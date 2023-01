Kis Erzsébet, az Autista Segítő Központ vezetője a Ferences Jótékonysági Estről

Az eseményről az intézményvezető elmondta: „Mivel több mint tíz éve minden évben megrendezik, adott egyfajta hagyományt, beépült az intézmény mindennapjaiba. Másrészt általa újra és újra megtapasztalhatjuk azt, hogy van az intézmény mögött egy közösség, akik segítik, támogatják a mi munkánkat akár anyagilag, akár erkölcsileg azzal, hogy ott vannak mellettünk. Érezhetően egy közösség, a ferences közösség részei vagyunk mi is ezen a koncerten.

Sokat ad nekünk a jótékonysági est abból a szempontból is, hogy ebben az időszakban egy kicsit több figyelmet, támogatást kapunk, hiszen ez egy nyitott rendezvény, bárki vehet rá jegyet.

A másik, ami miatt szintén nagyon fontos nekünk ez az esemény, hogy anyagi segítséget ad, hiszen a jegyekből befolyt összeggel is minket támogat a rendtartomány, ezenkívül pedig a helyszínen is mindig van lehetőség adományozni. (...) a koncert által nagyon célzott segítséget tudunk kapni.

Az adományozók megismernek minket, látják, hogy pontosan kik kapják azt a pénzt és felajánlást, amit nekünk szánnak, így számukra is kézzelfoghatóbb lesz, hogy mire fordítjuk. A személyes találkozásnak köszönhetően jobban láthatják azt is, mekkora szüksége van intézményünknek arra, hogy támogassanak minket, hiszen nélkülük nagyon nehezek lennének a mindennapjaink.

Gyöngyösön közel hatvan gyereket látunk el napi szinten, ez hatvan családot jelent, akiknek folyamatosan próbálunk segíteni. Ha ez a koncert nem jött volna létre sok évvel ezelőtt, nem kapnánk ilyen szintű támogatást, nem is tudnánk fennmaradni.

Ezenfelül az est folyamán mi is lehetőséget kapunk arra, hogy a koncert előtt az aulában vagy a koncert során személyesen is megismerjük az olyan adományozókat, támogatókat, akiknek esetleg előtte csak a nevét láttuk egy-egy adománynál. A Zeneakadémiára a program miatt eljönnek olyanok is, akiket az adott fellépő vagy az elhangzó művek érdekelnek, így

a zene is közös pontot teremt adományozó és adományozott között.”

Kis Erzsébet elmondta: „Ezeken az eseményeken sokszor nemcsak pénzügyi támogatást kapunk egy-egy személytől vagy akár cégtől, hanem a kapcsolatrendszereinket is tudjuk építeni. Előfordult például, hogy egy nagyobb vállalat vezetője is részt vett a jótékonysági esten, és tőle kaptam egy elérhetőséget, így tudtam vele a továbbiakban tárgyalni, illetve tudott segítséget nyújtani. Nem biztos tehát, hogy mindenki, akit az esemény által ismerünk meg, anyagilag segít; lehet, hogy szakmailag, vagy abban, hogy hová, merre menjünk tovább, ha az intézmény nehéz helyzetbe kerül.

Mivel maga az autizmusellátás nagyon eszköz- és szakemberigényes ellátási forma, a támogatók nélkül sajnos nem tudunk működni. Hatalmas hiánnyal küzdünk, minden egyes akár anyagi, akár tárgyi, akár bármilyen más segítségre nagy szükségünk van, hiszen így tudunk bárminemű fejlesztést megvalósítani. Ezen támogatások segítségével tudunk új eszközöket beszerezni, új kollégákat felvenni, új módszereket bevezetni. De ez segít abban is, hogy a gyerekek mindennapjait érdekesebbé tegyük egy kirándulással, kézműves- vagy zenei szakkörrel, tehát olyan dolgokkal, amiket a saját magunk napi működéséből nem tudunk kigazdálkodni.

Természetesen a közelmúltbeli történések, a rezsiválság okozta nehézségek minket is érintenek. Az emelkedő árak nagy kihívás elé fognak állítani, ezért nekünk is nagyon át kell gondolni a működésünket, mindezt úgy, hogy a gyerekek és a családok minél kevésbé érezzék meg. (...) az iskolában, a szociális intézményünkben, illetve a karácsondi lakóotthonban is teljes a létszám. Nagy kihívás mind a fenntartónak, mind az intézmény vezetőségének, mind pedig a munkatársaknak, hogy fenntartható megoldást találjunk arra, hogy továbbra is ugyanazt a színvonalat tudjuk biztosítani a gyerekeknek és a családoknak, amit megszoktak.

Egyszóval az adományoknak mindig örülünk, most is sok dologra tudjuk fordítani, akár tartós adományra, akár élelmiszerre. Tényleg bármilyen segítség sokat jelent most az intézménynek.”

Az eseményre limitált számban még vásárolhatók jegyek ITT.

Forrás: Ferences Média



Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír