A Szűzanya mellett a húszéves erdélyi Mária Rádiót is köszöntötték Csíksomlyón

Már a kora délutáni órákban zarándokok sokasága érkezett Csíksomlyóra december első szombatján. Az imaórák ezúttal is négy órakor kezdődtek. Az elsőt a gyimesvölgyiek vezették, majd Csíkdelne-Csíkpálfalva egyházközség hívei mondták az áhítatot. Közben a kolostor gyóntatóhelyiségeiben sokan igyekeztek szentgyónáshoz járulni. A Mária-köszöntőn jelen voltak az erdélyi Mária Rádió munkatársai és önkéntesei is, hiszen a rádió működésének 20., a csíksomlyói stúdió létrejöttének 16. évfordulóját ünnepelték.

A hat órakor kezdődő szentmisét Gegő Julianus ferences szerzetes mutatta be. Prédikációjában hangsúlyozta:

az advent annak felismerése, hogy Isten nemcsak közel jön – hanem mindig is közel volt.

Sokszor úgy érezzük, hogy várjuk őt, pedig valójában ő az, aki türelmesen, csendben vár minket, és aki ezt elsőként kimondta, Gábriel angyal volt. „Mária számára ez volt az első adventi fény: egy hírnök, aki megmutatta neki, hogy Isten jelen van az életében. Jelen a félelmében. Gábriel első szava így hangzott: Ne félj! De valljuk be őszintén: attól, hogy valaki azt mondja, ne félj, attól még a félelem nem tűnik el. A félelmet nem lehet lekapcsolni egy gombnyomással. Isten azonban nem is ezt várja. Az angyal szava azt jelenti: nem vagy egyedül a félelmedben” – mondta Julianus testvér. Hozzátette: Gábriel angyal arra is rámutat, Isten jelen van Mária hétköznapi életében, hivatásában: megmutatta, hogy küldetése van.

„Ahol küldetés van, ott Isten vezet.

Gábriel angyal advent első hírnöke. Isten hangját közvetíti: közel vagyok, nálad vagyok, benned vagyok, És örömhírt hoz: nem vagy egyedül. Veled az Isten.

Szól ez a családnak, ahol sok a gond, a betegnek, a magányosnak, a fiatalnak, aki keresi az útját. Az időseknek, akik sokszor csendben hordozzák a fájdalmaikat” – tette hozzá a ferences szerzetes.

Isten soha nem szűnik meg szólni, és szól ma is, akár modern eszközökkel. Példaként említette a működése 20. évfordulóját ünneplő erdélyi Mária Rádiót, amely – a szónok szerint – ugyanazt teszi, mint Gábriel angyal. „Eljuttatja Isten szavát a nappaliba, a konyhába, a kórházi ágy mellé, az éjszakai műszakba, az autóba, vagy a magány csendjébe. Elmondja azoknak, akik otthon vannak, akik úton vannak, akik betegek, egyedül vannak, küzdenek: Isten közel van hozzád. Ne félj!”



„Gábriel angyal elvitte az örömhírt egy názáreti házba. A Mária Rádió ma elviszi több százezer ember otthonába. A hír ugyanaz. A küldő ugyanaz. Isten szeretete, amely soha nem fárad el keresni az embert, ugyanaz. Ugyanaz a forrás, más csatorna” – hangsúlyozta az ünnep szónoka, majd arra kérte a híveket, ha meghallanak a rádióban egy imát, egy tanúságtételt, vagy éppen az evangéliumot, akkor ne csak egy műsorra gondoljanak, hanem arra,

Isten újra és újra szól hozzánk, ma is küld hírnököket.

A szentmise után Csíkdelne-Csíkpálfalva egyházközség fiataljainak vezetésével az örvendetes olvasót imádkozták a zarándokok.

A gyertyás körmenetben ugyancsak a népviseletbe öltözött fiatalok vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát. Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette. A következő Mária-köszöntő január 3-án lesz.

