Eloldozva – Papoknak és diakónusoknak tartottak lelkigyakorlatot Bárdudvarnokon

Matt Lozano édesapja, Neal Lozano nevéhez fűződik az Eloldozva ötkulcsos modell szerinti ima módszere, melyről könyvet is írt (Eloldozva – Szabadság Krisztusban: A szabadító szolgálat kézikönyve, Marana Tha Kiadó).

A lelkigyakorlaton Matt Lozano többek között arról beszélt, hogy mindannyiunknak szüksége van szabadulásra. Ez nem exorcizmus, nem ördögűzés.

Megkötözhetnek többek között a meg nem bánt bűneink, rossz szokásaink, be nem gyógyult gyermekkori sebeink, okkult és ezoterikus praktikák, melyeken részt vettünk, vagy amelyekről olvastunk, valamint szentségtelen kapcsolataink is.

A jó hír az, hogy mindezekből van gyógyulás és szabadulás Krisztus által. A mi feladatunk az öt kulcs használata:

hinnünk kell, hogy Jézus meg akar és meg tud szabadítani; meg kell bocsátanunk azoknak, akik a sebek okozói; ellene kell mondanunk minden befolyásnak, melyet felismertünk; élnünk kell Krisztus által kapott hatalmunkkal, és át kell vennünk az életünk felett az irányítást; végül pedig nyitott szívvel be kell fogadnunk a mennyei Atya áldását.

A közel ötven részt vevő pap és diakónus a pár napban megtanulhatta alkalmazni a módszert, valamint maguk is részesülhettek Eloldozva-imaszolgálatban.

Matt Lozano külön kiemelte a lehetőségét annak, hogy az ötkulcsos módszer hogyan építhető be a gyóntatásba, segítve a visszatérő bűnöktől való szabadulást. Tanításait több személyes történettel is szemléltette, alátámasztva a módszer hatékonyságát.

A papi lelkigyakorlatot továbbképző hétvége követte, mely a már képzett, laikus Eloldozva-imavezetőknek szólt. Ennek gyümölcseként elkezdődött a szolgálat országos koordinációjának kiépítése és az anyaszervezethez (Hearth of the Father Ministry) való bekapcsolása.

*

Matt Lozano a Heart of the Father Ministries ügyvezető igazgatója. Szenvedélyesen elkötelezett amellett, hogy Isten Igéjének életet megváltoztató igazságát világos és gyakorlatias módon terjessze. Több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik az oktatás terén. Történelem szakon szerzett diplomát a James Madison Egyetemen; oktatási vezetésből szerzett mesterdiplomát a Villanova Egyetemen, valamint teológiából mesterdiplomát az Augustine Institute-ban. A Free to Be Holy című könyv szerzője, valamint az Unbound Ministry Guidebook és az Abba’s Heart című könyvek társszerzője. Feleségével, Jenniferrel együtt végzi szolgálatát. Öt gyermekük van.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír