Együtt építjük! – Az ezeréves Váci Egyházmegye mindenkit vár szeptemberi jubileumi napjára

A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezeréves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad.
A családi programok fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, ahova – a tavaly sikerrel megrendezett családok és közösségek fesztiválja után – ismét várják a kisgyermekes családokat.
15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságával együtt.
Tervezett program:
09.00-19.00
Családi nap
Püspöki Palotakert:
Gryllus Dániel koncertje;
püspök atya találkozik a gyerekekkel;
a Katáng együttes koncertje;
kézműves-foglalkozás, népi fajátékok, állatsimogató, bűvész előadás, múzeumpedagógiai foglalkozás, csocsó, pingpong stb.
Váci Egyházmegyei Könyvtár:
KÁLDI 400: interaktív kiállítás;
Fogd a könyvet! – könyvsimogató;
Hogyan készült a könyv? – workshop és kézműves-foglalkozás;
Matiné: diafilmvetítés, mese, rajz/kézműves-foglalkozás.
Migazzi tér:
Ismerd meg a Váci Egyházmegyét! – Egyházmegyei intézmények, szakpasztorációk, közösségek interaktív bemutatkozása a püspöki palota körül sátrakban;
keresztény kézművestermékek vására, könyvvásár.
Turisztikai programok
Látogatási lehetőség a püspöki palotában, a Nagyboldogasszony-székesegyházban és a Toronykilátóban, valamint megtekinthetők a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény állandó és időszaki kiállításai (Március 15-e tér 4.)
15.00 Hálaadó ünnepi szentmise a székesegyházban
A szentmisét bemutatja Marton Zsolt megyéspüspök.
18.00 Püspök és barát – Beer Miklós nyugalmazott és Marton Zsolt jelenlegi váci megyéspüspök beszélgetése (PüspökVác, Beer terem)
19.30 Együtt építjük! – Különleges történelmi játék a Váci Egyházmegye ezeréves történetéről
A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd.
A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok bemutatásával idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve a Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoron át a 20. század vészterhes időszakáig.
Az előadást írta és rendezi: Meskó Zsolt.
Minden program ingyenes!
Részletes program és információ az egyuttepitjuk.hu oldalon olvasható.
Forrás: Váci Egyházmegye
Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila (archív; a képek a 2025-ös KATTÁRS-on készültek); Váci Egyházmegye
Magyar Kurír
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