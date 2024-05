Az elhúzódó ukrajnai háborúra kitartó segítségnyújtással válaszol a Katolikus Karitász

Május folyamán a humanitárius szervezet a nagyszőlősi karitásszal összefogva a frontkórház részére juttatott el egészségügyi eszközöket, a helyi magyar iskolába pedig munkatársai személyesen vittek iskolapadokat és székeket. A Katolikus Karitász orvosmissziója hetvenedik útja alkalmával egy teljes hétvégén át alapszintű egészségügyi szűréseket biztosított Visken a helyi és környékbeli lakosok számára. A budapesti Integrációs Központ pedig a hazánkba érkezett háborús menekültek integrációját segíti folyamatos, sokrétű programokkal.

A Karitász a frontkórház felszerelését tizenöt darab vizsgálati ággyal, kerekesszékekkel, mankókkal és rollátorokkal gyarapította, amelyeket a nagyszőlősi karitász munkatársai juttattak célba.

A fronttól távolabb eső Kárpátalján mindeközben zavartalanul folyik az oktatás, ezért a hatékony oktatómunka támogatása érdekében a segélyszervezet 137 padot és hozzá tartozó székeket adományozott a nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolának.

A berendezési tárgyakat Écsy Gábor, a szervezet országos igazgatója adta át. Elmondta: „A Katolikus Karitász ezt az adományt német segítséggel küldte ebbe az iskolába. Németországi támogatóink célzottan a kárpátaljai magyarság megsegítését tűzték ki célul, és mi örömmel közvetítettünk. Reméljük, hogy az iskolában minden szék és pad megtalálja a helyét, és minden székre jut magyar gyerek.”

Az iskola igazgatónője, Nyibelovics Mónika köszönetet mondott a berendezési tárgyakért. „Rendkívül hálásak vagyunk, különösen ebben a háborús időben, hogy gondolnak ránk. A szülők és a gyerekek nevében is köszönjük ezt az adományt. Taneszközhiánnyal küzdünk, nehezen tudunk mindent pótolni, és ma nem akármilyen segítséget kaptunk. Ezeknek a padoknak a segítségével pótolhatjuk a hiányzókat és lecserélhetjük az elöregedett padokat, és az óvóhely állományát is felújíthatjuk” – fejtette ki.

A Katolikus Karitász orvosmissziója háromnapos egészségügyi szűrést szervezett Visken, összesen 218-an vettek részt rajta, összesen 62 darab szemüveget és 8 darab lúdtalpbetétet írtak fel nekik. A 70. alkalommal megvalósuló missziós úton vércukorszint- és vérnyomásmérést, EKG-vizsgálatot, nőgyógyászati szűrést is végeztek, a gyerekek részére pedig látás- és fogászati vizsgálatot, valamint ortopédiai ellenőrzést biztosítottak. Most első ízben, nagy érdeklődés mellett, hallásvizsgálat is zajlott: a 70 páciens közül 5 esetében további kivizsgálás indokolt annak érdekében, hogy hallásproblémák miatt ne szenvedjenek hátrányt a tanulmányaikban.

A missziós munka hatékonyságát tovább növeli, hogy a Karitász orvosmissziója egyedi képzési programot fejlesztett ki: tréningeket tartanak óvónőknek és tanítóknak, hogy a csoportjaikban, osztályaikban lévő gyerekek fizikai vagy részképességbeli lemaradását időben észre tudják venni. Ennek eredményeként most először a közeli Técsőről és Husztról is érkeztek gyerekek a Visken megszervezett szűrésre.

A Karitász budapesti Integrációs Központja a már hazánkba érkezett háborús menekültekre fókuszál, sokrétű programokkal segítve őket: a munkaerőpiaci képzéseken túl családi programokkal is megkönnyítik integrációjukat. Munkatársaikkal közösen legutóbb a Pilis-tetőn álló Boldog Özséb-kilátóba látogattak el családi nap keretében, 23 fő részvételével.

A Katolikus Karitász fontos feladatvállalásai közé tartozik a családok mindenkori segítése hazánkban és a határon túl is. A szervezet tevékenységeinek támogatására most a személyi jövedelemadó (SZJA) 1%-ának felajánlására is van lehetőség, amelyről IDE KATTINTVA kaphatnak tájékoztatást. A Katolikus Karitász hálásan köszöni, ha támogatják személyes szeretettel, másokért végzett munkájukat.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Katolikus Karitász/Vermes Tibor

Magyar Kurír