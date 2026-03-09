A veszprémi várbörtönben tartottak sétát Mindszenty József püspöki kinevezésének évfordulóján

A program során Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató és Kovács József, a Várbörtön Látogatóközpont munkatársa vezették végig a résztvevőket a történelmi helyszínen.

Tornavölgyi Krisztián felidézte: amikor a veszprémi püspöki szék megürült, a magyar kormányzat a rendszer iránt lojális, és nem egy legitimista meggyőződésű, Horthy Miklóst nem tisztelő főpásztort szeretett volna. Az akkori hercegprímás, Serédi Jusztinián is inkább Meszlényi Zoltán címzetes püspököt látta volna szívesen a pozícióban, azonban XII. Pius pápa másként döntött. A Vatikán olyan jelöltet keresett, aki egy átmeneti, zavaros időszakban is képes a helyzetet uralni. Mindszenty József nemcsak szervezőkészségét, munkabírását bizonyította többször, hanem kikezdhetetlen hitét és erkölcsét is. Püspöki kinevezése a második világháború egyik legnehezebb időszakában történt. A Veszprémi Egyházmegye élén hamarosan olyan próbatételekkel kellett szembenéznie, amelyek egész későbbi életét és küldetését meghatározták. Rendíthetetlen hűsége az Egyházhoz és a keresztény értékekhez, valamint a diktatúrákkal szembeni bátor kiállása miatt a 20. századi magyar történelem egyik jelképes alakjává vált.

A Várbörtön Látogatóközpont különleges helyszín az emlékezésre, hiszen a nyilas hatalomátvétel után a falai közt raboskodott Mindszenty József is 1944. november 27-től december 22-ig. A vezetés során a résztvevők nemcsak történelmi tényeket ismerhettek meg, hanem közelről tapasztalhatták meg a 2003-ig működő várbörtön körülményeit, az ottani életet, a fogvatartottak és a börtönőrök különleges szimbiózisát. Beléphettek abba a mini kápolnába is, ahol Mindszenty József az ott töltött idő alatt kilenc papot és egy diakónust szentelt fel.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír