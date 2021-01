Elizabeth Prout, a manchesteri Teréz anya

John Henry Newman szavaival a Katolikus Egyház „második tavasza” volt az a viktoriánus korszak Angliában, amikor Ignatius Spencer (1799–1864) és passzionista társai, többek között Boldog Dominic Barberi és Elizabeth Prout misszionárius lendülettel tevékenykedtek.

Ignatius Spencer, a krikettrajongó konvertita, aki Diana hercegnő és Winston Churchill családfáján egyaránt szerepel, élete jelentős részét annak szentelte, hogy Angliát megpróbálja visszatéríteni a katolicizmushoz.

Tiszteletreméltó Elizabeth Prout, a Kereszt és Passió Nővérei Kongregáció (Sisters of the Cross and Passion) alapítója 1820. szeptember 2-án született Shrewsburyben, és St Helens Sutton nevű városrészében hunyt el 1864. január 11-én, 43 esztendős korában. Anglikánnak keresztelték, húszas évei elején tért át a katolikus hitre, Dominic Barberi hatására. 1849-ben került Manchesterbe, ahol megdöbbentette az a nyomorúság, amelyben sokan éltek Anglia nagy iparvárosaiban. Társaival együtt közösséget hoztak létre a rászorulók támogatására, melyet többek között két passzionista: Gaudentius Rossi és Ignatius Spencer támogatott és irányított. Ebből nőtt ki a Kereszt és Passió Nővérei Kongregáció (1855); Keresztes Szent Pál (1694–1775), a passzionista rendalapító regulája szerint éltek. Számos iskolát alapítottak a környéken a gyári munkásoknak és gyerekeiknek, sokat foglalkoztak a nagy szegénységben élő ír bevándorlókkal.

A mostani lépés a kanonizációs folyamatban azt jelenti, hogy az Egyház lezárta Elizabeth Prout életének és tevékenységének vizsgálatát; a továbbiakban két jóváhagyott csodára van szükség szentté avatásához.

Malcolm McMahon liverpooli érsek elmondta, boldoggá teszi, hogy a Szentszék elismerte Elizabeth anya, a passzionista nővérek alapítójának életszentségét.

„Mindaz, amit ő adott az angol egyháznak és az angol embereknek, és tágabb értelemben, az általa és nővértársai által alapított intézményeken keresztül az oktatásnak és az egészségügynek, mindez napjainkban is tanúskodik arról, hogy a Katolikus Egyház gondot visel a rászorulókra” – fogalmazott az érsek.

Mark Davies, Shrewsbury püspöke kiemelte, Elizabeth anya hősiesen szolgálta a szegényeket a viktoriánus Anglia ipari övezeteiben pusztító kolera- és tífuszjárvány idején is, emiatt is különösen aktuális erényeinek mostani elismerése.

Életrajzírója, Dominic Savio Hamer passzionista nővér kifejezte a nővérek örömét, és elmondta, Elizabeth nővér „oly nagyon szerette a Mi Urunkat, olyan sok szenvedést élt át, és oly jól ismerte a rossz szociális helyzetet, amelyben sokan éltek Manchesterben, hogy ideális közbenjárónk lesz a mostani nehézségek közepette”.

Születése 200. évfordulóján, 2020 szeptemberében Mark Davies püspök Shrewsbury székesegyházában mutatott be ünnepi szentmisét. Az oktatás terén úttörőnek nevezte Elizabeth Proutot, aki iskolákat létesített az ipari negyedek szegény gyerekei számára, és otthonokat a gyárakban dolgozó lányoknak, és egész életét annak szentelte, hogy azokat szolgálja, akiket a leginkább magukra hagytak.

Elizabeth nővért katolikus hite ösztönözte, hogy a rettenetes helyzetekkel azzal a forradalmi bizalommal nézzen szembe, amely Krisztus parancsából fakad: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket” – fogalmazott a főpásztor.

