Az iskolatáska legyen számotokra mindig könnyű – Tanszereket adott át a Karitász Budapesten

Július 31-én indította el a Katolikus Karitász immár nemcsak az iskolakezdéshez, hanem az egész tanévhez kapcsolódó programját, melyben rászoruló családok gyermekeinek nyújtanak iskolai előmenetelükhöz segítséget, egyrészt tanszerekkel, másrészt fejlesztéssel, tehetséggondozással, mentorálással. Az akció 1500 rászoruló gyermeknek tud már segíteni, de szeretnének további ugyanennyit bevonni a programba.

A szervezet adománygyűjtő akcióját szeptember végéig lehet támogatni. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján keresztül „Iskolakezdés” megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára (Raiffeisen Bank 12011148–00124534–00100008) is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat.

Az országos program részeként adta át ünnepélyesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászközpontja a tanszereket a rászoruló gyerekeknek.

Az eseményen felszólalt Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója; Marik Gergely, a Szent Erzsébet Karitászközpont igazgatója és Kálmán Antal, a Szent László-templom plébánosa.

Az ünnepség Szentlélekhívó énekkel kezdődött, majd Vig Rita, a Szent Erzsébet Karitászközpont titkárságvezetője köszöntötte a házigazdát, a szervezetek vezetőit, a gyerekeket és a családokat.

Zagyva Richárd kifejezte örömét, hogy templomban rendezik meg idén az első tanszerátadó eseményt. Mint mondta, a július végén elindított program egy nagy országos összefogás, hogy minél több gyerekhez jussanak el iskolatáskák és tanszercsomagok.

„A templom számunkra a kiindulópont, a hitünkből táplálkozunk, Krisztus a mi segítségünk, táplálékunk. Az önkénteseink, bármilyen fáradságot, munkát jelent, már országszerte pakolják és osztják a csomagokat, táskákat a gyerekeknek. Nem mindenhol templomban, hanem közösségi házban, tanodában várják a családokat, gyerekeket, de előfordul, hogy tanyára kell a tanszercsomagot személyesen kivinni. Még egy pár hét hátravan a szünidőből, de szeretnénk néhány gesztussal hozzájárulni, hogy amikor majd elkezdődik az iskola, az könnyebb legyen nektek. Ti vagytok a jövő, hajrá, tanuljatok jól!”

Marik Gergely először is megkérdezte e jelen lévő gyerekeket, ki várja az iskolát, amire persze kevesen jelentkeztek, de arra a kérdésre, ki várja a barátait az iskolában, már mindenki feltette a kezét. „Az iskola a találkozások helye, ahol együtt tudunk lenni. A templomban a Jóistennel vagyunk együtt, örülök, hogy ennyien eljöttetek. Mindenkit arra biztatnék, hogy ne csak az iskolakezdés, hanem minden találkozás öröm legyen, amit átjár Krisztus szeretete.”

Kálmán Antal két rövid történetet mesélt a fiataloknak. Az első saját gyalogos zarándokútja hátizsákos élményeiről szólt. „Amikor az ember felkészülten megy az iskolába, könnyű az iskolatáska, ha pedig nem volt idő tanulni, akkor az nagyon nehéznek tűnik, és lassan halad az ember vele. Úgy fogom megáldani ezeket a táskákat, hogy az legyen számotokra mindig könnyű, mindig tudjátok örömmel hordani ezt a terhet is” – tette hozzá.

A másik történet egészen friss volt, a mostani adománygyűjtő akcióhoz kapcsolódott. „Vasárnap, amikor a templomban az iskolakezdés támogatására gyűjtött a Karitász, egy idős néni elővett a táskájából néhány tanszert, és szeretettel átnyújtotta, adjuk oda a rászorulóknak. Szeretném megköszönni azok segítségét, akik akár egy ceruzával hozzájárultak a gyűjtéshez, hogy a ti életetek szebb legyen. Amikor kézbe veszitek ezeket a füzeteket, jusson eszetekbe az a szeretet, amivel mindezt nektek adták. Nem az a lényeg, hogy az ember mit tesz, hanem hogy mindent szeretettel tegyen.”

A plébános megáldotta a táskákat és tanszereket, majd a Miatyánk elimádkozása után a gyerekeket is.

Marik Gergely, Kálmán Antal és a Szent Erzsébet Karitászközpont dolgozói ez után név szerint hívták ki őket, hiszen személyre szabott zsákokat készítettek számukra. A száz csomagból alig maradt, hiszen a nagy meleg ellenére szinte minden meghívott eljött az ünnepségre. A gyerekek között voltak, akik Venezuelából vagy Szíriából származtak. Egy fiú öltönybe bújva tisztelte meg az eseményt, és Laudetur Jesus Christust mondva köszönt.

Sok kisgyerek játszott önfeledten a csomagjába bujtatott játékkal, testvér lányok például egy teljes plüss mókuscsaládot kaptak az iskolai felszerelésen kívül. A karitászos csomagból helyenként még Nutella és édesség is előbújt a tornacsomag, körző, vonalzókészlet, asztali naptár és a szokásos írószerek, füzetek mellett. Többen kaptak társasjátékot, fejlesztő játékokat, melyeknek nagy hasznát vehetik a szünidő alatt is. A gyerekek boldogan vették át a zsákokat, és büszkén vitték vissza a szüleikhez.

Az ünnepség közös énekkel és szeretetvendégséggel zárult.

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír