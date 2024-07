Augusztus elején ünneplik a Havas Boldogasszony-templom búcsúját Pécsett

A Havas Boldogasszony-templom története a 17. századig nyúlik vissza, amikor az 1690–91-es nagy pestisjárvány elmúltával a pécsi emberek, megtartva a veszedelem idején a Szűzanyának tett fogadalmukat, templomot építettek Havas Boldogasszony tiszteletére.

Az úgynevezett Kakasdomb meredek lejtőjén a hátukon, vállukon cipelték fel az építőanyagot a fehér színű, „havas” sziklákra – mintha a helyszínt a Szűzanya jelölte volna ki számukra hófehér ragyogásával. A templom 1697-re készült el, s immár 327 éve várja a búcsúsokat, a Mária-tisztelő zarándokokat.

A Havas Boldogasszony-templomnak 1844-ben XVI. Gergely pápa adományozott búcsúi kiváltságot Szűz Mária ünnepeire.

A Havas Boldogasszony-búcsú programja:

Augusztus 4., vasárnap

9.00 – horvát nyelvű szentmisét mutat be Bacsmai László mohácsi plébános

17.30 – rózsafüzér-imádság és loretói litánia

18.15 – ünnepélyes vesperás (esti dicséret)

19.00 – szabadtéri ünnepi szentmisét mutat be Mayer Mihály nyugalmazott pécsi megyéspüspök, majd körmenet lesz a kegykép másolatával

21.00 – görögkatolikus Szent Liturgiát végez Zajácz Gábor parókus, majd szentségimádás lesz éjfélig

24.00 – csendes szentmisét mutat be az elhunyt zarándokokért Kövesi Ferenc pécsi plébános, majd imavirrasztás lesz reggelig

Augusztus 5., hétfő

7.30 – körmenet a Szent Ágoston-templomtól a Havihegyre

8.30 – horvát nyelvű szentmisét mutat be Mihovics Szebasztián újmisés

10.00 – szentmisét mutat be Miklovits Attila újmisés

11.30 – német nyelvű szentmisét mutat be Wigand István bonyhádi plébános

14.00 – a rácvárosi Jézus Szíve Családja közösség imaórája

15.15 – rózsafüzér-imádság és loretói litánia

16.00 – szentmisét mutat be Kvanduk Frigyes általános helynök, pécs-rácvárosi plébános, utána körmenet a kegykép másolatával, majd agapé

Az ünnepi alkalmakra nagy szeretettel várják a híveket, zarándokokat.

A Havas Boldogasszony-templom felszentelésének 325. évfordulójára jelent meg egy új kutatási eredményekkel kiegészített történeti kiadvány, továbbá egy búcsús énekeket tartalmazó jubileumi énekeskönyv, melyről részletek ITT olvashatók.

