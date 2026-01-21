A zarándoklat napjainkban ellenkultúra – Idén is indít zarándokvonatokat a Misszió Tours

Az eseményen részt vett Kovács Gergely érsek, Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója. A sajtótótájékoztató házigazdája Maksay Ágnes kolozsvári televíziós szerkesztő volt.

A megjelenteket Kovács Gergely köszöntötte. A főpásztor kiemelte: a csíksomlyói búcsúnak ő a házigazdája, a częstochowainak pedig az egyik lelkivezetője. Leszögezte: a zarándoklat nem csupán utazás, nemcsak fizikai helyzetváltoztatás, hanem lelki értelemben is történik.

A zarándoklat, a zarándoklás napjainkban ellenkultúra. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor mindig rohanunk, minden a teljesítményről szól, a zarándoklásban lassítunk.

A zarándoklásban ott vagyok én. Ki kell lépnem a komfortzónámból, a megszokott mindennapjaimból, és valamiképpen a bizonytalanságba lépek bele. Nem tudom, hogy lesz, mint lesz, és egészen biztos, hogy vannak olyan kihívások, helyzetek, amikor saját magammal kell szembenéznem, és rájövök arra, mi az, ami számomra feladat, kihívás. Ott vannak a zarándoktársaim, akikre figyelnem kell, akikkel együtt mozgok.

És egy zarándoklatban ott van a Jóisten. Nemcsak a szent hely a fontos, ahová szeretnék megérkezni, hanem maga az egész utazás. Nem biztos, hogy azonnal kapok válaszokat a kérdéseimre, de az igen, hogy változik a gondolkodásom, a hozzáállásom.

Fontos, hogy a zarándoklatra nyitott szívvel induljak el. Lényeges az összetartozás érzése. A gyulafehérvári főegyházmegye számára ebben az évben különös jelentősége van annak, hogy

130 éve született Tiszteletreméltó Márton Áron püspök, „ezt az évet kiemelten neki szenteljük. A częstochowai zarándoklatot előtte is tisztelegve, az ő emlékének ajánljuk fel”

– mondta az érsek. „Ezt kívánom mindenkinek, merjünk kilépni, elindulni, merjünk közösen zarándokolni, a Jóisten felé, a Jóistennel együtt.”

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a magyarság akkor élte túl a megpróbáltatásokat, olyankor erősödött meg, amikor komolyan vette a kereszténységet, a hitet. Egy pálos mondás szerint „a nagy hit az nemzetet emel”. Vannak jó példák az elmúlt tizenöt évből, amikor az állam, az Egyház és a civilek összefogva fontos és jó dolgokat tudtak megvalósítani. Ilyen a zarándokvonatok ügye is, a kormányzat, az állami cég, a MÁV, az Egyház és a civilek, tehát a Rákóczi Szövetség és a Misszió Tours Utazási Iroda összefogtak és összefognak, hogy az embereknek lelki élményt, lelki támaszt nyújtsanak.

Az államtitkár úgy fogalmazott, rendkívül lényeges, hogy a zarándokvonatok olyan helyekre mennek, amelyek kiemelt szerepet játszanak a magyarság és a magyar kereszténység történetében.

Ezek a szent helyek a magyarság lelki erőművei.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója leszögezte: rendkívül büszke arra, hogy

tizenöt éve működnek együtt a Misszió Toursz Utazási Irodával; eddig 37 zarándokvonatot indítottak és több mint 27 500 zarándokot szállítottak.

Így vágnak neki a 2026-os évnek.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke köszönetet mondott, hogy közösségük kilenc éve minden évben ott ül a Boldogasszony-zarándokvonaton, a csíksomlyói búcsúba tartva. Számukra ez nagyon nagy ajándék.

Azok a fiatalok, akik Magyarországról, a Kárpát-medencéből, de a diaszpórából is csatlakoznak hozzájuk, lelkileg feltöltődnek, hitükben megerősödnek. A kormánynak köszönhetően több tízezer fiatal vehet részt a Rákóczi Szövetség nagy nyári rendezvényein, és a nyarat mindig a csíksomlyói búcsúval, vagyis a Jóistennel kezdhetik. A diákok jól érzik magukat a vonaton, ahol sok ének és ima is elhangzik, és szentgyónásban részt vehetnek. Amikor a vonat megáll egy erdélyi városban, megtapasztalhatják, hogy mekkora szeretettel fogadják őket.

Ezeknek a zarándokutaknak komoly nevelő hatásuk is van.

Köszöntötte a megjelenteket a zarándokvonatok főszervezője, Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója is. „Azok után, ami elhangzott, egy szót tudok mondani: ámen. Úgy legyen” – fogalmazott.

Emlékeztetett rá: Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mellett lelkivezetőjük kezdetektől fogva Bátor Botond, az erdélyi Hargitafürdőn szolgáló pálos szerzetes, aki egyik prédikációjában elmesélt egy történetet. Egy apa egy szobában hallja, hogy a fia így fohászkodik: Add meg nekem, Istenem, hogy olyan jó legyek, mint az apám! Az apa egy darabig hallgatja, majd azt kéri Istentől: Uram, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy csak egy kicsit tudjak megfelelni annak, amilyennek a fiam lát engem!

Adja a Jóisten, hogy megfeleljünk annak a sok jónak és szépnek, ami itt elhangzott”

– fohászkodott a Misszio Tours vezetője.

A sajtótájékoztatón Maksay Ágnes ismertette a zarándokvonatok időpontjait és az utak részleteit. A Boldogasszony-zarándokvonat május 21-én csütörtökön indul Csíksomlyóra, a hagyományos pünkösdi búcsúra, és május 24-én, pünkösdvasárnap este érkezik vissza. Lelkivezetők Marton Zsolt váci megyéspüspök, Burbela Gergely és Juhos Ferenc verbita szerzetesek lesznek.

A Fekete Madonna-zarándokvonat Częstochowába, a híres Mária-kegyhelyre és Krakkóba viszi utasait, június 22. és 26. között. Lelkivezető Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök, valamint Bátor Botond pálos szerzetes lesznek.

Zarándokvonat indul szeptember 5-én Mátraverebély-Szentkútra és Magyarok Nagyasszonya-zarándokvonat Bodajkra, a Mária-kegyhelyre október 10-én Böjte Csaba ferences szerzetes lelki vezetésével.

Budai László még hozzátette: tervezik, hogy a Jóisten segedelmével idén ősszel újra elzarándokolnak Međugorjéba. A pontos időpont még nem ismert, de az igen, hogy Felföldi László pécsi megyéspüspök lesz a zarándoklat lelkivezetője.

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel/Magyar Kurír