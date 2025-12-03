Barátok a vízben! – Megjelent a „800 éve a pályán” ferences videósorozat 4. része

Szent Ferenc életének utolsó időszakában számos fontos esemény történt, amelyek 800. évfordulójára emlékezik a rend a 2023–2026 közötti időszakban: 2023-ban a Megerősített regulára és a grecciói karácsonyra; 2024-ben Szent Ferenc stigmatizációjára; 2025-ben a Naphimnusz születésére, 2026-ban pedig Szent Ferenc halálának, azaz tranzitusának 800. évfordulójához érkezünk el.

A jubileumsorozatot 2021. november 29-én nyitotta meg Massimo Fusarelli OFM miniszter generális Greccióban, a Fonte Colombó-i szentélyben (a ferencesek „Sínai-hegyén”, ahonnan a ferences nagycsalád mintegy kétszáz tagja közös zarándoklattal vonult Rieti székesegyházába), kerek egy évvel a Megerősített regula jóváhagyásának 800. évfordulója előtt.

A jubileumokhoz kapcsolódóan a Ferences Rend Magyarországi Tartománya is számos programot szervezett és szervez, és egyéb módokon is felhívta és felhívja a figyelmet a jeles évfordulókra. Ennek a figyelemfelhívásnak az egyik eleme a „800 éve a pályán – mint megannyi barát” mottójú videósorozat is, amelynek epizódjai humoros-elgondolkodtató nyelvi és képi megfogalmazásban ízig-vérig ferences üzeneteket közvetítenek.

Az első videó 2024. júniusában érkezett a következő felhívással: „Ne habozz: csatlakozz még ma Assisi Szent Ferenc győztes csapatához Te is, és ünnepeld velünk a 2023 és 2026 közötti jubileumi időszakot!” A kisfilm a ferences jubileumok mellett a megjelenés napján (jún. 14.) kezdődő 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságra is remek ráhangolódást biztosított.

A második rész ugyancsak tavaly, augusztusban érkezett „Ismered azt a nemzetközi csapatot, amelyik már 800 éve fut a pályán és rendhagyó a váltótechnikája? Hangolódjunk együtt az új videónkkal a párizsi olimpia 17. napján, pénteken 19:45-kor kezdődő férfi 4x100 m-es váltófutás döntőjére! És természetesen a még előttünk álló ferences jubileumokra!” ajánlással.

A harmadik epizód idén márciusban képi és zenei megformálás tekintetében is erőteljesebb dinamikával érkezett, így szólítva csatlakozásra Assisi Szent Ferenc győztes csapatához: „Egy alkalommal egy kísértést szenvedő testvér egyedül ült a szenttel, és így szólt hozzá: Imádkozzál érettem, jó atyám, mert meg vagyok róla győződve, hogy mihelyt kegyes leszel értem imádkozni, abban a pillanatban megszabadulok kísértéseimtől. Mert erőmön felül gyötörtetem, és tudom, hogy ez nem titok előtted. Szent Ferenc erre így felelt: Hidd el, fiam, éppen ezért tartalak Isten szolgájának, és minél nagyobb kísértéseket állsz ki, annál kedvesebb vagy szívemnek. Majd hozzáfűzte: Az igazat megvallva, senkinek sem volna szabad mindaddig Isten szolgájának vallania magát, ameddig csak át nem esett a kísértéseken és megpróbáltatásokon. Mert minden legyőzött kísértés bizonyos értelemben gyűrűnek mondható, mellyel az Úr eljegyzi az ő szolgájának lelkét.” (CÉ2 118)

A negyedik részt december 2-án tették közzé. „Humorral, hittel és testvéri szeretettel készülünk az örök élet felé… és a 2025-ös rövidpályás úszó EB-re!” – olvasható az ajánlásban.

A Ferences Rendtartomány YouTube-csatornáján legutóbb megosztott kisfilm pedig kétségkívül talán az eddigi leghumorosabb opusz. A kommentátor természetesen most is Gundel Takács Gábor, a rendező Zillich Mihály OFM, az operatőr Moldoványi Barnabás, a hangmérnök pedig Szabó Kristóf.