Adni öröm – Sajtótájékoztatót tartott a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász

A sajtótájékoztatón az elmúlt évek eredményeiről számoltak be a vezetők.

Ghiczy László elmondta: számos rászoruló családnak, nehéz sorsú embertársunknak tudtak segíteni, a pelenkától kezdve a különböző háztartási eszközökön át a tűzifán keresztül, igen sokrétűen és sokféleképpen.

A DM áruházlánc segítségével valósult meg az Együtt a babákért program, amely segítségével 24 településen 57 gyermeket nevelő család kapott pelenkát, bébiételt. Összesen 2052 üveg babaételt osztottak ki.

A tél végi, kora tavaszi időszakban 240 darab 30 ml-es Béres Csepp is gazdára talált a Béres Alapítványnak köszönhetően.

A Zöldellő kertek elnevezésű program arra nyújt lehetőséget, hogy a családok meg tudják termelni a szükséges zöldségeket, gyümölcsöket. Több mint egymillió forint értékben juttattak el az arra érdemeseknek vetőmagokat, palántákat.

A nyári időszakban a gyermekek táboroztatásán volt a fókusz. Tizenegy településről 260 gyermek napközis és bentlakásos táborozásához nyújtott segítséget a Karitász.

A szeptemberi iskolakezdésnél 35 településen 281 gyermek kapott támogatást mintegy 3 millió 250 ezer forint értékben.

A Magyarok kenyere program a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóságának hathatós támogatásával valósult meg: a Karitász 3750 kilogramm lisztet kapott és ebből több száz család részesült.

A téli időszak nagy kihívása a tüzelőanyag biztosítása a nehéz sorsú embereknek. A fűtési időszakban 16 család kapott tűzifa adományt. Itt óriási segítséget jelentett a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. által felajánlott 100 mázsa konyhakész tűzifa, valamint a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnál pályázaton nyert 9 mázsa fa.

Az adventi időszakban a Karitász 3000 doboz angyalbatyut gyűjtött össze, ebből 200-at Kárpátaljára vittek az ott élő gyerekeknek.

Az év utolsó fontos eseménye a hagyományos szeretetvendégség volt, ahol 82 nehéz helyzetben lévő családot, személyt sikerült megvendégelni egy ünnepi ebéddel. Volt köztük hajléktalan, rokkantnyugdíjas, Ukrajnából elmenekülő családok.

A Karitász egész évben gyűjti az élelmiszeradományokat is; közel 4 millió forintnyi étel gyűlt össze, amivel 463 családnak tették könnyebbé a mindennapjait. A plébániákon működő önkéntes csoportok összesen 29 480 kilogramm élelmiszert gyűjtöttek össze.

Szólnunk kell még a Lak6 Programról, amely nyolc család közüzemi tartozásán segített, 2 millió 337 500 forint értékben.

Összegezve a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász 20 687 232 forint értékben segített 1580 családnak, a fenntartó Veszprémi Érsekség, a Katolikus Karitász országos központja és az adományozók jóvoltából.

Szijártó László atya, a szervezet lelkiigazgatója kifejtette: a karitász nemcsak a tárgyi adományok terén jár élen, hiszen a rászorulókban, az önkéntesekben és a munkatársakban a hitet és a reményt is erősíteni kell.

A karitász minden hétfőn szentmisét tart a főegyházmegye területén működő önkéntes csoportoknál. Ehhez Udvardy György érsek egy vándorereklyével járult hozzá: Boldog Bódi Mária Magdolna egyik ujjpercét kapták meg. Az idén első alkalommal Balatonfűzfőn, Laposa Norbert atyánál tartottak misét, ott mutatták be az ereklyét is, amely azért is érdekes, mert a Jézus Szíve-templomban tett szüzességi fogadalmat a vértanúhalált halt lány. A plébános örömmel tudatta, hogy tavaly év végén sikerült beszerezni a karitász fővédőszentjét, Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló miseruhát is, amely szintén fontos eleme a szentmiséknek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír