 évvel ezelőtt elhangzott szavait.

„Uram, jó nekünk itt lenni!” (Mt 17,4) ‒ olvassuk Urunk színeváltozásának ünnepén az evangéliumból Szent Péter szavait.

A jubileumi Szent Liturgián Orosz Atanáz püspök arra világított rá, miért is vagyunk itt a legjobb helyen: „Jézus Krisztus jelenlétében és Isten Szentlelkének a jelenlétében átélhetjük, hogy a mennyei Atya gyermekei vagyunk, hogy az ő nagy családja vagyunk, és együtt sóhajtozunk, együtt imádkozunk ahhoz az Istenhez, aki meghallgat bennünket.”

Modern világunk kihívásai, az elembertelenedés, a háború fenyegetései közepette az Isten háza az, ahol békét és nyugalmat lelhetünk. „Ha a közösségben és harmóniában megénekeltük Isten dicsőítését, talán jobban fogunk boldogulni e világban” – mondta a miskolci főpásztor.

A templomépítés fáradságos éveire emlékezve Szmrek László, a közösség korábbi világi elnöke azt is elmondta, hogy olyanoktól is érkezett számos felajánlás, akiknek korábban nem volt kötődésük a templomhoz. Szilágyi Ferenc jelenlegi alelnök pedig az azóta is tartó összefogást méltatta, mert – mint mondta – templom nélkül közösség sincs.

A templom felszentelése után is sok teendő akadt még. Öt évvel később készült el az ikonosztáz.

Újabb mérföldkő lett a szervezőlelkészség megalakulása: ezt a feladatot Kovács Lajos atya kapta meg. Majd Szarka János atya egy szűk évtizeden át vezette és szervezte a közösséget. Az utóbbi négy évben Polyák Imre atya teljesít itt szolgálatot.

Az elmúlt években a templom kertje is átalakult, óriási filagória épült, és – többek között – modernizálták a templom villamosítását és a hangtechnikát, valamint elkészültek a templom falának ikonjai is.

A liturgia ünnepélyességéhez az idei templombúcsún is nagyban hozzájárult a Keresztelő Szent János kórus éneke. A liturgián Kökényessy Zoltán vezényelt, aki a zenét írta, és sokat gyakorolt az énekesekkel együtt.

A filagória pedig közös szeretetlakoma és kiállítás helyszíne is lett a jubileumi körmenet után.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

