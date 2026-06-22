Az emberség és a szolgálat többet ér minden másnál – Nemzeti katonai zarándoklat Budapesten

A főváros VIII. kerületében, a tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya téren (korábbi nevén: Rezső tér) található templomban 10.30-kor kezdődő, katonai tiszteletadással bemutatott ünnepi szentmisét Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök, katonai ordinárius celebrálta, a katonalelkészek közösségével.

A zenei szolgálatot a MH Budapest Helyőrság Dandár (BHD) Budapest Helyőrség Zenekar látta el.

A szentmise olvasmányát Bozó Tibor nyugállományú altábornagy, a tábori püspökség lektora olvasta fel a Krónikák második könyvéből.

Berta Tibor püspök homíliájában utalt az esemény mottójára: „Keressétek az Isten országát és az ő igazságát!”; gondolatait az evangéliumban elhangzott hegyi beszédhez is kapcsolta, melyben Jézus így szól: „Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem a testetek miatt, hogy mibe öltöztök. (...) Keressétek az Isten országát! Keressétek az ő igazságát!”

Amióta létezik az Egyház, azóta keressük ezt az igazságot, Isten igazságát, és megpróbáljuk valóra váltani azt az istenországot, vagy elkezdeni már saját magunkban, amelyről Jézus beszél, amikor azt mondja, hogy elközelgett hozzánk az Isten országa – szögezte le szentbeszédében Berta Tibor püspök.

Persze teológiailag sokféleképpen lehetne értelmezni ezt az istenországot, de van két olyan nagyon szép esemény, amelyek talán sokkal jobban rávilágítanak arra, mint amit gondolunk Isten országáról – folytatta elmélkedését. – Az egyik az, amikor Jézus ott áll a római helytartó előtt, Jeruzsálemben, és Pontius Pilátus megkérdezi tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” És Jézus azt válaszolja neki: „Az én országon nem ebből a világból való.”

Ebben a mondatban az is benne van, hogy bár az ő országa nem ebből a világból való, de ő itt van. Ott áll Pilátus előtt, ott áll a római helytartó előtt – hangsúlyozta a katonai ordinárius.

Talán ugyanaz az is – ami az erre a zarándoklatra szóló felhívásban is szerepel –, amikor Jézust faggatja egy írástudó; és Jézus elmondja, hogy hogyan kell valójában szeretni Istent, és hogyan kell élni. Az írástudó megdicséri őt, és Jézus azt mondja neki: nem jársz messze az Isten országától. Hát hogyne, ott áll előttem. Mert valójában az

Isten országa maga Jézus Krisztus, illetve a vele való kapcsolatunk, a vele való viszonyunk;

az, hogy mi miképpen kapcsolódunk őhozzá – mondta a tábori püspök.

Ott kezdődik el az Isten országa, hogy milyen viszonyban vagyunk vele.

Erre rímel egy kicsit a mai evangéliumnak az a mondata is, amelyet szintén maga Jézus mond, hogy nem szolgálhatunk két úrnak. Mit foglalkoztok azzal, mibe öltözködtök, milyen divatot követtek? Mit foglalkoztok azzal, hogy mit kell ennetek, és mit kell innotok? Mintha valójában a mai világból a mai világba szólna – fogalmazott Berta Tibor püspök.

A mi kis isteneink, melyeket napról napra imádunk és bálványozunk – legyen az egy autó, egy jacht, egy ház, egy kastély, legyen az egy jó óra, és még sorolhatnánk –, sokszor átveszik az uralmat; nem beszélve az önzéseinkről, a hatalom iránti vágyról, vagy az irigységről. Ezek a kicsi kis istenek mind-mind ott vannak a lelkünk mélyén. Megromlott emberi természetünk sajnos hordozza őket. Amikor Jézus azt mondja, hogy elközelgett az Isten országa, hogy itt vagyok közöttetek, akkor ezekből a bálványimádásokból szeretne kiszabadítani. Kiszabadítani abból, amibe nap mint nap bele tudnunk süllyedni.

„És minden egyes Kapisztrán-elismerés ennek az ellenkezője. Mert olyan embereket javasolnak tábori lelkész kollégáim, akik ki akarnak szakadni ebből, és valami olyasmit tesznek és cselekszenek, amely valójában a másik ember javát szolgálja” – emelte ki a szentmise főcelebránsa.

Jézus azt mondja el az összes tanításában és cselekedetében, hogy vissza akar vezetni bennünket valahova az emberiség kezdetére, amikor az ember jóban volt Istennel, és nem bújt el előle. Mert, bármennyire is szeretnénk, nem tudunk elbújni a mobiltelefonjaink mögé, a számítógépek, az internet mögé.

Nem tudunk elbújni valójában semmilyen kisebb istenség mögé.

Az Úr nagyon jól tudja, hogy hol vagyunk. Elő akar hívni újra és újra, keres bennünket – emelte ki Berta Tibor. – Azok, akik ma Kapisztrán-elismerést kapnak, megmutatták, hogy az emberségnek, a másik ember szolgálatának, egy közösség szolgálatának, a katonai ordinárius szolgálatának nagyon fontos és értékes részébe kapcsolódnak bele azzal, hogy egy tábori lelkészt vagy a tábori püspökséget segíthették különböző eseményeken, a programoknál vagy egyénileg. Akik ma elismerésben részesülnek, megmutatták azt, hogy

az emberség és a szolgálat többet ér minden másnál.

Az Isten országa itt kezdődik el bennünk, a Krisztussal való kapcsolatunkban.

És Krisztus mindig megmutatja a lelkiismeretünkön keresztül, hogy valójában mit kell tennünk. Persze el lehet hallgattatni a lelkiismeretet, azt mondani, hogy nem figyelek rá; de ő újból és újból segíteni akar – hangsúlyozta Berta Tibor püspök.

Isten Szent Lelke támogatja ezt a világot, támogatja ezt a nyolcmilliárd embert. De ezt a segítséget, ezt a támogatást, ezt a kegyelmet el kell fogadnunk. El kell fogadnunk azt, hogy egy olyan utat mutat meg, amelyben nem kell aggódnunk – hogy olyanok legyünk valójában, mint a mezők liliomai, mint az ég madarai, akik nem aggódnak semmiért.

Jézus ezt az utat mutatja meg nekünk. És ha ezen az úton próbálunk járni, ki tudjuk alakítani saját magunkban azt az istenországot, amely hat a környezetünkre.

Az Isten országa bennetek van, és bennetek kezdődik el.

Adja Isten, hogy e szentmise kegyelmei által mindenki fölismerje magában, hogyan tudja építeni ezt az országot – fohászkodott elmélkedése végén a tábori püspök.

A szentmise záróáldását követően a jelenlévők elénekelték a pápai és magyar himnuszt, valamint a Boldogasszony, Anyánk kezdetű népéneket.

Az esemény keretében, a szentmise után átadták a 2026. évi Kapisztrán Szent János-elismeréseket.

A világszerte a tábori lelkészek, hazánkban pedig a Magyarországi Katonai Ordinariátus védőszentjeként tisztelt itáliai ferences szerzetesről elnevezett kitüntetések a Katolikus Tábori Püspökség legrangosabb elismerései, amelyeket évente ítélnek oda a katonák között végzett kiemelkedő pasztorációs, evangelizációs tevékenység, a tábori lelkészi szolgálat támogatása, valamint a katonai közösségekért és a hitéletért végzett áldozatos munka megbecsüléseként.

Az ünnepségen Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Kapisztrán Szent János ezüst emlékérmet vehetett át annak okán, hogy hosszú ideje vesz részt a honvédségben dolgozók 10–15 éves gyermekeinek évente megrendezett versmondó versenyének szakmai zsűrijében.

Az ünnepség a templomkertben közös agapéval, kötetlen beszélgetéssel folytatódott.

A Kapisztrán Szent János érdem- és emlékérmek kör alakú, kétoldalas, 43 milliméter átmérőjű, arany, ezüst és bronz színű kitüntetések. Az érmek előlapján – melyet Chován Krisztina, a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti főosztály munkatársa tervezett – stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb, illetve egy rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János-érdemérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS – ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható. A címer felső részén az úgynevezett „Corona murata” található; a körbástya nyolc bástyájából öt látható. A címer középső részén, a pajzs hátterében a kereszt, előterében egy galamb helyezkedik el olajággal a csőrében. A galamb feje fölött egy lángnyelv látható. A pajzs alatt kétoldalt babér- és tölgyfaág van megjelenítve úgy, hogy előttük egy szalagon a Katonai Ordinariátus jelmondata olvasható: „SPIRITUS RENOVAT”. Az érdemérem háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut. A Magyarországi Katonai Ordinariátus a Kapisztrán Szent János-elismeréseket azoknak a személyeknek adományozza, akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai Ordinariátus küldetésének megvalósításához.

A Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett kitüntetések 2026. évi elismertjeinek névsora:

Kapisztrán Szent János ezüst érdemérem:

Filó Lajos László törzszászlós, beosztott zászlós (MH Bauer Gyula 5. TVE)

Kapisztrán Szent János bronz érdemérem:

Keresztúri Zoltán alezredes, zászlóaljparancsnok (MH Bauer Gyula 5. TVE vitéz Nagy Sándor 48. Területvédelmi Zászlóalj)

Kapisztrán Szent János ezüst emlékérem:

Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész;

Rózsás Ernő zászlós, parancsnok (1. sz. Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ, Badacsonylábdihegy)

Kapisztrán Szent János bronz emlékérem:

Inzsöl Anett őrnagy, irodavezető-helyettes (MH Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság);

Ragány Róbert alezredes, törzsfőnök (MH Vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred);

Zölei Anita őrnagy, részlegvezető (MH Kiss József 86. Helikopterdandár);

Csajbók József őrnagy, főtiszt (MH Különleges Műveleti Parancsnokság);

Steierlein Ákos főhadnagy, beosztott tiszt (MH ÖHP Felderítő Főnökség);

Tóth Zoltán Tibor őrnagy, részlegvezető (MH Kiss József 86. Helikopterdandár, Helyőrségtámogató Parancsnokság, Lakásügyi Részleg)

Kapisztrán Szent János elismerő oklevél:

Jáger Péter zászlós, főtechnikus (MH 51. Nagy Sándor József Híradó és Vezetésbiztosító Dandár);

Józsa Tibor zászlós, beosztott zászlós (MH Kiss József 86. Helikopterdandár);

Nagy Attila alezredes, kiképzési főnök (MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár);

Győri Tamás őrnagy, központparancsnok-helyettes (MH Bauer Gyula 5. TVE 7. HTK)

Kapisztrán Szent János-emléklap:

Metzger András főhadnagy, repülőtéri irányító tiszt (MH 47. Bázisrepülőtér);

Szabó Balázs főhadnagy, belső ellenőr tiszt (MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred);

Balog György zászlós, vezénylő zászlós (MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred);

Tóthné Paulik Mária Ilona honvédelmi alkalmazott, ügykezelő (MH Nagy Sándor József Híradó és Vezetésbiztosító Dandár, Infokommunikációs Alközpont, Debrecen);

Fuithné Varga Hajnalka százados, beosztott tiszt (MH LMVIK Veszprém Helyőrségtámogató Parancsnokság);

Surmanné Filo Szilvia Mária honvédelmi alkalmazott, lakásügyi főeladó (MH Kiss József 86. Helikopterdandrá, Helyőrségtámogató Parancsnokság, Lakásügyi Részleg)

Fotó: Lambert Attila

Ujváry-Radics Gabriella/Magyar Kurír