Bencés élet a 21. századi Magyarországon – Féléves nyílt kurzus indul a Sapientia Főiskolán

A szemináriumon a Magyar Bencés Kongregáció magyarországi házaiból érkező bencés szerzetesek vallanak közösségeik életéről és hivatásáról egy-egy speciális témakör mentén.

A kurzus a Sapientia à la carte kínálatának a része. A főiskolát, amelyet a ferences és piarista rendekkel együtt működtetnek, minden évben hirdet nyílt kurzusokat, amelyeket bármely érdeklődő látogathat. Ilyen a most induló „Locus iste” – Bencés élet a 21. századi Magyarországon képzés is.

A kurzus 12 alkalmas. A részvételi díj 6000 forint a teljes félévre.

A Szent Benedek által alapított első monostor, Monte Cassino jelenlegi apátja 2025 júliusában egy négyéves felkészülési folyamatra hívta a világ bencés szerzetesközösségeit, hiszen 2029-ben Cassinum alapításának 1500. évfordulóját ünnepli a Bencés Konföderáció. Az emlékév mottója: „locus iste”, „ez az a hely” (vö. Ter 18,26).

A bencés monostorok arra kapnak meghívást, hogy újra tudatosítsák: közösségeik, szerzetesházaik azok a helyek, ahol az Úr szüntelen jelen van. Melyek ezek a helyek Magyarországon? E helyeken milyen tevékenységeket folytatnak ma a bencés szerzetesek? A mai bencések élete és szolgálata milyen lelki talapzatra, spirituális hagyományra épül – avagy a monasztikus lelkiség hogyan élhető meg napjainkban? A kurzus arra tesz kísérletet, hogy e kérdésekre válaszokat adjon egy olyan együttműködés keretében, melynek révén a Magyar Bencés Kongregáció magyarországi házaiból (Pannonhalma, Bakonybél, Győr, Tihany) érkező bencés szerzetesek maguk vallanak közösségeik életéről és hivatásáról egy-egy speciális témakör mentén.

A kurzus bepillantást enged egy szerzetesi karizma 1500 éves hagyománytörténetébe, és bemutatja e hagyomány mai realitását, annak megvalósulását hús-vér szerzetesi közösségek életében. A kurzus hallgatói tehát nemcsak megismerik a monasztikus lelkiség alapelemeit, hanem e lelkiség adaptációjának kihívásai is megmutatkoznak előttük, így képessé válnak hasonló megismerő-értékelő reflexióra.

Tematika

Bencések ma a világban és hazánkban – Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát

Isten hr-ese, avagy a szerzetesi hivatás meghallása napjainkban – Gérecz Imre bencés szerzetes, Pannonhalmi Főapátság

Work in progress: a pannonhalmi bazilika és zsolozsma megújulása – Szita Bánk bencés szerzetes, Pannonhalmi Főapátság

Szerzetesi iskola a 21. században – Juhász-Laczik Albin bencés szerzetes, Pannonhalmi Főapátság

Párbeszédben kultúrák és vallások között – Dejcsics Konrád bencés szerzetes, Pannonhalmi Főapátság

Liturgikus hagyományunk átörökítése napjainkban – Kelemen Áron bencés szerzetes, Szent Mór Bencés Perjelség (Győr)

Bencések és a vallási turizmus? – Mihályi Jeromos konventuális perjel, Szent Ányos Konventuális Perjelség (Tihanyi Bencés Apátság)

Szinodális útkeresés a pannonhalmi egyházmegyében – Halmos Ábel bencés szerzetes, Szent Mauríciusz Monostor (Bakonybél)

A magyar bencések és a pártállami időszak, a kiengesztelődés útjai – Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát, Pannonhalmi Főapátság

Monasztikus lelkiség egy posztmodern világban – Baán Izsák perjel, Szent Mauríciusz Monostor (Bakonybél)

Az előadások sorrendjére vonatkozóan a változtatás jogát fenntartják.

A kurzusra jelentkezni szeptember 12-ig lehet.

Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 1052 Budapest, Piarista köz 1.

Az előadásokat szerdánként tartják. Az első előadás időpontja: szeptember 17., szerda 16.45–18.15.

Jelentkezni EZEN az oldalon lehet.

A szemináriumról további információ a kurzus koordinátorától, Kisnémet Fülöp bencés szerzetestől kérhető, a fulop@osb.hu e-mail-címen.

Forrás és illusztráció: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír