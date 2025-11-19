Az encs-fügödi keresztelőkápolna tízéves jubileumát ünnepelték

A kápolnára már Petrasevits Dénes szolgálati idején megmutatkozott az igény, azonban az építkezés a következő parókus, Pacsai János feladata volt. A településre rendszeresen járó Oroszné Obbágy Rita cigánypasztorációs megbízott hetente foglalkozik 35-40 gyermekkel. A korosztály vegyes, óvodástól a kamaszig, de zömében a helyi általános iskola tanulóiból áll a csoport. A foglalkozásokat a kápolnában imádsággal kezdik, mindig van egy rövid tanítás a hitről, Jézusról, az ő szeretetéről, majd egy – az önkormányzat által használatra átadott – teremben énektanulás, kézműveskedés következik.

Az ünnepen a gyerekek mutatták meg a vendég atyáknak, mit tanultak az elmúlt két esztendőben.

A kápolnában tartják a keresztelőket is – hála Istennek, sokat. Oroszné Obbágy Rita elmondta: a püspök egyik legszerencsésebb rendelkezése a cigánypasztorációban, hogy nem lehet keresztelés addig, amíg a szülők, keresztszülők részt nem vesznek egy keresztelési felkészítésen. „Fantasztikus lehetőség ez arra, hogy hitünk lényeges elemeivel megismertessük a családokat, de arra is, hogy elkezdődjön velük egy kapcsolat. Találkozunk a felkészítőn, eljönnek a kereszteléskor, én pedig örömmel (és így már nem ismeretlenül) látogatom meg őket az otthonukban. Egy baba érkezése a családba, majd az Egyházba megújíthatja a felnőttek hitét is. Hiszen a gyönyörű keresztelési áldásokat valamikor a szülők, keresztszülők fölött is elimádkozta a pap.”

Az ünnepségen vendég volt Benkő Fruzsina, az InDaHouse vezetője. Salai Szabolcs és Oroszné Obbágy Rita a gyerekek lelki fejlődését, Benkő Fruzsina és munkatársai (leginkább önkéntesek) készségeik és képességeik magasabb szintre emelését segítik a faluban. Jól kiegészíti egymást ez a két tevékenység. Programjaikról egyeztetni szoktak, hogy véletlenül se „üssék egymást”.

A kápolna születésnapjához kötődően rajzpályázatot hirdetett az egyházmegyei Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda. Ennek eredményhirdetése az ünnepség másnapján történt. Tizenöten készítettek kitűnően jó munkát, szabad kezű rajzolással. Sokan „csak” színeztek, de tudni kell, hogy olyan családok gyerekei ők, ahol sok esetben asztal sincs, nemhogy színes ceruza… Összesen 128 munka érkezett be. A legjobbakat a kápolnában kifüggesztették, hogy bárki megcsodálhassa.

Egyszerű agapéval zárult a kápolna születésnapja, ami közben Salai Szabolcs Szent Tamást ábrázoló emlékképet osztott a jelenlévőknek, ezzel az imádsággal: „Kíváncsi kézzel a te életadó oldaladat, Krisztus Isten, megtapogatta Tamás, midőn betett ajtók mellett tanítványaid közé jöttél, és felkiáltott: én Uram, én Istenem!”

Forrás és fotó: Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda; Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír