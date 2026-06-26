Együtt építjük! – Az ezeréves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára

A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezeréves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad.

A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, ahova – a tavaly sikerrel megrendezett családok és közösségek fesztiválja után – ismét várják a kisgyermekes családokat.

15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságával együtt.

Tervezett program:

09.00-19.00

Családi nap

Püspöki Palotakert:

Gryllus Dániel koncertje;

püspök atya találkozik a gyerekekkel;

a Katáng együttes koncertje;

kézműves-foglalkozás, népi fajátékok, állatsimogató, bűvész előadás, múzeumpedagógiai foglalkozás, csocsó, pingpong stb.

Váci Egyházmegyei Könyvtár:

KÁLDI 400: interaktív kiállítás;

Fogd a könyvet! – könyvsimogató;

Hogyan készült a könyv? – workshop és kézműves-foglalkozás;

Matiné: diafilmvetítés, mese, rajz/kézműves-foglalkozás.

Migazzi tér:

Ismerd meg a Váci Egyházmegyét! – Egyházmegyei intézmények, szakpasztorációk, közösségek interaktív bemutatkozása a püspöki palota körül sátrakban;

keresztény kézművestermékek vására, könyvvásár.

Turisztikai programok

Látogatási lehetőség a püspöki palotában, a Nagyboldogasszony-székesegyházban és a Toronykilátóban, valamint megtekinthetők a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény állandó és időszaki kiállításai (Március 15-e tér 4.)

15.00 Hálaadó ünnepi szentmise a székesegyházban

A szentmisét bemutatja Marton Zsolt megyéspüspök.

18.00 Püspök és barát – Beer Miklós nyugalmazott és Marton Zsolt jelenlegi váci megyéspüspök beszélgetése (PüspökVác, Beer terem)

19.30 Együtt építjük! – Különleges történelmi játék a Váci Egyházmegye ezeréves történetéről

A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd.

A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok bemutatásával idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve a Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoron át a 20. század vészterhes időszakáig.

Az előadást írta és rendezi: Meskó Zsolt.

Minden program ingyenes!

Részletes program és információ az egyuttepitjuk.hu oldalon olvasható.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila (archív; a képek a 2025-ös KATTÁRS-on készültek); Váci Egyházmegye

Magyar Kurír