Egységben kaptatok küldetést – Egyesült a Ward Mária nővérek két ága Congregatio Jesu néven

Ward Mária Isten akaratát felismerve egy olyan apostoli szerzetesrendet akart létrehozni, melyben főleg a leánynevelés állt a középpontban. Kívánsága az volt, hogy a jezsuiták szabályzata szerint, klauzúra nélkül éljenek a nővérek az emberek között. VIII. Orbán pápa 1631-ben feloszlatta a Ward Mária által alapított rendet, mert modernségével meghaladta a szerzetesi életről alkotott akkori elképzelést. Mária halálakor csak néhány hűséges nővértársa volt mellette.

De a püspökök és fejedelmek felismerték a nővérek munkájának nagyszerűségét, ezért meghívták őket, hogy iskolákat alapítsanak lányok számára. Ám ezek a közösségek egymástól függetlenül működtek a történelmi körülmények és a földrajzi távolságok miatt.

A vágy már régóta élt a nővérek szívében az egyesülés iránt, de a kor adottságai a sok próbálkozás ellenére sem tették ezt lehetővé.

Nagy előrelépést jelentett, amikor az ír és az észak-amerikai ág 2003-ban egyesült.

Végül elérkezett az utolsó két ág egyesülésének ideje. A 2010-ben megrendezett 400 éves jubileumi ünnepségsorozat részeként már sok közös programja volt a Loreto és a CJ nővéreknek. Ekkor már keresték a közös együttműködést, és létrehoztak olyan közösségeket, ahol mindkét ág résztvevői közösen vettek részt a küldetésben. Különösen nagy érdeme volt Jane Livesey CJ és Noelle Corscadden IBVM generálfőnöknőknek, hogy az egyesülés konkrét lépéseit elindították. A 2022-ben megválasztott generális főnöknők, Veronica Fuhrmann CJ és Carmel Swords IBVM tovább folytatták az eggyé válás előkészítését, ami 2025. november 4-én a dekrétum kihirdetésével valósult meg.

Az ünnepségsorozatot Loyolában tartották 130 részvevővel. Magyarországot Papp Éva Bernadett CJ nővér képviselte. Az ünnepi szentmisét a jezsuita generális, Arturo Sosa SJ celebrálta, aki beszélt arról is, hogy mit jelent ma egységben, szerzetesként küldetésben élni. „Egységben kaptatok küldetést. »Legyenek tökéletesen egyek« – mondja Jézus. Ez az új „egység”, amelyben részesültök, egy polarizált világban tanúságot tesz arról, hogy

az egység lehetséges, a különbségek leküzdhetők, nem kell a kényelmi zónában maradni, az élet teljessége abban rejlik, hogy kilépünk belőle.

Ez egyben tanúságtétel a mai kor vallási életéről és annak értékéről is.”

Különösen megható pillanat volt, amikor Veronica Fuhrmann CJ generálfőnöknő kezéből a Congregatio Jesuba becsatlakozó nővérek átvették a rendi keresztet. Az ünnepség teli volt örömmel, lelkesedéssel. Végre teljesült Ward Mária álma, a megújult Congregatio Jesu közössége az egység nagyobb erejében folytathatja küldetését szerte a világon 40 országban, Kanadától Ausztráliáig.

Szöveg: Herman Judit CJ

Fotó: Congregatio Jesu; Congregatio Jesu Facebook-oldala

Magyar Kurír