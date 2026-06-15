Aleppói plébános: „Szíria sebzett, de nem reményvesztett ország”

„Aleppó ma egy olyan város, amely mélyen megváltozott: a háború, a földrengés és egy soha véget nem érő válság bélyegét viseli magán” – mondta a város latin plébánosa, a ferences rendi Bahdzsat Elija Karakacs. A varesei Radio Missione Francescana adásában tanúságtételében felidézte életét és Szíria jelenlegi helyzetét, hangsúlyozva, hogy a keresztények a párbeszéd és a remény hordozói. „Bár a keresztények kisebbségben vannak, Aleppóban mindig is hangsúlyos volt a jelenlétük. A várost a szíriai katolicizmus fővárosaként ismerték” – magyarázta a Szentföldi Kusztódia szerzetese. Egy olyan országban, ahol a keresztények többsége ortodox, az aleppói katolikus jelenlét jelentős tényezőnek számított.

Bahdzsat atya 2022-ben tért vissza Aleppóba plébánosként. „Azóta rendkívül nehéz időszakokat éltünk meg: a 2023. február 6-i földrengést, a háború következményeit, a rezsim megváltozását. Mi azonban egy ősi jelenlét folytatói vagyunk: a ferencesek 1238 óta vannak jelen ezen a helyen.” A háború előtti város szöges ellentétben áll a jelenlegi valósággal. „Fiatalkoromban Aleppó biztonságos, dinamikus, lehetőségekkel teli város volt. Fontos ipari és kereskedelmi központként működött. Ma viszont hanyatlás, bizonytalanság és mindenekelőtt hatalmas népességfogyás jellemzi.” A kivándorlás kiüresítette a várost: „Szinte alig maradt barátom Aleppóban, mindannyian külföldön élnek.

A várost járva elhagyatott házakat és néptelen negyedeket látni. Szomorúsággal tölti el az embert ez a helyzet.”

A két részre szakadt Aleppó

Aleppó a 2011-ben kirobbant háború által legsúlyosabban érintett városok egyike volt. „Éveken át két részre volt osztva, és kíméletlen bombázásoknak volt kitéve. Az újjáépítés még ma sem indult el igazán. A földrengés csak tovább súlyosbította a helyzetet.” A lelkipásztor arra is rámutat, hogy Szíria mára elfeledett hellyé vált: „Sokan azt hiszik, hogy minden véget ért, de ez nem igaz. Szíria továbbra is egy rendkívül meggyötört és megosztott ország.”

Tizenegy egyház

A lélekszám csökkenése ellenére a keresztény közösség továbbra is jelentős szerepet tölt be. „Aleppóban tizenegy különböző egyház él. Ez hatalmas kulturális és spirituális gazdagság. Rendszeresen találkozunk, hogy összehangoljuk a missziónkat.” A háború előtt a keresztények száma megközelítőleg 250 ezer volt, ma mintegy 30 ezerre becsülik őket. „Kevesen vagyunk, de van mit adnunk.” Missziójuk elsősorban a megbékélés.

„Sok muszlim mondja nekünk: »Szükségünk van rátok, keresztényekre«. A béke embereiként tekintenek ránk, akik fegyvertelenek vagyunk. Biztonságban érzik magukat ott, ahol jelen vagyunk, és képesek egymással is párbeszédet folytatni.” Ezért

az első számú tanúságtétel az, hogy egység legyen a keresztények között, és nyitottak legyünk mindenki felé”.

Társadalmi szerepvállalás

A pasztorális munka mellett a ferencesek jelentős szociális tevékenységet is végeznek. „Aktív plébániánk és egy olyan központunk van, amely pszichológiai támogatást, oktatási tevékenységeket, művészetterápiát és sporttevékenységet kínál. Ez a hely minden aleppói előtt nyitva áll.” Ezzel együtt erős a nyomás a kivándorlás irányába: „Sok fiatal nem lát maga előtt jövőt, bizonytalannak érzik magukat.” Az új politikai berendezkedés további kihívások elé állítja őket.

„A keresztények száma drasztikusan megcsappant, és ez korlátozza jelenlétünket a közéletben. Bizonyos körökben a diszkrimináció formái tapasztalhatók, különösen egy olyan kormány idején, amely iszlamista jegyeket visel magán.”

Befektetés a képzésbe

Emiatt az egyház nagy hangsúlyt fektet a képzésre: „Oktatjuk a fiatalokat az egyház társadalmi tanítására és a politikai részvételre. Fontos megérteni, hogy a politika a szeretet egyik formája, a közjó szolgálata.”

Ugyancsak jelentős volt a tanúságtételük a háború idején. „Sok szerzetesünk – mint például Hanna Dzsalluf (Jallouf), aki ma Aleppó apostoli vikáriusa – a legveszélyesebb övezetekben is ott maradt, így Idlibben is, amely dzsihadista csoportok ellenőrzése alatt állt. Kockázatos, de létfontosságú jelenlét volt ez. Megváltoztatta a keresztényekről alkotott képet, és segített a közösségnek abban, hogy ne tűnjön el.”

A jövő felé

A jövőről szólva a plébános egyértelműen kijelöli a prioritásokat.

Szíriának politikai megoldásra és valódi megbékélésre van szüksége. Ha nincs biztonság, nem lesz újjáépítés.”

Ugyanakkor a világ is hozzájárulhat a változáshoz. „Fontos beszélni Szíriáról, megismertetni a helyzetét. Eljönni, amikor csak lehetséges, hogy reményt adjunk. És támogatni a szociális és oktatási projekteket.” Egy dolog azonban alapvető fontosságú marad: „Segíteni kell a keresztényeknek, hogy maradni tudjanak.

Ha Szíria elveszítené a keresztényeket, gyökeresen megváltozna. Itt egy rendkívül ősi történelem él.”

Végül reményteljesen zárta gondolatait: „Szíria sebzett, de nem vesztette el a jövőt. A megbékélés lehetséges, de mindenki részéről bátorságot és elkötelezettséget kíván.”

Forrás: AgenSIR

Fotó: Bahjat Elia Karakach Facebook-oldala; Afp (archiv)

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír