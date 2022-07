Egyházmegyei kitüntetéseket adtak át Szent Péter és Szent Pál ünnepén a pécsi bazilikában

Június 29-e Szent Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepe. A pécsi főpásztor az ünnephez kapcsolódó elmélkedésében kiemelte, hogy soha nem volt annyira aktuális, annyira naprakész a két főapostol lelki, hitbéli szeretete, tanúságtevő üzenete, mint ma. Ebből az üzenetből kell merítenünk, mert tényleg utat mutatnak mindnyájunknak. E két mártírra, Péter alázatos, szilárd hitére és Pál szerető, egyetemes szívére épül az Egyház a hite, a mi hitünk ereje, rájuk támaszkodik, a mi szerény, törékeny, gyenge hitünk is – fogalmazott Felföldi László.

Péter és Pál apostol, ha most leülnének közénk, vagy otthon, a családokban, a plébániákon, ugyanazt kérnék tőlünk, amit ők is megtettek egykoron – mutatott rá a főpásztor. – Ne zárkózzunk be, ne zárkózzunk magunkba, a saját életünkbe, a vallási természetű gondjainkba, hanem érezzük sürgető szükségét testvéreink hitbéli megerősítésének.

Menjünk a többiek közé, és hirdessük az evangéliumot mindazoknak, akik még nem fogadták be életükbe. Azoknak, akiknek nagyon nehéz a szürke hétköznapok csendes áldozatát megélni, de a szívükben többre vágynak. Azoknak, akik még nagyon magabiztosak az emberi erőben, a saját erejükben, a saját tudásukban. Azoknak, akik nagyon magasról tekintenek a teremtett világ csodájára, Isten fölségére, gazdagságára.

Ez a küldetésünk, amire oly nagy szüksége van a maradék keresztényeknek, az élet és a szeretet örömét kereső családoknak – mutatott rá beszédében a püspök. – Amikor Péter és Pál elindultak, megtalálták a krisztusi küldetés titkát. Ebben benne van Szent Pál egyik különleges gondolata, hogy vértezzük fel magunkat, öltsük fel Krisztus fegyverzetét. Benne van Péternek a csodálatos igenje és az ereje, ahogyan járja a misszió, a küldetés útját.

Bennünket is erősítsen Pál apostol gondolata, ami igaz a múltra, a jelenre és igaz kell hogy legyen a jövőnkre is: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét”. (2Tim 4,7–8)

A főpásztor az egyházmegyei elismerésben idén részesülő híveket is méltatta beszédében: „Itt van velünk hét testvérünk, akik a maguk helyén, a maguk tudásával, áldozatával szolgálták Krisztus Egyházát, az egyházközségeiket. Én is tanúja voltam papi életemben egy-egy testvér töretlen hitének, láttam végtelen alázattal végzett szolgálatát. Nem tudjuk eléggé megköszönni ezt a szolgálatot, de nagyon büszkék vagyunk rájuk. Sok-sok ember hite, szeretete épül ezekre a szolgálatokra. Nagyon köszönöm a plébános atyáknak, hogy látva és megtapasztalva az önök szolgálatát, igent mondtak arra, hogy ebben a formában is mondjunk érte köszönetet, mert önök példák, értékek, kincsek az élő Egyházban. A jövőben, ahogyan a múltban is, az alázatos szívű, Istent feltétlenül szolgáló, az egyházközségben, a közösségben szolgáló hívekre és szívekre van szükségünk.”

Az egyházmegyei kitüntetéseket a liturgiát követően adták át. Az érmek és az oklevelek átadása hagyományosan Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódik a Pécsi Egyházmegyében. Ez a díj azoknak a plébániai munkatársaknak az elismerésére szolgál, akik hosszú időn keresztül a közösség megelégedésére végezték szolgálatukat. Az ünnepélyes díjátadás a püspöki palotában megtartott szeretetvendégséggel zárult.

A 2022-ben a Pécsi Egyházmegyében kitüntetésben részesültek névsorát, méltatását – akik Szászvár, Sellye, Pécs-Gyárváros, Szigetvár, Abaliget, Mohács és Iregszemcse plébániáiról kerültek ki – és az eseményhez kapcsolódó fotógalériát IDE kattintva tekinthetik meg.

A szentmisén koncelebráltak az egyházmegye papjai, a zenei szolgálatot a Pécsi Székesegyház Mozart Kórusa és Zenekara és a Pécsi Egyházmegye kántorképző hallgatói Szamosi Szabolcs vezényletével látta el. Orgonán közreműködött Kovács Szilárd Ferenc, a székesegyház orgonaművésze és zeneigazgatója.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír