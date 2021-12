Betlehemi békeláng a kistarcsai kórházban

Az első karácsony meglehetősen egyszerű volt, nem baj, ha a tied is az lesz – ezzel a lelkülettel közeledtünk idén egész adventben a karácsony felé.

A kórházban a szeretetteljes jelenlét és az egymásra figyelés a járvány ideje alatt tisztulni látszott: sokkal lényeglátóbbak voltak a beszélgetések, a készületek és az ajándékozás is sokkal minőségibbre kerekedett mindannyiunk örömére.

Advent negyedik gyertyájának meggyújtása után elkezdtük kórházon belül a betegekkel és a dolgozókkal nemcsak a karácsonyi lelkiséget megélni, hanem magát a hangulatot külsőleg is megteremteni a kórház minden szegletében. Hogy testileg és lelkileg „együtt” szolgáljuk a betegeket, soha nem volt ennyire egyértelmű, mint ebben az időszakban.

Több osztályon, különösen a Covid-részlegeken kérték, hogy segítsünk a díszítésben is, hiszen nekik ebben a mostani helyzetben nem jut elég figyelmük rá, viszont szeretnék, hogy a dolgozók szép karácsonyi környezetben dolgozhassanak, a betegek pedig az ünnepi hangulatban gyógyulhassanak.

Sikerült iskolák által készített igényes papírdíszekkel, betlehemesekkel és természetes fenyőággal, borostyánnal karácsonyi hangulatot varázsolni a Covid-osztályok mindegyik szegletében.

A betlehemi Születés-bazilika békelángját, amit a cserkészek Kistarcsára is elhoztak, eljuttattuk a kórházba is, és minden szobába bevittük. Mellette a Mennyből az angyal, A kis Jézus megszületett és a Pásztorok, pásztorok kezdetű dalt énekeltünk, ahol lehetőség volt rá, a dolgozókkal együtt is.

A szolgálatunk által felajánlott szaloncukrot és szentképeket ajándékoztuk és mellé gyerekrajzokat is kaptak a betegek, melyeken örömteli képek és sorok röpítették el lelküket a betlehemi örömbe.

Kórházunkba az adventi idő alatt nagyon sok felajánlás érkezett. Ami az előző években kiforrott, az mostanra sokak lelkében már szinte magától értetődő volt, hogy ebben a nehéz helyzetben még nagyobb szükség van rá: hozták, szeretettel küldték a lelki táplálékokat erőforrásként.

Ezúton is hálás köszönettel tartozunk:

A Gödöllői Premontrei Gimnázium művészeti tanárának, Hámori Anett Irénnek, aki idén is több száz gyerekrajzot, festett betlehemest küldött a betegek és dolgozók lelkének éltetésére.

A Gödöllői Premontrei Gimnázium családjainak, akik Böjte Csaba Füveskönyvének második részével is megajándékozták a kórházi osztályokat, munkaegységeket, a tavalyi első kötet mellé.

Sárközi Zoltánné Mária hitoktatónak, aki a gombai református iskolában a katolikus hittanosaival papírdíszeket, betlehemeseket készítettek a Covid-osztály feldíszítéséhez.

A Gödöllői 802. Számú Szent Korona Cserkészcsapatnak, akik a betlehemi Születés-bazilika örökmécsesének békelángját elhozták Gödöllőre, és általuk eljuthatott kórházunk minden betegéhez és dolgozójához is a szeretet e megható szimbóluma.

Végül és nem utolsósorban a Jóistennek, aki ebben a nehéz időszakban sem hagyta betegeinket és dolgozóinkat lelki béke és apró ajándékok nélkül!

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat/Facebook



