Ahol a szeretet életet ad – Családok éjszakája a Katakomba Pinceszínházban

Már az előkészületek során látszott a nagy érdeklődés, hiszen várakozáson felül sokan regisztráltak, és végül annyira telt házzal indult az este, hogy két plusz széksort is be kellett tenni, hogy minden vendég helyet foglalhasson. Ez is jelezte, mennyire fontos és időszerű téma ma a házasság, a család és az elköteleződés kérdése.

Az est házigazdája Somogyi Farkas Tamás volt, aki nemcsak moderátorként, hanem személyes példájával is mély tanúságot tett a szeretet és a kitartás erejéről. Tamás közel húsz éve házas, három fiúgyermek édesapja, és pontosan négy éve kapta meg élete egyik legnagyobb ajándékát: felesége neki adta az egyik veséjét, hogy meggyógyulhasson. Az együtt megélt nehézségek, az újrakezdés és az egymás iránti hűség megerősítették őket abban, hogy a házasság valódi ereje a bizalomban, a hűségben és a szeretetben rejlik.

Tamás családjának története az Adj Életet Alapítvány születéséhez is vezetett, hiszen ez az élmény indította el bennük a küldetést, hogy másokat is bátorítsanak a reményre és az életadásra, akár lelki, akár testi értelemben.

Adj Életet Alapítvány – szenvedélyünk az élet

Az alapítvány két pillérre építve segíti és népszerűsíti az életadást: a születést – adj életet mint szülő –, és az újjászületést – adj életet mint donor. Fő céljai a fiatalok elköteleződésének, házasságkötési és családalapítási szándékának megerősítése, az élet védelmének és a gyermekvállalásnak népszerűsítése, az egészségmegőrzés, a véradás, a szerv- és szövetadományozás társadalmi ismertségének növelése, valamint az élődonáció támogatása és az élő donorok nagyobb társadalmi elismerése.

A Családok éjszakája programsorozat október 22-én tartott első alkalmára már este hét óra előtt megérkeztek az első vendégek, és rögtön remek, meghitt beszélgetések alakultak ki. A helyszín valóban jó választásnak bizonyult, a Katakomba Pinceszínház meleg, barátságos hangulata már a belépéskor otthonosságot árasztott.

A kezdéskor Somogyi Farkas Tamás röviden bemutatta az Adj Életet Alapítvány munkáját, a szervezet mögött álló személyeket és szakmai csapatot, valamint azt a szívből jövő elhivatottságot, amely minden kezdeményezésüket áthatja: az élet, a szeretet és a közösség védelmét. Ezt a mottó is megerősíti:

Szenvedélyünk az élet.”

Hiteles előadók, valós történetek

Az est első részében egy rendkívül hasznos és szemléletformáló előadást hallhattak a jelenlévők a cikluskövetésről. Az alapítvány egyik fontos küldetése, hogy a természetes családtervezésről és a női test működéséről hiteles, tudományos és mégis közérthető módon adjon tájékoztatást.

A meghívott előadó, Makkné Kende Adrienn cikluskövetés-oktató kiemelte, hogy a cikluskövetés nem csupán biológiai tudás, hanem a párkapcsolati kommunikáció egyik kulcsa is. A női ciklus mélyebb megismerése segít abban, hogy a férfi és a nő jobban megértsék egymást, tisztelettel forduljanak a másik testi-lelki működése felé, és ezáltal mélyebb egység alakuljon ki közöttük.

Az előadás során a szakember gyakorlati információkat is megosztott arról, hol érhető el a képzés, hogyan lehet bekapcsolódni, és miért érdemes már fiatal korban megismerni saját testünk működését.

Makkné Kende Adrienn munkája során fiatalokat, házaspárokat és meddőséggel küzdő párokat is kísér a természetes fogamzásszabályozás és a női egészség megértésében. A budapesti rendezvényen örömmel állt a kérdezők rendelkezésére, és sokan éltek is a lehetőséggel, hogy személyesen kérdezzenek, tanácsot kérjenek, irányt találjanak.

Ez volt az est egyik fontos üzenete: a jó közösség irányt mutat. Nem vagyunk egyedül, és van hová fordulni, ha elakadunk.

Az előadást egy rövid agapé és kötetlen beszélgetés követte, meghitt, családias hangulatban. Régi ismerősök találkoztak újra, új kapcsolatok alakultak, és sokan megosztották egymással saját történetüket, küzdelmeiket, örömeiket.

Kerekasztal-beszélgetés – a házasság arcai

Az est második felében Somogyi Farkas Tamás vezetésével kerekasztal-beszélgetés következett. Vendégek voltak: Papp Miklós családos görögkatolikus pap, morálteológus, valamint Dr. Bálint Balázs és felesége, Zsuzsa, akik 29 éve házasok – Balázs szülész-nőgyógyász, Zsuzsa gyermekradiológus.

Őszintén, mégis humorral beszéltek a házasság hétköznapjairól, az elköteleződésről, a döntésről, a hűségről, a szexualitásról és a közös élet kihívásairól.

Szó esett arról is, hogy régen több generáció élt együtt, és ha egy házasság nehézségekkel küzdött, ott volt a család és a közösség, akik segítettek, megtartottak, és időben óvtak a bajtól. Ma sok pár magára marad, ezért különösen fontos, hogy legyenek olyan közösségek, ahol a házaspárok nemcsak támogatást, hanem példát és hitet is kaphatnak.

A beszélgetésben elhangzott:

a házasság nem statikus állapot, hanem folyamatos út. A döntés pillanatától kezdve új és új szakaszok nyílnak meg benne, amelyekhez mindig szükség van bizalomra, hűségre és humorra.

A vendégek személyes történetei és élettapasztalatai arra tanítottak, hogy az igazi erő a mindennapokban rejlik, a kimondott szavakban, az apró figyelmességekben, és abban, hogy a felek újra és újra egymás mellett döntenek.

Az est meghitt hangulatban zárult, és mindenki vitt magával egy gondolatot, egy mosolyt, egy felismerést. A házasság, ha szereteten és bizalmon alapszik, valóban képes életet adni.

A Családok éjszakája programsorozat ezzel az alkalommal méltóan indult, és reményt ad mindazoknak, akik hisznek abban, hogy az élet minden formája ajándék.

A programsorozat következő alkalmát november 22-én tartják, Gyermekáldás és családdá válás – várandósság, szülés, gyermekágy címmel, melyre hamarosan indul a regisztráció.

Forrás: Adj Életet Alapítvány

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír