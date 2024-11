Egészségügyi szűrés Kárpátalján – Herczegh Anita is meglátogatta a 75. orvosmissziót

A Katolikus Karitász orvosmissziója hét éve végez szűréseket a határon túli magyarlakta településeken, hogy kiegészítse, helyenként pótolja az orvosi ellátást. A háború miatt most még nehezebben jutnak el a kórházba, rendelésekre az ott élők. Az orvosmisszió keretén belül önkéntes szakorvosok, ápolók és munkatársak fogászati, szemészeti és ortopédiai szűrővizsgálatokat végeznek a gyerekeken, a felnőttek számára pedig vérnyomás- és vércukormérést, EKG-vizsgálatot, és az idei évtől kezdve nőgyógyászati rákszűrést biztosítanak.

November 16-án érkeztünk a hetvenötödik orvosmisszióra, a Nagyberegi Református Líceum épületébe. Erre a napra Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete is ellátogatott, hogy részt vegyen a szűrővizsgálatok lebonyolításában. Az iskola termeiben a padokat félretolva rendelőket alakítottak ki. A folyosó végén lévő teremben kapott helyet a gyógytornász és a konduktor, a közelebbi helyiségekben végezték a hallásvizsgálatot, a szemészeti és a fogászati szűrést, a vércukor- és a vérnyomásvizsgálatot, a folyosó másik végén pedig az EKG-t.

„Az orvosmisszió önkéntesei 2017-től összesen 74 alkalommal jutottak el Kárpátalja, Délvidék és Erdély 28 településének óvodáiba és iskoláiba. A szűréseken több mint 11 ezer óvodást, kisiskolást és felnőttet vizsgáltak meg, és közel 1400 nőgyógyászati és rákszűrést végeztek el. A Karitász eddig közel 1300 szemüveget és 1100 lúdtalpbetétet juttatott el a rászoruló gyermekekhez” – nyilatkozta Kecskés László, a Katolikus Karitász orvosmissziójának felelőse. A Via et Vita Nagycsaládos Egyesületnek köszönhetően most már kárpátaljai magyar pedagógusoknak is tartanak képzéseket, hogy szemészeti és ortopédiai előszűréseket tudjanak végezni azokban az intézményekben, ahová nem jut el az orvosmisszió. „Tegnap Kígyóson és Beregújfaluban tartottunk szemészeti szűrést a pedagógusok segítségével” – mondja Kecskés László.

„A Via et Vita Nagycsaládos Egyesülettel 2017 júniusában Gyertyánligetre, Kárpátalja szélére vittünk adományokat – folytatja Kecskés László az orvosmisszió megalakulásának emlékeit felidézve. – A helyi karitász vezetője említette, hogy szükségük lenne orvosra. Vojcek László tanár úr, aki a Katolikus Karitász orvosmissziójának vezetője, akkor azonnal orvosokat gyűjtött maga köré, így abban az évben, szeptemberben nyolc fővel tértünk vissza Gyertyánligetre. Jelenleg három orvos, valamint optometrikusok, mentőtisztek, gyógytornászok jöttek velünk Nagyberegre. Az orvosmissziónak nyolcvanhét aktív tagja van, de több mint százhúszan csatlakoztak hozzánk az évek folyamán, nemcsak Budapestről, hanem Szegedről, Nyíregyházáról, Pécsről és Győrből is. Volt, aki gyermekszülés után amint tudott visszatért a csapathoz. Sokan évente többször rááldozzák a hétvégéjüket a határon túli települések közösségeinek szűrésére. Ezeken az alkalmakon általában medikusok is részt vesznek, ők 2018-ban hozták létre a medikusmissziót.”

Az orvosmisszióhoz ezúttal két gyógytornász csatlakozott, akik nagyon lelkiismeretesen és lelkesen végzik a fiatalok lúdtalp- és gerincferdülés-szűrését, s figyelmet fordítanak a gyerekek testtartására is. Ha szükséges, ismertetik a tornagyakorlatokat, ezeket papíron vagy online osztják meg a tanulókkal.

A fogászati szűrés prevenciós jellegű. Megtanítják a helyes fogmosási technikát, és megállapítják, kinek volna szüksége fogszabályzásra. A felnőtteknél szájüregi rákszűrést is végeznek, s ha kell, további vizsgálatokra küldik a beteget. Fogorvosi ellátást helyben nem tudnak nyújtani, hiszen ahhoz külön engedélyre volna szükség. „Sokan fellélegeznek, ha nem állapítunk meg problémát. Az első alkalmakkor kérdezgették az ellátottak, hogy mennyibe fog kerülni a vizsgálat. Nem hitték el, hogy nem kell fizetniük” – mondta a látogatás során a fogorvos doktornő.

A nagyberegi líceum lelkészigazgatója, Tóth László református lelkész elmondta, most először szerveztek szűrést az iskolában. „A tanároknak és a munkatársaknak kötelező évente részt venniük orvosi vizsgálaton. Száznegyvenhat diákunk van, közülük sokan mondják a szűrések után, hogy szemüveg vagy fogszabályzó kell nekik. Egy tizenhárom éves gyereknek nem biztos, hogy megmérik otthon a vérnyomását, de még az orvosa sem méri meg, ha például sportbaleset miatt ellátásra szorulna. Az egyik diákunk azt kérte, ne szólítsa fel a tanár, ha olvasni kell. Nem tudtuk, miért. Kiderült, hogy nem látja a betűket, szemüveg kell neki. A faluban, a gyülekezetben és a szomszéd faluban is meghirdettük a szűrés lehetőségét, így sok gyerek és felnőtt iratkozott fel a vizsgálatokra.”

Herczegh Anita elsőként szemészeti szűrést végzett egy, kisgyerekek vizsgálatára szánt eszközzel, majd részt vett a vérnyomás- és vércukormérésben, azután pedig sorra meglátogatta a szűrővizsgálatokat.

„Az orvosmisszióval most először, de a Katolikus Karitásszal már többször jártam Kárpátalján, adományokat, orvosi és iskolai felszerelést is hoztunk – mondja a Karitász jószolgálati nagykövete. – Kíváncsi voltam az orvosmisszió munkájára, és az olyan feladatokban, amelyek nem igényelnek szakértelmet, személyesen is részt vettem. Vérnyomás- és vércukormérést végeztem, és sajnos találtunk olyan gyermeket, akinél magas értéket mértünk, így további ellenőrzésre és vizsgálatra van szüksége.

Megnéztem az ortopédiai, szemészeti, fogászati és hallásvizsgálatot is. Az orvosok és segítőik minden olyan szűrést igyekeznek elvégezni, ami mobil eszközök használatával lehetséges. A cél az, hogy időben kiderüljenek a problémák, amelyekkel komolyabban kell foglalkozni. A háború miatt most nehezebb itt orvosi ellátáshoz jutni, kevesebb energia és pénz jut erre a célra mind a családokban, mind az állami feladatellátásban. Ugyanakkor

nagyon fontosak ezek a szűrések, mert sokszor a szülők sem veszik észre, hogy a gyerek nem jól hall vagy látásproblémája van. Ez pedig az iskolai tanulmányokban is gondot jelenthet, lemaradáshoz, magatartási problémákhoz vezethet, akár még el is lehetetlenítheti a gyerek tanulmányait.

A Katolikus Karitász jószolgálati nagyköveteként minden olyan területre szeretnék rálátni, amely a segélyszervezet tevékenységi körébe tartozik, legyen az a hajléktalanellátás, a hátrányos helyzetű családoknak való adománygyűjtés vagy az orvosmisszió munkája. És szeretnék aktívan részt venni ezekben a feladatokban, hogy ne csak jelképes legyen a jelenlétem, hanem hasznos munkát is végezzek a Karitászban.”

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója kérdésünkre elmondta, az orvosmisszió létrejötte előtt, a 2010-es években a kórházmisszióval főleg gyermekkórházakba vittek gyógyászati segédeszközöket, és mozgásfejlesztő szobák kialakítását támogatták. „Láttuk, hogy komoly gondok vannak az orvosi ellátásban, főleg a gyerekek szűrése terén.

Sok betegség megelőzhető lett volna, ha van szűrési lehetőség. Ennek hiányában azonban mi már csak a beteg gyerekekkel találkoztunk.

Vojcek doktor akkor megszervezte az orvosmissziós hálózatot a közvetlen munkatársaiból, majd szélesebb körben is elterjedt a felhívás. Sok önkéntes orvos jelentkezett, hogy a hétvégéjét szűrővizsgálatok végzésére ajánlja fel. Kárpátalján pedig meg kellett szervezni, hogy legyenek befogadó helyszínek a vizsgálatokhoz, és hogy az emberek el merjenek jönni a szűrővizsgálatokra, hiszen senki sem szeret orvoshoz járni. A szülők és a gyerekek félelmét sikerült legyőzni. A líceumokban, a plébániákon és a magyar iskolákban meg tudtuk szervezni a szűrést. Először csak kisgyerekeket vizsgáltunk, de aztán a szülők is előálltak a problémáikkal, és kiderült, sokuknak magas a vérnyomása vagy a vércukra. Előfordul, hogy egy beteget áthozunk Magyarországra, hogy megfelelő ellátást kapjon.”

A Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, a pandémia idején fertőtlenítőszereket és a járvány elleni védekezést segítő eszközöket szállítottak a kórházakba és az iskolákba. A háború is nehezítette az orvosmisszió munkáját. Sokszor akadályozta a szűrést légiriadó, máskor nem volt fűtés vagy villany. „Egy alkalommal általában 16-18 ember vesz részt a misszió munkájában, orvosok és segítők, akik az adminisztrációs munkát végzik, illetve a szakértelmet nem igénylő vizsgálatokat. Egy hétvégén 100–150, sokszor 200 ember szűrését látjuk el. Ha kiderül, milyen szemüveg, lúdtalpbetét szükséges, általában egy hónapon belül hozzuk is a segédeszközt, amelynek költségeit a Karitász állja.”

A november közepén tartott orvosmisszión több mint negyven szemüveget írtak fel és harminc lúdtalpbetétet. A gyerekeknek is végeztek vérnyomás- és vércukormérést, a vizsgálatok során négy magas vérnyomásos és egy magas vércukrú gyereket találtak.

Az orvosmisszió támogatói a Via et Vita Nagycsaládos Egyesület, Magyarország Kormánya, valamint a Katolikus Karitász adományozói. Az egész évben végzett prevenciós szűréseket a 1356-os telefonszám hívásával vagy a www.karitasz.hu oldalon keresztül lehet támogatni.

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír