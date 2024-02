Egységre és együttműködésre törekedve – Hátrányos helyzetűekkel foglalkozó háttérszervezetek

Jó ügyek mentén általában több lelkes kezdeményezés születik, jellemző ez cigánypasztorációs kérdésekre is. Sokan sokféleképpen próbálnak segíteni. Nem csupán több elképzelés, de több szervezet, alapítvány, egyesület szolgálja a nehéz sorsú családok életét. Mindegyik rendelkezik specifikus tevékenységgel, ám sok helyütt fedezhető fel párhuzamosan végzett hasonló, netán azonos jellegű munkálkodás.

Három szervezet tanácskozott a közelmúltban többször is a fenti kérdésekről, s igyekezett közös célokat megfogalmazni, közös projekteket kidolgozni. A tanácskozásokon Juhász Ágnes Katalin, a Premontrei Női Kanonokrend tartományfőnöke; Orosz István Imréné, a Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Irodájának vezetője; Bángi-Magyar Anna, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetője; Pedro Peiró Catalá, a Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség elnöke; Gyurka Zsolt, az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat elnöke; valamint Bánlaki Zsanett, az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának irodavezetője vett részt.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015-ben megalapította a Boldog Ceferino Intézetet (BCI), amelynek feladata a cigánypasztorációban dolgozó egyháziak és munkatársaik támogatása, lelki közösségének erősítése, találkozók, lelkigyakorlatok szervezése. Mindez az egyházmegyei cigánypasztorációs referensek testületével, szerzetesrendi szolgálatokkal és civil szervezetekkel együttműködésben történik. A pasztoráció fő célja az evangélium átadása és meghívás az Egyház közösségébe.

A BCI részt vesz a roma zarándoklatok és búcsúk szervezésében, valamint az országos lelkigyakorlat, csendes lelkinap és konferencia megszervezésében is. Országos közfoglalkoztatási programja keretében jelenleg mintegy 240 fő dolgozik 70 településen. Az intézet kapcsolatot tart a mintegy 95 katolikus kötődésű tanodával és közösségi házzal, továbbá az egyházmegyei személyi plébániákkal, egyházközségekkel, egyetemi roma szakkollégiumokkal és más szakmai szervezetekkel is. A szervezetek kapcsolati hálójának, szakmai és lelkiségi egységének támogatását kiemelt feladatának tekinti. Mindebbe a Kárpát-medence-szerte élő roma közösségeket is igyekszik bevonni. Külön felelősségünk továbbá a nem roma származásúak szemléletformálása is, amelyben nagy segítség a hit egysége és az Egyház közössége. (Bángi-Magyar Anna)

Az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat (ESZPH) nem hivatalos megalakulása 2007-re tehető; hivatalosan 2012-ben jegyezték be. Tagszervezetei az alábbi tevékenységeket folytatják: időskorúak ellátása, baba-mama foglalkozások, óvodára történő felkészítés, mozgó jogsegély szolgálat tanodajellegű programok működtetése, családi és faluünnepségek szervezése. A hátrányos helyzetű családokkal való törődés közös elvek mentén történik. Közös bennük, hogy valamennyien működtetnek tanodát vagy tanoda jellegű intézményt a hátrányos helyzetű fiatalok számára.

A Nyitott Háza koncepciójának kidolgozásában vettek részt 2011-ben. Nevükhöz fűződik a Tanodák Éjszakája esemény létrehozása 2015-ben, valamint annak szervezése minden évben, melyhez a tagokon kívül 15–20 tanoda szokott csatlakozni. Idén lesz a X. Tanodák Éjszakája program. Szervezetük ma egyik kiemelt célja a munkatársak továbbképzési lehetőségének biztosítása, és olyan tréningek, találkozási alkalmak szervezése, amely a tapasztalatcserén túl segíti a kollégák megtartását, kiégésük elkerülését. (Gyurka Zsolt)

A Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség azzal a szándékkal született, hogy minél több keresztény közösség által inspirált szociális kezdeményezést fogjon össze. Célja, hogy lehetővé tegye a keresztény szociális kezdeményezések találkozását, elősegítse a köztük lévő támogató kapcsolatot, képviselje őket az egyházi és kormányzati intézmények előtt, finanszírozási forrásokat keressen a kezdeményezések számára, és támogassa az új ötleteket. A Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség hidat szeretne építeni a hátrányos helyzetű és különösen a cigány, roma emberek és a többségi társadalom között. Ez magában foglalja a többségi társadalom felkészítését a lemaradott és perifériára szorult rétegek befogadására, továbbá intenzíven elősegíti a hátrányos helyzetűek fejlődését és a többségi társadalomba történő integrációját a saját lakókörnyezetükben, munkahelyükön, iskolákban és a helyi kisközösségekben.

A szövetség a Nyitott Ház modellt olyan platformként mutatja be, amely keresztény inspirációból kiindulva a szociális területen a hátrányos helyzetűekkel foglalkozik. Nyitott Háznak hívják azokat a közösségi tereket, melyek olyan kistelepüléseken és városrészeken működnek, ahol nagy számban élnek perifériára szorult emberek. Nyitott Házaik hosszú évek óta tartó munkájának köszönhetően váltak olyan komplex, hiánypótló, előremutató, folyamatosan alakuló, bővülő, innovatív szolgáltatáscsomaggá, amelyek többek között annak köszönhetik sikerességüket, hogy közvetlenül a nehéz élethelyzetbe került emberek lakóhelyén, annak közösségi erőforrásaira alapozva, a kihívásokra azonnali adekvát válaszokat adva próbálnak meg segítséget nyújtani. (Pedro Peiró Catalá marista szerzetes)

*

E szervezetek vezetői itt is kérik: aki találkozik ezzel az írással, tegye meg, hogy elmond egy imádságot azokért a – bármilyen szempontból – perifériára került emberekért, akikért a Boldog Ceferino Intézet, az ESZPH és a Sója Miklós Nyitott Ház Szövetség dolgozik.

Forrás: MKPK Cigánypasztorációs Bizottság

Fotó: Boldog Ceferino Intézet; Bánlaki Zsanett

Magyar Kurír