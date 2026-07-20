Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi Piarista Vitorlásüdülő

A sikeresen lezárt infrastruktúra-fejlesztési projektnek köszönhetően mostantól egész évben, mind a négy évszakban modern, fenntartható és biztonságos közösségi térként várja a fiatalokat a balatonberényi üdülő.



A teremtett világ megismerése és a felelős közösségi élet

A vízparti környezet és a vitorlázás különleges nevelési teret biztosít: a diákok itt közvetlenül találkoznak a teremtett valósággal, a természeti elemekkel és az időjárás alakulásával, ami az egymásra figyelés mellett az Istenre való ráhagyatkozás élményét is mélyíti. A piarista diákok számára ez az ingatlan második otthont jelent, ahol a kikapcsolódás öröme mellett a fenntartás felelősségét és a környezettudatos szemléletet is megtanulhatják.



A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás a Piarista Rend Magyar Tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében), valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg.

Energetikai megújulás a fenntarthatóság jegyében

A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely „négyévszakosítása” volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és állami iskolák diákjainak, cserkész- és regnumi csoportoknak, lelkigyakorlatoknak, a Kalazancius Mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagyközönségnek.

A projekt során megvalósult műszaki és gépészeti fejlesztések

– Környezetkímélő hűtés és fűtés: Az épületbe összetett hőszivattyús rendszert telepítettek, amely a nyári hőségben biztosítja az emeleti hálótermek és a közösségi helyiségek kellemes hőmérsékletét, a hidegebb hónapokban pedig zöldenergiával oldja meg a fűtést.

– Napelemes rendszerek és energiatárolás: A hangár tetőszerkezetén egy 17,17 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer kapott helyet, amelyet egy 40 kWh kapacitású, téliesített akkumulátorcsomag egészít ki, garantálva a téli üzembiztonságot és az energiatakarékos működést.



– Gépészeti és biztonsági korszerűsítés: Új, keverőszelepes rendszert építettek ki a hangár nyári mosdóinak melegvíz-ellátására, az épület teljes körű védelmét pedig egy modern POLON 3000 típusú tűzjelző hálózat látja el.

Forrás és fotó: Barlay Vince/Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír