Az irgalom legyen életünk mércéje! – Jubileumot ünnepeltek Szeged-Felsővároson

„Nyolcszáz éve Felsővároson” – ezzel a mottóval hirdetett jubileumi évet tavaly decemberben Serfőző Levente plébános, azzal a szándékkal, hogy a közösségben megerősödjön az egység és az összetartozás érzése, valamint a templom védőszentje, Szent Miklós iránti tisztelet.

Egy 1225-ös oklevél tanúsága szerint Szeged-Felsővároson már a 13. században bencés apátsági templom állt, amelynek védőszentje Szent Miklós püspök volt. Az istenháza létezését a régészeti ásatások során előkerült leletek is megerősítették. Az imahely a nyolcszáz év viszontagságai közepette mindig újjáépült. A mai utódtemplom a minoritáknak köszönhető, akik a 18. században telepedtek le a városban.

A jubileumi év lelki építkezését egy Szent Miklós-zarándokikon, Pataki-Pankotay Beáta ikonfestő alkotása is segítette. A szentet ábrázoló kép egész évben járta a plébániához tartozó családokat, közösségeket, és száznegyven helyszínen több mint hatszázötvenen imádkoztak a jelenlétében. Az ikon a jubileumi záró szentmisén a templom bejáratánál kapott állandó helyet.

A jubileumi év lezárását a Szent Miklós Napok készítették elő, melynek keretében hitéleti és kulturális programokat szerveztek. A hívek „elzarándokoltak” az ugyancsak Szent Miklós nevét viselő szerb ortodox templomba, a búcsú előtt a hívek díszbe öltöztették a templomot, és lelkinapon vettek részt.

De nemcsak a záró szentmisét megelőző Szent Miklós Napokon, hanem az jubileumi év során is események sokasága szolgálta a közösségépítést. Az egyházközség – az ifi-, a juniorifi- és a házasközösség, a Szent Anna és Joachim nyugdíjas kör és a bibliakör is – megerősödött. Elindult a templomban az állandó szentségimádás. Lelkinapokat, családi délutánokat tartottak, kirándulásokat, zenei esteket, táborokat szerveztek. Az év „gyümölcse” az is, hogy megalakult a Szent Miklós Karitász. A hívek plébánosuk vezetésével szentévi zarándoklatot tettek Rómába. A közösség erejéről, egységéről tanúskodott a búcsú is, amelynek előkészítésébe és lebonyolításába sokan bekapcsolódtak. A szentmise utáni agapén a hívek felajánlása volt a templom fennállásának 800. évét köszöntő torta.

A záró szentmisén Serfőző Levente meghívására részt vettek a felsővárosi oktatási intézmények – a katolikus óvoda és az önkormányzati fenntartású iskolák – vezetői. „Fontos számunkra, hogy jó kapcsolatot ápoljunk velük, és meg akartuk köszönni a hitoktatásában nyújtott segítségüket” – mondta a plébános. A szertartáson ott voltak a Szeged-Csanádi Egyházmegye intézményvezetői és számos paptestvér. Aradról eljött a korábban Szeged-Felsővároson szolgált Artur Prenkiewicz minorita atya is. A szentmisén Veréb László kisegítőlelkész is koncelebrált. A zenei szolgálatot a Szent Gellért kórus végezte.

Homíliájában Michael W. Banach érsek, apostoli nuncius Szent Miklós életét állította a középpontba. A 3–4. században élt mürai püspök a jótékonyságáról híres, továbbá számos hivatás és élethelyzet védőszentje. Tisztelete sok országban elterjedt. A nuncius hangsúlyozta, Szent Miklós ünnepe lehetőséget ad arra, hogy engedjük magunkat Jézus által vezetni, és tudatosítsuk magunkban: az élet Isten ajándéka, s minden létező valóság eredete a szeretet. Michael W. Banach érsek Szent Pál szavai nyomán arra buzdított, hogy a szegények felé forduló irgalom legyen minden hívő életének mércéje.

Homíliájában a nuncius felidézte a szegedi Szent Miklós-plébánia gazdag történetét. Emlékeztetett arra, hogy a múlt század '80-as éveiben a plébánia titokban működő lelkiségi mozgalmaknak, egyetemi, ifjúsági és értelmiségi köröknek adott otthont. A romániai forradalom idején, 1989 decemberében menekülteket fogadott be és adománygyűjtést szervezett. Michael W. Banach érsek hálát adott azért, hogy a plébánia ma is az irgalomért könyörgő ima, a „Kyrie eleison” szellemében él, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a közösség szolgálatában állnak. Arra hívta a híveket, hogy a szinodális Egyház útján járva, Szent Miklós példáját követve építsék tovább a közösséget.

Fotó: Gémes Sándor



Trauttwein Éva/Magyar Kurír