A veszprémi várbörtönben tartottak sétát Mindszenty József püspöki kinevezésének évfordulóján

Hazai – 2026. március 9., hétfő | 16:55
3

Március 5-én volt 82 éve annak, hogy XII. Pius pápa 1944-ben veszprémi püspökké nevezte ki a zalaegerszegi plébánosként szolgáló Mindszenty Józsefet, aki később bíborosként és hercegprímásként vált a hithez és az igazsághoz való rendíthetetlen hűség jelképévé. Az évforduló alkalmából az érdeklődők különleges vezetésen emlékezhettek meg életéről és szolgálatáról a Várbörtön Látogatóközpontban.

A program során Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató és Kovács József, a Várbörtön Látogatóközpont munkatársa vezették végig a résztvevőket a történelmi helyszínen.

Tornavölgyi Krisztián felidézte: amikor a veszprémi püspöki szék megürült, a magyar kormányzat a rendszer iránt lojális, és nem egy legitimista meggyőződésű, Horthy Miklóst nem tisztelő főpásztort szeretett volna. Az akkori hercegprímás, Serédi Jusztinián is inkább Meszlényi Zoltán címzetes püspököt látta volna szívesen a pozícióban, azonban XII. Pius pápa másként döntött. A Vatikán olyan jelöltet keresett, aki egy átmeneti, zavaros időszakban is képes a helyzetet uralni. Mindszenty József nemcsak szervezőkészségét, munkabírását bizonyította többször, hanem kikezdhetetlen hitét és erkölcsét is. Püspöki kinevezése a második világháború egyik legnehezebb időszakában történt. A Veszprémi Egyházmegye élén hamarosan olyan próbatételekkel kellett szembenéznie, amelyek egész későbbi életét és küldetését meghatározták. Rendíthetetlen hűsége az Egyházhoz és a keresztény értékekhez, valamint a diktatúrákkal szembeni bátor kiállása miatt a 20. századi magyar történelem egyik jelképes alakjává vált.

A Várbörtön Látogatóközpont különleges helyszín az emlékezésre, hiszen a nyilas hatalomátvétel után a falai közt raboskodott Mindszenty József is 1944. november 27-től december 22-ig. A vezetés során a résztvevők nemcsak történelmi tényeket ismerhettek meg, hanem közelről tapasztalhatták meg a 2003-ig működő várbörtön körülményeit, az ottani életet, a fogvatartottak és a börtönőrök különleges szimbiózisát. Beléphettek abba a mini kápolnába is, ahol Mindszenty József az ott töltött idő alatt kilenc papot és egy diakónust szentelt fel.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyház és állam #egyházmegyék #egyháztörténet #évforduló #kommunizmus #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató