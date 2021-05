Emberi méltóság tananyag – Pályázatot hirdet a Katolikus Szeretetszolgálat

A pályázó intézmények az Emberi méltóság tananyag használatára szereznek jogosultságot, amely egy egészségtudatosságot fejlesztő és ismeretterjesztő, tanárok munkáját segítő módszertani segédanyag. A tananyagot az általános és középiskolák 1–8. évfolyamai (6–14 éves korosztályú tanulók) részére dolgozták ki. A tananyag minden évfolyamra 15×30 perces iskolai foglalkozáshoz való anyagot tartalmaz, amely biológia, osztályfőnöki vagy hittan/etika óra keretében bevezethető és oktatható.

Ez a ma Magyarországon egyedülálló iskolai projekt arra hívja fel a figyelmet, hogy mi az, ami a teremtett világban az embert megkülönbözteti minden más élőlénytől és tárgytól

– mutatta be a tananyagot Makkné Kende Adrienn, a HDC Hungary magyarországi koordinátora. Elmondta, hogy a tananyag az alábbi tényre alapoz: az ember rendelkezik a döntés szabadságával, ezekért a döntésekért pedig vállalnia kell a felelősséget mindenkinek. Mivel az egészségünkről, a kapcsolatainkról is döntünk, fontos, hogy a türelem, az önfegyelem, a tisztelet és a felelősségvállalás fogalmait és gyakorlati megvalósulásait is elsajátítsák a gyerekek.

Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező állami, egyházi vagy magánfenntartású oktatási intézmény pályázhat, melyben az 1–8. évfolyamok bármelyikén folyik oktatás. Bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be; egy intézmény a HDC egy vagy több évfolyamára nyújthat be pályázatot.

A pályázatnak nincs benyújtási határideje.

A pályázatokat a Katolikus Szeretetszolgálat érkezési sorrendben bírálja el, összesen 45 évfolyamnyi licenc áll rendelkezésre. A pályázat visszavonásig él.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a szerertetszolgálat honlapján található űrlap kitöltésével és a kért mellékletek feltöltésével.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: a pályázat benyújtását követő 2 hét. A pályázat eredményeiről e-mailben értesítenek minden pályázó intézményt.

A HDC megszerzett évfolyamon történő tanítására először a 2020/2021-es tanévben kerülhet sor, de legkésőbb 2021. október 15-ig meg kell kezdeni a tananyag tanítását. Ezt követően a HDC felhasználása időben és mennyiségben nem korlátozott.

A tananyag alapos kidolgozottsága miatt a felhasználási jog elnyerése után a tanárok önállóan is elkezdhetik annak tanítását.

Azok számára, akik a pályázat benyújtása előtt szeretnének mélyebben megismerkedni a tananyag felépítésével és tartalmával, esetleg elnyerték a felhasználási jogot, és érdeklődnek, május 4-én 16.30 órakor online ismertető előadást tartanak (kb. 60 perc). A tájékoztató előadás során a tanárok személyesen is feltehetik kérdéseiket az alapító szervezet regionális koordinátorának. A májusi tájékoztató előadás iránt érdeklődő szakemberek jelentkezését az emberimeltosagtananyag@gmail.com e-mail-címen várják.

Bővebb információ és pályázati kiírás ITT.

Forrás: Katolikus Szeretetszolgálat; Pécsi Egyházmegye

Fotó (illusztráció): Merényi Zita

