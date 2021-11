Átadták a 24. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat díjait

A legjobb kisjátékfilm kategóriában a bolgár Hriszto Szimeonov Nina című filmje nyert. A műben Nina, a 13 éves roma lány azt az álmát követi, hogy Spanyolországba költözzön, és jobb életet éljen. Ehhez azonban ügyes zsebtolvajnak kell lennie, ami végül mégis egy felemelő találkozáshoz vezet. „Ez egy hihetetlen történet, mégis nagyon valósághűen sikerült az alkotóknak megfogalmazniuk” – mondta Madarász Isti filmrendező, a szakmai zsűri tagja a díjátadón.

A dokumentumfilmes kategóriában a német–lett koprodukcióban forgatott I am Wounded című pályamű kapta az első díjat. Rendezője Okran Bayram, aki egy testvérpár, Aram és Mihemed életébe enged betekintést. A fiúknak kell gondoskodniuk terrortámadásban megsérült apjukról, anyjuk és húguk sorsa is rajtuk múlik. Az alkotók kiállnak a gyermekekért, miközben arra is rávilágít a film, hogy a világ bajai elől az egyetlen menedéket a család köteléke jelenti.

Az animációs-kísérleti kategóriában Bea R. Blankenhorst After the eclipse című műve került a dobogó legfelső fokára. „A hagyományos technikával készült bábfilm egy minden szempontból szépen megfogalmazott alkotás, amely rámutat, mennyire fontos felvállalnunk saját törékenységünket” – nyilatkozta Szabó-Nyulász Melinda animációs rendező, a zsűri tagja.

Az egyéni fotó kategória első helyezését Nagy Hedvig Hold című alkotása nyerte. Szalontai Ábel, a zsűri tagja a következő szavakkal értékelte a képet: „A képben felfedezhető a fotográfiára jellemző egyéni kifejezésmód, amivel erősen csatlakozik a »Többre születtél« tematikához.”

A fotósorozat kategória legjobbja Szigeti Vajk Periférián című alkotása lett. Az elsősorban néprajzi és dokumentarista témákban alkotó Ádám Gyula erdélyi fotográfus, a zsűri tagja elmondta: „A mélyszegénységben, kisebbségben élő embercsoportot ábrázoló sorozat egy magas színvonalon megkomponált, megszerkesztett alkotás.”

A szemle filmjei és fotói november 25-e, csütörtök délutánig megtekinthetők a faludifilmfestival.hu honlapon. Az alkotások a címekre kattintva érhetők el.

A Faludi Nemzetközi Filmszemle a magyar jezsuita rendtartomány által immár huszonnégy éve létrehozott filmszakmai rendezvény, melyhez tizenkettedik éve fotópályázat is társul.

Az intézmény évente meghirdet egy témát, melyre korosztálytól és határoktól függetlenül lehet filmeket, illetve fotókat beküldeni. A rendezvény alapvető célja, hogy a vizuális kultúra világán keresztül teremtő párbeszédet indítson el antropológiai, spirituális, vallási, illetve társadalmi kérdésekről, és a téma kifejtéséhez illő kreativitásra buzdítsa az alkotókat.

Forrás és fotó: Párbeszéd Háza, Faludi Film és Média

Magyar Kurír