Éjszakai zarándoklatot szerveztek Máriapócsra a békéért – KÉPRIPORT

Sötétben, mindössze néhány fáklya fényével kísérve indultak el a zarándokok Mátészalkáról Máriapócsra, a Könnyező Szűzanya, a „fénylő világosság” felé – ahogyan a Parakliszban is nevezik őt. Több mint 50 kárpátaljai fiatal is elindult Mátészalkáról, hajnalban pedig újabb fiatalokból álló csoport kapcsolódott be a zarándoklatba; a menet létszáma fokozatosan növekedett az egyes megállóhelyeknél.

A kezdeményezés, hogy a békéért zarándokoljanak és imádkozzanak, a KDNP mátészalkai csoportjához köthető. Az éjféli indulás előtt Hanusi Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, és jó házigazdaként útravalót kínált a gyalogosoknak.

A kezdő imádságot Szocska A. Ábel püspök vezette, és lelki munícióval is ellátta az indulókat. Felidézte: Krisztus feltámadása után úgy köszöntötte tanítványait: „Békesség nektek!” – megerősítve ezzel őket.

„A Krisztustól kapott béke sokkal nagyobb, mint a béke, amit két ember vagy nagyhatalom egymás között megköthet. Krisztus békéje elkísér egy életen át, minden körülmények között, mert ez a szív békéje” – mondta a főpásztor, s azt kívánta zarándoktársainak, hogy Jézussal együtt haladva erre a békére tegyenek szert.

A zarándoklat ökumenikus volt, hiszen a három megállónál a helyi református, római katolikus, illetve görögkatolikus lelkipásztor várta a résztvevőket tanítással és útravalóval.

A megérkezést követő Szent Liturgián prédikációjában a hierarcha idézte is a Nyírmeggyes, Nyírcsászári és Nyírbátor településeken hallott gondolatokat. A békéért tenni kell – hangzott az összegzés.

A szertartás elején az a 150 gyermek és felnőtt is megérkezett Máriapócsra, és bekapcsolódott az imádságba, akik a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézményből szokásos éves zarándoklatukon vettek részt Nyírbátorról indulva.

A zarándoklat közös ebéddel zárult.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

