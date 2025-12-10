A szolgáló szeretet példaképe – Szent Miklóst ünnepelték a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

A Szent Miklós-napi dísztanácsülésen Gyergyószentmiklós Önkormányzata elismerésben részesítette mindazokat a személyeket, szervezeteket, intézményeket és cégeket, akik kiemelkedő tevékenységükkel és példamutatásukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez, a közösség építéséhez.



Gyergyószentmiklós posztumusz díszpolgára lett Fogarasy Mihály erdélyi püspök, aki tudásával, vezetői és közösségi tevékenységével a társadalom javát szolgálta, és előmozdította a város gazdasági, egyházi és kulturális fejlődését. A díjat Kovács Gergely gyulafehérvári érsek vette át.



A Gyulafehérvári Caritasnak mint jubiláló intézménynek, működése 35. évfordulója alkalmából járó kitüntetést Sajgó Balázs lelki igazgató vette át a segélyszervezet kiemelkedő társadalmi elkötelezettségéért és közösségépítő munkásságáért, valamint elismerésben részesült a Caritas Vidékfejlesztés a Pricske sajt két ezüst minősítésének elnyeréséért a svájci nemzetközi sajtversenyen. A vállalkozás a helyi gazdaság és közösség fejlesztéséhez, valamint a helyi értéktár gyarapításához járul hozzá. Díjat vehetett át Kiss Gabriella mentálhigiénés szakember, a szociális szférában végzett kimagasló tevékenysége elismeréséért (az ő nevéhez fűződik az Alzheimer Cafék erdélyi meghonosítása), és Scheubeck Szeréna, aki az év önkéntese lett.

A díjátadóról részletesen ITT olvashatnak.

*

Másnap Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsújának főcelebránsa és szónoka. Üzenete Szent Miklós püspök lelkületére irányította a figyelmet: a csendes, szolgáló szeretetre, amellyel ő a rá bízott közösséget vezette. Szent Miklós példája ma is arra hív, hogy mindenki a maga helyén, elhivatottsággal és alázattal végezze a feladatát.



A főpásztor megáldotta a főoltár Szent Miklós-szobráról mintázott új szobrot is, amely Marosszentannán készült Demeter József szobrászművész műhelyében. Ez a szobor lesz idéntől a búcsús körmenet kiemelt kegytárgya (megóvandó a régi, több mint háromszáz éves szobor állapotát). Püspöki süvegébe helyezték el Mürai Szent Miklós püspök elsőrendű csontereklyéjét, amelyet a gyergyói születésű Márton Arnold adományozott a Szent Miklós-templomnak.



„Adja Isten, hogy Szent Miklós szellemisége és az ereklye szentsége ma is bátorítson mindenkit a szolgáló szeretet és az elhivatottság mindennapi megélésére” – mondta az érsek.

*

Fotó: Benkő Balázs

Szent Miklóst ünnepelték továbbá Berecken, ahol minden évben kiemelkedő, kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgató esemény a Szent Miklós-napi búcsú. Ilyenkor a rendkívüli alkalomra gyönyörű virágkompozíciókkal díszített templomban ünneplők sokasága fogadja a szent keresztet, a kerület papjainak közös jelenléte pedig az egység és testvériség érzését erősíti. A szentmise főcelebránsa László Zsolt, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkésze volt.

Fotó: Takács Armand

A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomban ugyancsak búcsús szentmisét mutattak be, itt Csomós László plébános meghívására László István székelyszenttamási plébános hirdetett igét.

A részletes beszámoló IDE kattintva olvasható.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír