Add tovább a Reményt! – Nagymarosi Ifjúsági Találkozó októberben

A szervezők az alábbi gondolatokkal hívják az érdeklődőket az őszi találkozóra:

Sok mindent adunk tovább: híreket, sztorikat, mémeket, mosolyt… néha még betegséget is. De van valami, ami mindezeknél nagyobb – és ugyanúgy átadható: A REMÉNY.

Mit is kéne továbbadnom? Miért és legfőképpen hogyan tegyem ezt?

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozón a szentévhez kapcsolódóan a reményről gondolkodunk. Gyere, és hozd el reményeidet, kérdéseidet, hogy a találkozásban megerősödj és te is megerősíts másokat!

*

A nap szerkezete némileg változik: a főelőadás után közbenjáró szentségimádás lesz gyóntatással, majd korábban lesz az ebéd (és kötetlen együttlét), ezután kezdődnek 14 órakor a fakultációk, műhelyek.

Főelőadóink a Riesz testvérek – Domonkos atya és Benedek atya –, valamint Faragó András atya lesznek.

A szentmise főcelebránsa Német László bíboros, belgrádi érsek lesz, aki először jár Nagymaroson.

Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhelyfoglalkozás gazdagítja majd szerte Nagymaroson: igyekszünk ezeket úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van. A fakultációk listáját hamarosan honlapunkon is közzétesszük.

Program

9.00 – napindító

10.00 – főelőadás: Riesz Benedek, Riesz Domonkos és Faragó András atya

11.00 – szentségimádás (közbenjáró ima és gyóntatás)

12.30 – ebédszünet, idő a személyes találkozásokra

14.00 – fakultációk, műhelyek

15.15 – tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére

16.00 – szentmise – főcelebráns: Német László bíboros, belgrádi érsek; zenei szolgálat: Csiszér László és zenekara. A szentmise után: közös éneklés, tánc, örömteli, kötetlen együttlét.

A találkozón a szentségimádástól a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőség gyónásra, lelki beszélgetésre a templomkertben.

A nap részletes programját és a találkozó énekeit megtaláljátok a találkozó információs füzetében, amelyet hamarosan letölthettek honlapunkról.

*

Minden korosztályt várunk szeretettel Gyerekmarosra! Gyere közénk, éld át ezt Te is!

Az őszi Gyerekmaroson arra hívunk mindenkit, hogy egy teljes napon át éljük meg és fogadjuk be a Reményt, Jézus Krisztust. Istenben bízva minden sokkal könnyebbé, reménytelibbé válik! Isten közelségét sok játékkal, imádsággal, jó hangulatban tapasztaljuk meg.

Ha elmúltál 16 éves, szerezz igazi élményeket csoportvezetőként. Az érdeklődőket október 3-án este jó hangulatú felkészülés várja Nagymaroson, majd 4-én lelki élmény több száz gyermekkel a Dunakanyarban a Duna-parton: csoportvezetés, játék, beszélgetés, éneklés; közösségi szolgálatos pontok; jó társaság, új barátságok.

További részletek az eseményről és a regisztrációval kapcsolatban IDE kattintva olvashatók.

Forrás és illusztráció: Országos Lelkipásztori Intézet

Magyar Kurír