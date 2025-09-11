Add tovább a Reményt! – Nagymarosi Ifjúsági Találkozó októberben

A szervezők az alábbi gondolatokkal hívják az érdeklődőket az őszi találkozóra:
Sok mindent adunk tovább: híreket, sztorikat, mémeket, mosolyt… néha még betegséget is. De van valami, ami mindezeknél nagyobb – és ugyanúgy átadható: A REMÉNY.
Mit is kéne továbbadnom? Miért és legfőképpen hogyan tegyem ezt?
A Nagymarosi Ifjúsági Találkozón a szentévhez kapcsolódóan a reményről gondolkodunk. Gyere, és hozd el reményeidet, kérdéseidet, hogy a találkozásban megerősödj és te is megerősíts másokat!
A nap szerkezete némileg változik: a főelőadás után közbenjáró szentségimádás lesz gyóntatással, majd korábban lesz az ebéd (és kötetlen együttlét), ezután kezdődnek 14 órakor a fakultációk, műhelyek.
Főelőadóink a Riesz testvérek – Domonkos atya és Benedek atya –, valamint Faragó András atya lesznek.
A szentmise főcelebránsa Német László bíboros, belgrádi érsek lesz, aki először jár Nagymaroson.
Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhelyfoglalkozás gazdagítja majd szerte Nagymaroson: igyekszünk ezeket úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van. A fakultációk listáját hamarosan honlapunkon is közzétesszük.
Program
9.00 – napindító
10.00 – főelőadás: Riesz Benedek, Riesz Domonkos és Faragó András atya
11.00 – szentségimádás (közbenjáró ima és gyóntatás)
12.30 – ebédszünet, idő a személyes találkozásokra
14.00 – fakultációk, műhelyek
15.15 – tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére
16.00 – szentmise – főcelebráns: Német László bíboros, belgrádi érsek; zenei szolgálat: Csiszér László és zenekara. A szentmise után: közös éneklés, tánc, örömteli, kötetlen együttlét.
A találkozón a szentségimádástól a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőség gyónásra, lelki beszélgetésre a templomkertben.
A nap részletes programját és a találkozó énekeit megtaláljátok a találkozó információs füzetében, amelyet hamarosan letölthettek honlapunkról.
Minden korosztályt várunk szeretettel Gyerekmarosra! Gyere közénk, éld át ezt Te is!
Az őszi Gyerekmaroson arra hívunk mindenkit, hogy egy teljes napon át éljük meg és fogadjuk be a Reményt, Jézus Krisztust. Istenben bízva minden sokkal könnyebbé, reménytelibbé válik! Isten közelségét sok játékkal, imádsággal, jó hangulatban tapasztaljuk meg.
Ha elmúltál 16 éves, szerezz igazi élményeket csoportvezetőként. Az érdeklődőket október 3-án este jó hangulatú felkészülés várja Nagymaroson, majd 4-én lelki élmény több száz gyermekkel a Dunakanyarban a Duna-parton: csoportvezetés, játék, beszélgetés, éneklés; közösségi szolgálatos pontok; jó társaság, új barátságok.
További részletek az eseményről és a regisztrációval kapcsolatban IDE kattintva olvashatók.
