Bálint Sándor boldoggá avatásáért imádkoztak Szegeden

A néprajzkutató szülőháza helyén, a Pálfy utca 72. szám alatti társasház falán tábla őrzi a „legszögedibb szögedi” emlékét. Ennek az emléktáblának a megkoszorúzásával kezdődött szombaton délután az alsóvárosi ferences templom Havi Boldogasszony-búcsúja, amelyre száz évvel ezelőtt még több tízezrével érkeztek a hívő zarándokok, hogy leróják tiszteletüket a „Segítő Boldogasszony”, Szűz Mária előtt.

A Bálint Sándor szülőháza helyén történt tiszteletadást követően a megemlékezők rövid alsóvárosi séta után a néprajztudós Mátyás téri szobrához vonultak, ahol Gyulay Endre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke mondott beszédet.

Megemlékezett a hitvalló tudós édesanyjáról is, aki az alóvárosi templomba vezette gyermekét. „Az első benyomásokat a vallásról, a templomról, az oltárról és az Oltáriszentségről itt kapta Bálint Sándor. Úgy gondolom, hogy (...) a mai világunkban sem lenne hiábavaló az édesanyáknak kézen fogva elhozni a kicsiket, hogy az első pár lépés után szokják meg ezt az útirányt, és mélyedjenek el abban, hogy miért is építettek egy templomot, mit is jelentenek benne a szobrok, a képek, mit jelent maga az oltár. Nagyon pici korban mindezt persze még nem értik, de a megszokás, az édesanya buzdító szava, az elhangzó énekek dallama beleragad a fülbe, és valami nagyot alkothat az Isten ügyéért és az emberiségért” – mondta Gyulay Endre.

Az édesanyja által elültetett mag Bálint Sándorban terebélyes fává növekedett. Hite elmélyült, és soha nem mulasztotta el a tanúságtételt hitvalló lelkületéről – fogalmazott a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke. Példaként azt az esetet említette, amikor egy kommunista küldöttség szegedi kalauzolására kérték fel a néprajztudóst, aki templomról templomra vezette a vendégeket, amelyekbe betérve térdet hajtott, keresztet vetett és megsimogatta a Mária-szobrot.

„Itt kezdte Alsóvároson, és itt is fejezte be életét, az alsóvárosi temetőben nyugszik. Mindenki, aki csak pár szót is váltott vele, ismeri emberségét, és ha egy picit figyelt rá, megismerte hitét, isten- és emberszeretetét. Sokat beszélünk mostanában róla, de nem tudom, hogy követjük-e. Pedig az volna a jó, ha ez a követés megindulna nemcsak Alsóvároson, hanem szerte az egyházmegyében és az országban” – hangsúlyozta Gyulay Endre.

A nyugalmazott püspök arra buzdított mindenkit, hogy vegye komolyan égi pártfogónkként Bálint Sándort, akinek boldoggá avatása folyamatban van. A pápa már elismerte, hogy hősies fokon gyakorolta életében a keresztényi erényeket, már „csak” egy csodára van szükség, hogy a hitvalló tudóst a boldogok között tisztelhessük. Annak beteljesüléséhez azonban imák és hozzá intézett kérések kellenek – emelte ki a főcelebráns.

A Havas Boldogasszony-búcsú nyitó szentmiséjén jelen lévők együtt fohászkodtak azért, hogy Bálint Sándort halálában is úgy tisztelhessük, ahogy élt: az istenszeretet boldogságától hevített szívvel, hitvalló példaképként.

Forrás: Délmagyar.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye



Fotó: Gémes Sándor



Magyar Kurír