Arcus Temporum 2023 – Művészeti és lelki zarándoklat Pannonhalmán

Az ezeréves múltra visszatekintő pannonhalmi szerzetesközösség azért tartja fontosnak, hogy a jelen művészetével párbeszédet folytasson, mert vallja, hogy Isten a jelen kor kultúráján, kérdésfeltevésén, gondjain és félelmein, azaz az „idők jelein” keresztül is szólongatja, és folytonosan változásra hívja.

Az évad témája a zarándoklat. Egyrészt azért, mert a pannonhalmi szerzetesközösség is úton van: készül a pannonhalmi bazilika felszentelésének nyolcszázadik évfordulójára, amelyet jövőre, 2024-ben fognak ünnepelni. De úton van az Egyház is: Ferenc pápa 2021 és 2024 között közös szinodális gondolkodásra hívja a katolikusokat, arra keresve a választ, miként kellene a harmadik évezredben közösségben és párbeszédben Isten zarándok népeként élni. Egyszersmind zarándokúton van minden Pannonhalmára látogató vendég is: Szent Márton monostorában, a Szent István által megerősített szent helyen meghívást kap arra, hogy az épített, történeti és kulturális emlékeken túl elinduljon a szív és a lélek rejtett mélységei felé.

Győri Noémi és Madaras Gergely az idei Arcus Temporum Fesztivál művészeti vezetői, augusztus 25. és 27. között egyedi hangulatú, „összművészeti zarándoklatra” invitálják a közönséget. Öt koncert csendül majd fel az irodalmi és képzőművészeti programok mellett, amelyek mindegyike a zarándoklat egy-egy állomásához kapcsolódik. A Hívás, Elszakadás, Az út, Merengés, végül a Megérkezés címeket viselő koncerteknek a Pannonhalmi Főapátság világörökség részét képező, csodálatos akusztikájú terei, a bazilika, a Boldogasszony-kápolna és a könyvtár adnak majd otthont.

A hangversenyek – a fesztivál szokásaihoz híven – két szerző műveire fókuszálnak. A különleges elismertségnek örvendő kortárs, észt zeneszerző Aarvo Pärt, valamint Joseph Haydn kamara-, kórus- és zenekari művei olyan kiemelkedő művészek tolmácsolásában hangzanak el, mint Fejérvári Zoltán zongoraművész, Rohmann Ditta csellista, Clara Dent-Bogányi oboaművész, Pierre Génisson klarinétművész, Bogányi Bence fagottművész, Szőke Zoltán kürtművész, a Talich Quartet, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, vagy maguk a művészeti vezetők, akik fuvola szólistaként, duóként és karmesteri minőségben is fellépnek majd.

A zenei eseményekhez szervesen kötődő irodalmi programok középpontjában Barnás Ferenc író munkái, Bagatell című regényéből készült felolvasószínházi előadás és a szerzővel folytatott beszélgetés, a képzőművészetben a Zarándoklat időszaki kiállítás fiatal alkotóinak művei valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak performansza állnak.

A spiritualitás területén bencés szerzetesek vezetnek beszélgetéseket, imádságokat és gondolkodnak arról, hogy mit jelent zarándokúton lenni. A házigazda ezúttal Bősze Ádám zenetörténész, aki maga is nyolc évig ferences szerzetesként élt, és erre a három napra ellátogat a bencés monostorba.

Győri Noémi így fogalmazott a programmal kapcsolatban: „Az elmúlt évek összetett és sokszor zavaros történései közepette úgy éreztük, nagy szükség van egy olyan sziget kialakítására, ahol még ha csak rövid időre is, de valóban kiléphetünk a mindennapok kiszámíthatatlan és néha szorító eseményeiből. Az idei Arcus Temporum fesztivál mottóját, szerzőit, műsorát úgy alakítottuk ki, és a résztvevő művészeket is úgy választottuk, hogy egy ilyen szigetet teremthessünk. Arvo Pärt szokatlanul áttetsző, mégis kivételesen elmélyült zenéiben már önmagában is izgalmas több napon át elmerülni. Ezt csak tetézik Haydn művei, amelyek hol hasonlóan törékenyek, hol pedig éppen a humorosságukkal vagy játékos szerkezetükkel, lendületükkel ragadják magukkal a hallgatót. Ezen a különleges hangulatú, augusztus végi három napon azt reméljük, a közönség és maguk a művészek is mindannyian együtt éljük majd meg a zarándoklat belső folyamatát, és a három nap végén sok új művészi és emberi élménnyel tele, új gondolatokkal, frissen és feltöltődve kapcsolódhatunk majd vissza az »Arcus szigetéről«, a mindennapokba.”

„A tematika és a fesztivál ívének, sokszínűségének kialakítása mellett fontos szempont volt, hogy újításokkal is készüljünk – fogalmazott Madaras Gergely. – Idén a közönség a korábbi évekhez képest szokatlan elhelyezésben és helyekről hallhat majd egyes darabokat és hangversenyrészeket. Az út című koncerten mindannyian »vándorolni« fogunk az apátság két helyszíne között, a Merengés pedig egy olyan hajnali zenei elmélkedés lesz, amelynek során a Bazilikában közösen pillanthatjuk majd meg az első reggeli napsugarakat. A művészeti események organikusan illeszkednek az apátság további izgalmas programjaihoz is. Mindezen túl egy egyedi, a fesztivál emlékét megőrző apró műtárggyal is készülünk, amelyet Zeibig Anna ékszertervező készít a felkérésünkre. Bízom benne, hogy az egész éves összpontosított munkának, és a sok kis részletet összefogó, pontos koncepciónak köszönhetően igazi, emlékezetes és közösségformáló három napnak nézünk elébe augusztus végén, amelyre mindenkit nagy szeretettel várunk.”

Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a fesztivál igazgatója rámutatott: „Az, aki útra kel – induljon bár el három napra az Arcus Temporum Művészeti Fesztiválra, vagy keresse fel zarándokként Pannonhalmát –, először általában a meghatározott és távoli célra figyel: a jövőben él. Aztán útközben megváltozik az érzékelése: az itt-re és a most-ra, az útra csodálkozik rá. Micsoda lehetőség rejlik ebben az itt-ben és most-ban! Első lépésként találkozhatunk önmagunkkal. És ez bizony kitartást és erőfeszítést követel. Mégis, ha kitartunk a jelenben, önmagunknál, a részlegesnél, talán jobban megnyílunk a távolira, a múltra és jövőre, egyszersmind a te és a valódi mi felé. A 2023-as Arcus Temporum egyedülálló zenei és művészi élményeket ígér Magyarország legősibb, ezerhuszonhét éves házában. Ám zenei művészeti vezetőink érzékenységének és tehetségének köszönhetően a művészi történésen túl különleges lelki utazásban, az itt és most lélegzetelállító élményében lehet részünk, ha vállalkozunk a fesztivál kínálta spirituális zarándoklásra is.”

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír