Akarsz-e szentté válni? – Országos katolikus karizmatikus találkozót tartottak Budapesten

A rendezvényen mintegy kétezren vettek részt. A nap folyamán volt Szentlélek-hívás, közbenjáró ima, szentségimádás, gyóntatás, dicsőítő zene.

A dicsőítést Somogyi Tibor, a Budapesti Őrtüzek Imádság Házának vezetője és zenekara végezte.

Elhangzott a Nemzetek imádsága is, amely egyrészt bocsánatkérés az egymás ellen elkövetett bűnök miatt, másrészt

a jövőbe vetett remény, hogy Jézus Krisztus békessége és megbocsátó szeretete majd egyszer betölti a népek szívét.

Idén a szervezők – az MKKM – a szomszédos nemzetekből kértek fel előadókat, akik maguk is mind a mozgalom tagjai, hogy „növekedjen bennünk a Szentlélek lángja, ahogy látjuk az ő hegyeket megmozgató hitüket, és ahogy látjuk, milyen gyümölcsöket, milyen kincseket ajándékozott nekik a Szentlélek! Ha megismerjük, mit épít a Szentlélek a környező nemzetekben, akkor mi is jobban megérthetjük a saját szerepünket és identitásunkat”.

Helena Torkosova szerzetesnővér Szlovákiából, Eperjes városából érkezett. Az Istenbe vetett remény című előadásában kiemelte: Isten tökéletesnek teremtett minket. Ám ha belenézünk a tükörbe, többnyire a tökéletlenségünket vesszük észre. Pedig Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még sötétségben voltunk. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Ez az igazság „rólad és rólam, az örök életedről is”. Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az Atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk.

Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is.

Július Slovák A Szentlélek az áttörések Lelke címmel tartott előadást. A szintén Szlovákiából érkezett előadó a GodZone felépítője – dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az X, Y, Z, vagy alfa.

Július Slovák a Királyság kultúrájának (Új élet Krisztusban) alappilléreit sorolta fel. Az első alappillér: Isten jósága végtelen. A második: ha őbenne bízunk, ha partnerei vagyunk tervei megvalósításában, semmi sem lehetetlen. A harmadik: Jézus győzelmének az erejéből, szeretetéből harcolunk. Egyértelmű, hogy a jó oldalán állunk. A negyedik alappillér: mivel Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, mindnyájan egyformán fontosak vagyunk számára, a mennyország küldöttei. Az ő országában valamennyien testvérek vagyunk.

A huszonéves osztrák lány, Elisabeth Regnet Ausztria messze legnagyobb karizmatikus közösségcsaládjában, a Lorettóban szolgál. Előadásának címe: Egységben lenni Istennel: ez ad erőt és identitást.

Fontos trendváltásról beszélt: újra divatba jött a hit. Már a közösségi médiában is egyre többen vallják meg hitüket, ami néhány évvel ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt. Az emberek már nem szégyellik, hanem a nyilvánosságban is ünneplik, hogy Krisztus hívei; hitetlenségben nevelkedett fiatalok és felnőttek térnek vissza Jézushoz és az Egyházhoz. Ez a tendencia Nyugat-Európában, Nagy-Britanniában, az USA-ban.

Az Egyház megújulása itt van a küszöbön.

A kérdés, hogy kinyitjuk-e a Krisztushoz visszatért hívők előtt az ajtót, és hogy lesznek-e olyan papjaink, akik a fiatalok nyelvén tudják majd hirdetni az evangéliumot.

Elisabeth Regnet küldetésének érzi, hogy továbbadja másoknak az örömhír reménységét. Az evangéliumot minden körülmények között hirdetni kell – hangsúlyozta. – Erre vagyunk meghívva.

A Horvátországból érkezett Damir Zukan, az ottani karizmatikus mozgalom előző elnöke Átformálni egy népet az emeleti teremből című előadásában leszögezte: az emeleti terem – vagyis az utolsó vacsora terme – a Szentlélek tüzével van áthatva. Sugarak, melyek rengeteg ember felé áradnak. Ha az embernek nyitva van a szíve, beléjük hatolnak. Sajnos azonban vannak olyanok, akik zárva tartják a szívüket, ezért ezek a sugarak lepattannak róluk. Itt, ebben a teremben azonban „az Úr él! Érezni, hogy befogadjátok szívetekbe Krisztus szeretet-sugarát!”

Az előadó kifejtette: Magyarország mintha két részre lenne osztva. Sok nagy szent élt ebben a hazában: I. István király; a fia, Imre; Szent László; Árpád-házi Szent Erzsébet; Szent Margit, az unokahúga. Ezek a szentek hívnak benneteket: Ne legyetek büszkék ránk, inkább éljetek úgy, ahogyan mi éltünk, és akkor az Úr dicsősége, Szentlelke leszáll e földre.

Damir Zukan megvilágította:

az emeleti terem a Szentlélek helye. Ott megtörténik a személyes találkozás Istennel, és saját magaddal.

Isten szeretne új szívet adni neked, mert ebben a kapcsolatban egész lényed megváltozik. „Neked, aki itt vagy ma ebben a csarnokban, meg kell találnod a saját emeleti helyedet!”

A találkozó csúcspontja a késő délutáni, koncelebrált szentmise volt, amelyet Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be.

A homília Szent János Könyvéből hangzott el, A kereskedők kiűzése a templomból versszakasz (2,13–22).

Szentbeszédében a főpásztor felidézte: ötven évvel ezelőtt találkozott először Magyarországon a katolikus karizmatikus megújulás mozgalmával, amely akkor még illegalitásban működött, és az Egyházunk vezetői sem támogatták. Azóta gyönyörű fává terebélyesedett a mustármag.

Varga László hangsúlyozta: nagyon hálás a mai eladók szolgálataiért, mindegyikük megérintette a szívét. „Köszönöm szépen!” Emlékeztetett rá: II. János Pál pápa Átlépni a remény küszöbén című, 1995-ben megjelent interjúkötetében felszólított: „Katolikus Egyház, tarts lelkiismeret-vizsgálatot, mennyire valósítottad meg a II. Vatikáni Zsinat üzenetét?”

„Katolikus karizmatikus megújulás, tarts lelkiismeret-vizsgálatot: hogy állsz a megtéréssel? – folytatta ezt a gondolatot a kaposvári megyéspüspök. – Hogyan állsz a Szentlélekben való újjászületéssel? Hogyan állsz a csenddel és a szegényekkel? Akarsz-e szentté válni?

Megtértél-e? Kész vagy-e a megtérésed után radikálisan élni, Krisztus követésében? Kész vagy-e a legnagyobb örömhírt – ami fölötte áll minden másnak – hirdetni? Kész vagy-e tanúságot tenni a legnagyobb ajándékról: elérkezett az Isten országa!? Kész vagy-e megmutatni az életeddel az igazságot, a békét, és az örömet a Szentlélekben?

Katolikus karizmatikus megújulás, tarts lelkiismeret-vizsgálatot: hol tartasz a Szentlélekre való ráhagyatkozásban? Akarsz-e, mint a Mester, gyermeki bizalommal ráhagyatkozni a mennyei Atyára? Akarod-e mindig, minden körülmények között megdicsőíteni őt, ahogyan azt Jézus tette? Kész vagy-e teljesen rábízni magad, és hirdetni az örömhírt?” Napjainkban sokan vannak, akik állandóan a rossz hírt harsogják – figyelmeztetett Varga László püspök.

Egyházunk még nem teljesítette a küldetését. Sokkal inkább lehetne prófétai jel, sokkal inkább lehetne a föld sója, a világ világossága. Sokkal jobban rá kellene bízni magunkat a Szentlélek vezetésére, kiállni az egyetlen Igazságért.

„Azt tapasztalom, hogy nem mi hatunk a világra, hanem a világ hat ránk, gondolkodásunkért, mert megosztottak vagyunk, pártoskodunk, beállunk a falkába, a mammon imádásával, a viszályok szításával – figyelmeztetett a Kaposvári Egyházmegye főpásztora. – Hol van az igazság, a béke, az egység lelke?” Pedig megkaptuk az istengyermeki szabadságot, hogy másképpen gondolkodjunk, beszéljünk, hogy ne adjuk tovább a sötétséget, amit nyomnak ránk mindenféle hatalmak. Legyünk helyette a világosság hirdetői.

„Katolikus karizmatikus megújulás, tarts lelkiismeret-vizsgálatot: mersz-e csendben maradni? Mennyi időt vagy csendben az Úrral, és mennyi időt töltesz az interneten?” Használnunk kell a technika vívmányait, de ott is a jó hírt kell közvetítenünk, az igét hirdetnünk, nem pedig lájkolni, továbbküldeni a sötétséget. Van-e ehhez bátorságunk?

Megújulni csak akkor tudunk, ha a Szentlélek szavára, igazságára hallgatunk. „Mennyi időt töltesz naponta Isten igéjével? A csendnek igére van szüksége, hogy táplálja a szívünket – emelte ki a püspök. – Csak akkor tudsz megváltozni, ha megengeded a Szentléleknek, hogy a szíveddel beszéljen, hogy kimondja az igazságot.

El mered-e fogadni az igazságot magadról, és hálát adni Istennek, akinek fiai és leányai vagyunk? Mindannyian irgalomra szorulunk.

Katolikus karizmatikus megújulás, tarts lelkiismeret-vizsgálatot: hogyan viszonyulsz a szenvedőkhöz? Meg mered-e látni a feltámadt Krisztust a hajléktalanokban, a fogyatékkal élőkben? Oda mersz-e menni hozzájuk? Kész vagy-e meghallgatni őket, és elhinni, hogy valóban itt van köztük Krisztus? Meghallod-e, hogy mit mond róluk neked a Lélek, hogy aztán kitágítsa a szívedet?”

A főpásztor leszögezte: ha ez megtörténne, soha nem látott távlatok nyílnának az Egyházban. Köztünk vannak a kincsek.

Varga László arról is beszélt, hogy a közelmúltban Kaposváron megtartották az első szinódust. Olyan embereket hívott el, akik az Egyház számára is láthatatlanok, akiket nem látunk szívesen a templomainkban, a liturgiáinkon. Százhuszonöt, fogyatékossággal élő „testvérünkkel” ünnepeltek. Körülbelül négyszázan voltak.

A kaposvári megyéspüspök felidézte: évekig élt együtt sérült, beteg emberekkel, és állítja, hogy ők evangelizálták őt, miközben ő sok mindent megtett értük. Rájuk is jobban oda kellene figyelnie az Egyháznak, a katolikus karizmatikus mozgalomnak is, hogy félelem nélkül találkozzanak velük, és bennük Krisztussal is.

„Katolikus karizmatikus megújulás, akarsz-e szentté válni a Szentlélek segítségével? Akarod-e, hogy teljesen betöltse szívedet szeretetével a Szentlélek ereje, nemcsak az ünnepeken, hanem a hétköznapokon is? Akarod-e Isten szeretetével megfertőzni ezt az országot? Elvinni Krisztust máshová is, és fölfedezni másokban?” Ha igen, akkor új tavasz előtt állunk, és már csak új közösségeket kell létrehozni, akikben megerősítjük a jót – hangsúlyozta Varga László.

A bűnt nem kell elkenni. Istennél az irgalom és az igazság kéz a kézben jár. Be kell fogadnunk a fiatalokat, a fogyatékkal élőket, a szenvedőket, a sebzetteket.

Ha ilyen közösségek születnek, akkor azokban élni fog Krisztus szeretete, és mindenki hozzánk akar majd tartozni.

Új tavasz lesz ez, amit nem lehet megállítani e csarnok falai között.

Úgy legyen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!”

A találkozó moderátorai Arm-Szép Katalin és Vágvölgyi Gergely voltak.

