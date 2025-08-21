Bizalom nélkül nehéz közösségben gondolkodni – Szent István király szentévi ünnepe Pozsonyban

Imádságos ráhangolódás előzte meg a nemzeti ünnep estéjén celebrált szentmisét. A pozsonyi Szent Márton-székesegyházat megtöltő hívek a csallóközcsütörtöki Mária Légió tagjai által vezetett imacsokorba kapcsolódhattak be.

A közvetlen imádságos készületet augusztus 11–19. között imakilenced vezette be, melynek az egyes napokon közzétett fohászait papok, püspök, laikus hívek fogalmazták meg.

Molnár Tamás pozsonyi magyar katolikus lelkipásztor – aki immár tizenkettedik alkalommal volt házigazdája a dómi magyar ünnepnek – köszöntőjében elmondta, hogy e fohászokat „a Kárpát-medence egymástól több száz kilométerre fekvő pontjain élő nők és férfiak írták, ám ugyanazon a nyelven, anyanyelvünkön, magyarul”.

Az ünnepélyes bevonulás után Molnár Tamás külön köszöntötte a főcelebránst, Gál Hunort, s a vele érkezett gyergyószentmiklósi és háromkúti híveket. Köszöntötte a többi paptestvért, a református lelkészeket és a remény sok településről összegyűlt zarándokait.

„Köszöntöm továbbá Magyarország pozsonyi nagykövetségének képviselőjét, a közéleti személyiségeket – mind az országos, mind a regionális, mind pedig az önkormányzati szinten tevékenykedő tisztségviselőket –, a Mária Légió és a lovagrendek tagjait, a ministránsokat és a cserkészeket, a népviseletbe öltözött híveket, vendégeket és helyieket, otthoniakat és zarándokokat, minden jó szándékú testvért!”

Az ünnep szervezője örömét fejezte ki, hogy a pozsonyi szentmisén szinte a teljes Kárpát-medencei magyarság képviseltette magát, amihez a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének épp Felvidéken zajló kirándulása is hozzájárult, hiszen helyi, anyaországi, kárpátaljai és erdélyi nagycsaládosokat látnak vendégül a napokban.

A szentmise szónoka, az augusztustól Nyárádköszvényesen szolgáló Gál Hunor buzdító szavakkal kérte, hogy küzdjünk a bizalmatlanság ellen, s ne adjuk fel. Bizalom nélkül nehéz közösségben gondolkodni, illetve az államalapításnál jóval kisebb célokat is megvalósítani. A keleti végekről a nyugati végekre zarándoklók nevében elmondta, hogy az otthoni székelykapujukra vésett üzenetet hozták: „Megmaradunk”.

A főcelebráns a Csíksomlyói Boldogasszony, a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlotta az együtt és egymásért imádkozó több száz jelenlévőt.

Az egyetemes könyörgések egyikében egy csángó népviseletbe öltözött nő imádkozott azért, hogy sose felejtsünk el a mindennapi kenyérért és az azt asztalunkra teremtőkért hálát adni a Jóistennek; egy másik könyörgésben egy kárpátaljai édesanya imádkozott a békéért, majd egy Kárpátaljáról érkezett magyar édesapa a háborúban elhunytak lelki üdvéért.

Az ünnepi szentmise után a székesegyház melletti téren agapéval, kulturális műsorral folytatódott a nyáresti program.

A jelenlévők egy-egy imakártyát vihettek magukkal haza, melyen a magyar nemzetért szerveződő imaszövetség felhívása olvasható.

Továbbá ajándékba kaptak egy-egy darabot az „Egy falat mennyország” elnevezésű süteményből, mely a dunaharaszti Karl Cukrászdában készült, és a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos, díjnyertes süteménye volt; valamint a Tihanyi Bencés Apátság újdonságát, az apátság levendulájával készült „Regula” nevű nyári üdítőitalt.

*

Az erdélyi vendégekkel elköltött vacsorán a fiatalokból álló Pósfa Zenekar biztosította a népzenét.

Az imakilenceden túl augusztus 19-én délután a pozsonyi ferences templomban ünnepi hangverseny is megelőzte az augusztus 20-i programokat, Urbanics Tamás orgonaművész, Földesi Gergely tenor, Csörgeő Luca szoprán, valamint Takács Katalin népi énekes közreműködésével.

Szent István napján Korpás Árpád helytörténész vezetésével Pozsony óvárosában tettek a nevezetességeket ismertető sétát az érdeklődők.

Augusztus 21-én a pozsonyi Szent István-templomban, a kapucinusok templomában celebrált magyar szentmisét Molnár Tamás atya, együtt imádkozva a Kapuvárról érkezett két autóbusznyi vendéggel, Radó Tamás püspöki biztossal, Gulyás Vilmos iskolalelkésszel és a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Pozsonyba látogató pedagógusaival.

Forrás: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség



Fotó: Csáky Mátyás



Magyar Kurír