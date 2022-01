Elhunyt Cselényi István Gábor görögkatolikus áldozópap

Legyen boldog nyugalma és örök emléke!

Két gyermeke és öt unokája van, 1967-ben teológiai doktorátust szerzett, 1970 óta volt görögkatolikus lelkész. Tizenöt éven át tanított a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Kato­likus Hittudományi Főiskolán. Alma matere, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara munkás­ságát 1997-ben PhD-fokozattal ismerte el. Esztergomban végzett szervezőlelkészi majd parókusi szolgálatot 1999-től 2011-ig. Piliscsaba görögkatolikus híveinek lelki ellátását nyugdíjas lelkészként is végezte.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye egy nem sokkal az aranymiséje után, 2020-ban készült interjúval emlékezik Cselényi István Gábor atyára.

„...karácsony éjjelén ért utol a meghívás. Érettségi előtt álltam, mindenféle terveim voltak. Már gimnazista koromban is jelentek meg verseim, emellett zenével is foglalkoztam. Az éjféli zsolozsmát édesapámék végezték nyíregyházi templo­munkban, Izaiás Emmánuel-jövendölését épp ő énekelte, szinte ma is hallom: »Térjetek meg, mert velünk az Isten.« Ezt hallva rádöbbentem, hogy a legfontosabb számomra világba kiáltani, hogy ez az Emmánuel – Krisztus, és az ő velünk-létét, szeretetét kell elvinnem az emberek közé. Ebben a hivatásban azután tudtam kamatoztatni a mennyei Atyától kapott adományokat: igét hirdettem, írtam, énekeinket gyűjtögettem, de már nem öncélúan, hanem Krisztus küldötteként. Igenis Isten-élmény volt ez. Valahol Szent Mihály döntéséhez hasonlóan egy egész életre kihatott ez az alapelhatározás, újabb és újabb döntésekre ébresztett. Ilyen volt, amikor odahagytam egy harminc éves életszakaszt, és a szórványpasztorációra vállalkoztam. (...)

Alapvető hittantól filozófián át a liturgiáig és énekeinkig sok mindennel foglalkoztam, de ezek végül is egy tőről fakadnak: karácsonyi élményemből, annak átéléséből, hogy a Szentháromság titka Jézus Krisztusban osztályrészünk lett” – mondta Cselényi István atya az interjúban, melyet teljes terjedelmében ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



