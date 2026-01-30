Diakónussá szentelték Gáll Miklós Dávid lazarista szerzetest Rómában

Homíliájában a szintén lazarista szerzetes püspök a vasárnapi evangéliumi jelenetből indult ki, mely szerint Jézus követésére hívja az első apostolokat, akik halászok voltak, és megígéri nekik, hogy „emberek halászává” teszi őket.

Minden papi hivatás kezdetén ez a meghívás áll, amelyre a most szentelendő, Dávid is igennel válaszolt.

A papi életúton ez a felszólítás többször is elhangzik, főleg akkor, amikor valaki eltávolodik a Mestertől – hangsúlyozta a bragai segédpüspök.

A szentelendőhöz szólva Nélio Pita CM kiemelte:

a misszióspap alapmagatartása a Jézus Krisztusra való odafigyelés, az ő lelkiségének elsajátítása és a tőle kapott küldetés teljesítése

– amint a Misszióstársaság (Congregatio Missionis, CM; közismert nevükön a lazaristák) alapítója, Páli Szent Vince tanította rendtársainak.

A szentelést végző püspök külön felhívta Gáll Miklós Dávid CM figyelmét arra, hogy lazaristaként ezt a küldést egy közösségen belül kell megvalósítania, és atyai jótanácskánt lelkére kötötte, hogy soha ne távolodjon el rendtársaitól, bármi történne életében.

Nélio Pita CM végül a jelen lévő fiatalokhoz szólt, arra bátorítva őket, hogy merjenek igent mondani Jézus hívására és követésére.

A szentmise végén az új diakónus hálát adott Istennek, és köszönetet mondott mindenkinek.

A gondosan előkészített és megünnepelt liturgia felejthetetlenné tette az ünnepi eseményt.

A szentmisét a plébánia oratóriumának nagytermében rendezett szeretetvendégség követte, ahol több mint négyszáz vendég fejezte ki örömét az új diakónusért és a papság ajándékáért.

A Misszióstársaság vagy más néven lazaristák pápai jogú apostoli élet társasága. Az alapító, Páli Szent Vince 1617. január 25-ét tartotta a rend születésnapjának. A De Gondi grófi család házi tanítójaként és káplánjaként, a család birtokán fekvő, Párizshoz közeli Gannes falucskába hívták akkoriban egy beteg emberhez. Vince bátorítására a földműves elvégezte az életgyónást, majd örömmel számolt be De Gondi grófnénak, ez mennyire szükséges volt ahhoz, hogy lelke megmeneküljön. 1617. január 25-én egy másik faluban, Folleville-ben Vince az életgyónásról prédikált, és meglepetésére a szentmise után mindenki elvégezte az életgyónását. Innen indult útjára a Misszióstársaság, melynek tagjai először csak a falvakban tartottak népmissziókat, majd távoli országokban is hirdették az evangéliumot. A lazaristák Magyarországon 1762-ben kezdték meg tevékenységüket. 1926-ban lett önálló magyar tartományuk. Központjuk – ahogy ma is – Budapesten, a Ménesi úton volt. 1990-ben a Misszióstársaság Lazaristák visszakapta működési engedélyét és ezzel együtt három rendházat: Budapesten, Piliscsabán és Szobon. A rend jelenlegi elöljárója: Barta Szabolcs CM. Szintén a magyar tartományhoz tartozik a nagyváradi lazarista rendház. A nagyváradi Csodásérmű Boldogasszony-templomhoz kapcsolódó Szent Katalin-telepi plébániára 2016 augusztusában tértek vissza a magyarországi lazaristák, közös elhatározás és döntés alapján, 19 év távollét után. Nagyváradon teljes körű plébániai szolgálatot látnak el a városban már korábban jelen lévő vincés nővérekkel és a püspökséggel együttműködve. Forrás: Misszióstársaság Lazaristák

(asz)

Forrás és fotó: Misszióstársaság Lazaristák

Magyar Kurír