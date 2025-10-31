A Szó Szimfóniája – Naphimnusz-variációk Weöres, Nemes Nagy és Pilinszky költészetében

A gazdag irodalomtörténeti és teológiai rétegeket feltáró előadás a 20. századi magyar líra három kiemelkedő alakjának természetábrázolásán keresztül vizsgálta a teremtés dicséretének poétikai és spirituális lenyomatait.

Hernádi Mária Assisi Szent Ferenc Naphimnusza nyomán azt kutatta, hogyan jelenik meg a természet mint teológiai és esztétikai közvetítő közeg a modern magyar költészetben. A választott három szerző – Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János – költészetében közös a transzcendens érzékenység és a teremtett világ iránti mély figyelem, amely rokonítható Szent Ferenc látásmódjával. A költeményeket olvasva a befogadó figyelme a Teremtőre irányul; lírájukban a teremtés nem csupán közvetítő: a teremtés szemlélője személyes és szeretetteli figyelemmel fordul a teremtett világ felé, ez pedig nyíltan vagy rejtetten istendicséretté válik: az egész teremtést a Teremtőben engedi láttatni.

A költők a 20. században is tanítanak „a testvériség és a szépség nyelvén” beszélni (LS 11), azon a nyelven, amely Assisi Ferencé is volt, akinek hozzáállása „sokkal több volt az értelmi megbecsülésnél vagy az anyagi számításnál, mert számára valamennyi teremtmény fivér és nővér volt, aki szeretetkapcsolatban állt vele” (LS 11).

Az előadás külön figyelmet szentelt annak, hogy miképpen válnak a természet elemei a költői nyelv titkos – a Teremtőre utaló – jelrendszerének részeivé. A természet így nem pusztán esztétikai hátteret, hanem teológiai távlatot ad.

Aki mélyebb irodalomtörténeti és teológiai összefüggésekre kíváncsi, és szeretné új szemszögből látni Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János életművét, annak szeretettel ajánljuk Hernádi Mária előadását, amely megtekinthető a ferences rendtartomány YouTube-csatornáján:

Szöveg: Kálmán Veronika

Forrás és fotó: Ferences Média

Magyar Kurír