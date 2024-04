Egy weboldalon összesítették a szerzetesi fenntartású szociális intézmények elérhetőségeit

Jelenleg 52 szociális és egészségügyi szolgáltatást tart fenn 29 szerzetesközösség – ezekről immár könnyen áttekinthető formában nyújtanak felvilágosítást a Szerzetesek.hu oldalon.

Az újítást március 19-én jelentették be a szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetőinek találkozóján, melyet a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) szervezett.

Az új „hírtégla”: Szociális intézményeink a Szerzetesek.hu nyitóoldalán is megtalálható; a könnyebb tájékozódást szeretnék segíteni ezzel a gyűjteménnyel.

A szerzetesi fenntartású intézmények Magyarország egész területén szétszórva találhatók. A jelenleg 52 szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény hálózata sok szakirányt felölel: idősek, fogyatékkal élők, hajléktalanok ellátását, de bölcsődét, anyaotthonokat, családsegítő és gyermekjóléti intézményt is működtetnek, ezenkívül gyermekek nappali ellátását is végzik, egészségügyi intézményeket és kórházakat is találunk közöttük.

A legfrissebb, 2024-es adatok szerint intézményeikben összesen 1258 világi munkatárs dolgozik, és jelenleg 7709 gondozottat látnak el.

Forrás és fotó: MSZKI

Magyar Kurír