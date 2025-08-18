A vatikáni bíboros államtitkár Burundiba látogatott a diplomáciai kapcsolatfelvétel 60. évfordulóján

Pietro Parolin bíboros államtitkár augusztus 12-én a helyi egyház és a burundi hatóságok meghívására hatnapos látogatásra érkezett az afrikai országba, hogy lezárja a Szentszék és Burundi közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 60. évfordulóját ünneplő eseménysorozatot, és hogy megemlékezzenek a 23 évvel ezelőtt helyi felkelők által orvul meggyilkolt Michael Aidan Courtney érsekről, Burundi apostoli nunciusáról, akinek tiszteletére emlékművet is avattak, illetve elhelyezték az ír származású vértanú vatikáni diplomata nevét viselő új egészségügyi központ alapkövét.

Courtney nuncius emlékezete

Michael Aidan Courtney érseket II. János Pál pápa 2000-ben nevezte ki apostoli nunciusnak a polgárháború sújtotta országba, aki vezető szerepet játszott a burundi kormány és a hutu lázadók között 2003 novemberében létrejött megállapodás elérésében. Időközben II. János Pál pápa már kinevezte őt a kubai apostoli nunciatúra élére, de a nuncius azt kérte, hogy egy ideig még hadd maradhasson Bujumburában, mert úgy vélte, hogy a végleges béke hamarosan megvalósulhat. Miközben a burundi fővárostól nem messze utazott, autóját lesben álló fegyveresek megtámadták, a lőtt sebektől vérző nuncius pedig végül a kórházban belehalt sérüléseibe 2003. december 29-én, mindössze 58 éves korában.

A Páduai Szent Antal-plébániatemplom basilica minor rangra emelése

A Boldogságos Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe Burundiban egybeesett a Páduai Szent Antal-plébániatemplom basilica minor, azaz kisbazilika rangra emelésével, amelynek területén található a mugerai nemzeti Mária-kegyhely, amely a gitegai érsekséghez tartozik. A Pietro Parolin bíboros által bemutatott szentmisén részt vettek az ország püspökei, a burundi apostoli nuncius, sok száz pap, szerzetes és szerzetesnő, valamint több ezer hívő. A burundi állami vezetést Évariste Ndayishimiye köztársasági elnök képviselte.

Lourdes-i barlang Afrika különféle térségeiből származó kövekből

A mugerai nemzeti Mária-kegyhelyen, ahol 1961. augusztus 15-én Burundit felajánlották a Béke Királynőjének, az afrikai hívek a Lourdes-i Miasszonyunkat tisztelik. Évente tízezrek látogatják és imádkoznak Szűz Mária támogatásáért, hogy járjon közben az ország és a világ békéjéért. A mugerai szentély sajátos vonása, hogy a szokásos Lourdes-i barlangot olyan kövekből rakták össze, melyek Afrika különféle térségeiből származnak, így ez önmagában is hangsúlyozza az olyannyira áhított egységet, melyért a zarándokok imádkoznak. Az ország lakói számtalan megpróbáltatáson mentek keresztül, ám soha nem adták fel a reményt, hogy ezen a kegyhelyen kérjék a Szűzanya támogatását, hogy bátran és önfeláldozóan folytassák erőfeszítéseiket az áhított béke elérése érdekében.

Parolin bíboros homíliája



Nagyboldogasszony ünnepén Parolin bíboros a szentmise homíliájában ismét felszólította a híveket, hogy tegyék félre személyes érdekeiket, és újult lelkesedéssel álljanak a közjó szolgálatába, hogy a háborús övezetekben, ahol oly sokan oly régóta szenvednek és nélkülöznek, újra méltóságteljes és biztonságos életet élhessenek.

Parolin bíboros augusztus 16-án, szombaton a helyi papsággal, a szemináriumok hallgatóival, valamint a férfi és női szerzetesrendek vezetőivel találkozott, és ugyancsak e napon került sor Michael Aidan Courtney érsek emlékművének felavatására az Apostoli Nunciatúrán, majd a bíboros este találkozott a helyi diplomáciai testület tagjaival is.

Augusztus 17-én, vasárnap ünnepi szentmisét mutatott be a Burundi és a Szentszék közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulóját ünneplő jubileum zárásaként abban a schönstatti Szűz Mária-templomban, mely azon a helyen épült, ahol 1990. szeptember 7-én Szent II. János Pál pápa misézett.

