A szolidaritás jele – Francesco Patton kusztos a szeptemberre halasztott szentföldi gyűjtésről

Az egymást segítő helyi egyházak a testvériség hálózata, amely a világ keresztény közösségeinek megkülönböztető jegye. Van azonban közöttük egy egyház, amelynek a világ más részeiről érkező segítség egyedülálló értéket jelent. A Szentföldön jelen lévő egyház gyökerei, helyszínei közvetlenül az evangéliumhoz kötődnek, amelynek az Egyetemes Egyház különleges segítséget biztosít a minden évben a nagyböjt idején a Szentföld javára megtartott adománygyűjtés által.

Idén ezt a hagyományt megtörte a koronavírus-járvány, ami tavasszal elnéptelenítette a templomokat számos európai egyházban, amelyek hagyományosan élen járnak a szentföldi gyűjtésben. Ferenc pápa a rendkívüli helyzetre való tekintettel áthelyezte a gyűjtést szeptember 13-ra. Azért ezt a dátumot választotta, mert ez a vasárnap esik legközelebb Krisztus keresztjének felmagasztalása ünnepéhez, amelyet Jeruzsálemben rendkívül ünnepélyes keretek között tartanak meg. Arra emlékeznek, hogy Isten Fiának szeretete egészen addig megy, hogy az életét adja üdvösségünkért a kereszten – hangsúlyozta Francesco Patton.

A szentföldi kusztos egy videóban mutatta be, hogy milyen célokra fordítják a világ minden plébániáján és egyházmegyéjében évente a Szentföldért szervezett gyűjtésből befolyt felajánlásokat. Rengeteg különböző területen van szükség az anyagi támogatásra, és ezek nemcsak a szent helyek fenntartását jelentik a Születés-bazilikától a Szent Sír-bazilikáig. A világ nagylelkű keresztényei adományainak köszönhetően a Szentföldi Ferences Kusztódia által működtetett plébániák lelkipásztori tevékenységét is támogatni tudják. Emellett minőségi oktatást és nevelést biztosíthatnak több mint 10 ezer fiatalnak; családokat tudnak segíteni a lakáshoz jutásban; keresztény vendégmunkásokat támogathatnak abban, hogy befogadásra találjanak, még ha hazájuk távol is van. Az adományoknak köszönhetően a szíriai háború által sújtott lakosság mellé is oda tudnak állni, akik a környező országokba menekültek, ahol a Kusztódia is jelen van és végzi misszióját. A gyűjtés által kifejezhetjük támogatásunkat Krisztus titokzatos teste iránt, amely azokon a helyeken van jelen, ahol Krisztus testet öltött mindannyiunkért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír