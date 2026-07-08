Egyház a Hunyadi- és a Jagelló-korban – Megtartották a XII. Fraknói Nyári Akadémiát Pécsen

A Fraknói Kutatócsoport májusi római kutatóhete mellett a másik kiemelt eseménye idén a Pécsi Tudományegyetem, az MTA PAB és a piliscsabai Collegium Professorum Hungarorum (CPH) közreműködésével megtartott Fraknói Nyári Akadémia volt.

A nyitónapon a kutatócsoport vezetője, Tusor Péter (PPKE BTK) mellett Font Márta (PTE; MTA PAB), és a főkurátor, Fedeles Tamás (PTE; Fraknói Kutatócsoport) professzorok köszöntötték a résztvevőket, majd egy különleges kötet előzetes bemutatójára került sor.

A Püspöklexikon augusztusban megjelenő kötetének bemutatása

A Magyar Királyság 1458–1526 közötti, tehát Hunyadi Mátyás, II. Ulászló és II. Lajos uralkodása alatti egyháztörténetét bemutató Püspöklexikon augusztus 29-én, a mohácsi csatavesztés ötszázadik évfordulóján lát napvilágot a CPH gondozásában.

A kötetről a CPH igazgatója, Szovák Kornél moderálása mellett Fedeles Tamás, valamint C. Tóth Norbert szerkesztők tartottak kerekasztal-beszélgetést. A három jeles középkortörténész ismertette a lexikon születésének körülményeit, a kötetet jegyző összesen 22 szerző eredményes koordinálásának kulisszatitkait, illetve a mű felépítéséről, az azt alkotó életrajzi szócikkek és egyházmegye-történeti bevezetők jellemzőiről is szót ejtettek.

A könyv bemutatása után kitértek még a CPH és a Fraknói Kutatócsoport együttműködésének távlati céljára is: az immár kész késő középkori, valamint a 2025-ben megjelent 19. századi kötet után a még el nem készült korszakok – az Árpád-kortól a 20. századig – Püspöklexikonjainak összeállítása.

Pódiumbeszélgetés Felföldi László püspökkel

A nyári akadémiák hagyományát követve ezúttal is sor került pódiumbeszélgetésre. Felföldi László pécsi megyéspüspök beszélgetett életútjáról, hivatásáról és főpásztori szolgálatáról Fedeles Tamással.

Felföldi László előadásáról bővebben ITT olvashatnak.

A legfrissebb kutatási eredmények bemutatása

Másnap neves előadók ismertették a Püspöklexikonhoz kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeiket.

Fedeles Tamás A magyar királyság főpapjai a középkor alkonyán címmel tartott átfogó előadásában összegezte a korszak 75 főpásztorával kapcsolatos főbb megállapításait; Pálosfalvi Tamás Szécsi Dénes, Lakatos Bálint pedig Szalkai László esztergomi érsek pályaképét ismertette a hallgatósággal. C. Tóth Norbert a kalocsa-bácsi, Nemes Gábor a győri, Kanász Viktor a váradi, Karlinszky Balázs a veszprémi, Ternovácz Bálint a szerémi és a boszniai, Buják Gábor a nyitrai, Kovács István pedig a csanádi egyházmegyék Mohács előtti évtizedeit vázolták fel, elhelyezve azokat az egyházmegyék jövedelmi és politikai „presztízsrangsorán”, kiemelve fontosabb főpásztoraikat, valamint bemutatva a korszak egyházművészeti és lelkiségi sajátosságait is.

Egyháztörténeti kvíz és kötetlen beszélgetések

A tudományos szekciók, és az azokat követő élénk és gyümölcsöző diszkussziók lezárultával péntek este egyháztörténeti kvíz keretében mérhették össze tudásukat az akadémia résztvevői.

Az esemény szerves része volt, illetve annak egyedi hangulatot is adott a vacsoraasztal mellett és az este folyamán kibontakozó kötetlen beszélgetés a pázmányos hallgatók, valamint a konferencián előadó kutatók, oktatók között.

Utolsó nap

Az utolsó nap délelőttjén Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum (JPM) igazgatója tartott előadást a mohácsi csatatér régészeti kutatásainak legfrissebb eredményeiről, majd vezetésével bepillantást nyerhettek a résztvevők a JPM Pécs várostörténetét bemutató állandó kiállításába is.

Végül a háromnapos Fraknói Nyári Akadémiát szombaton a közös ebéd alatt a három kurátor – Fedeles Tamás, Tusor Péter és Szovák Kornél – összegzője zárta le a jövő évi piliscsabai, egészen pontosan CPH-beli folytatás reményében. A XIII. Fraknói Nyári Akadémia témája 2022 után, az újabb ötéves kutatási ciklus kezdetén ismét Magyarország és Szentszék sokrétű kapcsolatrendszere lesz.

Az eseményről bővebben IDE kattintva olvashatnak, ahol az előadások részletes tartalmi összefoglalói és videófelvételei is megtekinthetők.

Forrás és fotó: Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

Magyar Kurír