Emlékévet tartanak Csesztregen Kerkai Jenő jezsuita szerzetes születésének 120. évfordulóján

Fülöp András szervező az emlékév eseményeiről tájékoztatva elmondta, hogy az emlékezés jegyében hirdetik meg a „Kerkai 120” emlékévet, melynek megnyitója január 28-án Csesztregen lesz, a 8.30-kor kezdődő szentmisén, amelyet Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek mutat be Molnár Árpád plébánossal együtt. A szentmise után az érsek a Kerkai Házban az Istenkeresés útjain című könyvét mutatja be, amelyet követően kötetlen beszélgetésre is lesz mód. Fülöp András hozzátette: az egyházközség fontosnak tartja, hogy a jelen kor társadalmi kérdéseire, problémáira is hiteles válaszokat kapjunk.

Az év rendezvényeivel kapcsolatban Fülöp András elmondta, lesznek események helyben, Csesztregen, illetve terveznek vármegyei szintű programokat, továbbá országos érdekeltségű eseményeket is, mint a Kerkai-konferencia és a Kerkai-esték.

Az ünnepélyes megnyitót követően Csesztregen február 16-án vetítéssel egybekötött előadást tart Székelyhidi László professzor Afrika vallásosságáról.

Május 12-én bibliai keretet adnak át diákok közreműködésével a Kerkai Ház udvarán, ezzel is népszerűsítve a Szentírás olvasását.

Júliusban két hétre harminc kárpátaljai hadiárvát látnak vendégül Csesztregen.

Augusztus 30-án Szendi László plébános Börtönnapló című könyvét mutatják be.

Szeptember 7-én az egyházközség autóbuszos zarándoklatot szervez Celldömölkre a Mária-búcsúba. Ebbe a búcsúba 1950-ig minden évben háromnapos zarándoklatot tettek a csesztregi hívek.

Szeptember 22-én a búcsúi szentmisét Koronkai Zoltán jezsuita pap mutatja be, aki Kerkai Jenő életútjának kiváló ismerője és kutatója.

Október 18-án Doma Péter író legújabb könyvét, A két ifjú című kötetet ismerheti meg a közönség. Novemberben Budapesten rendeznek konferenciát Kerkai Jenőről. Csesztregen november 4–10-ig kerül sor a Kerkai-hét rendezvényére, és november 10-én a 8.30-kor kezdődő szentmisén zárják le az emlékévet.

A további tervezett programok között szerepel még Kerkai-emléktúra Csesztreg körül a jelzett turistautakon. Szeptember 21-én Zalaegerszegen hallgathat meg a közönség előadást Kerkai Jenő munkásságáról és a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testületéről, a KALOT-ról Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes közreműködésével. Ugyancsak Zalaegerszegen az év folyamán köztéri alkotást állítanak Kerkai Jenő tiszteletére.

„Az emlékévben Kerkai Jenő jelmondatára igyekszünk fordítani figyelmünket: »Krisztusibb embert, életerős népet, műveltebb falut, önérzetes magyart!« – jelezte Fülöp András. – Láthatjuk, hogy a szocializmus és a jelen kor liberalizmusa micsoda károkat okozott az emberek lelkében, egymás közötti kapcsolatainkban. Lehet ez az esztendő a lelki megerősödés időszaka is imádságban, gyakori szentgyónásban, szentáldozásban.”

Az emlékév széles körű összefogásban valósul meg, hiszen Csesztreg önkormányzata, a Kerkai Jenő Általános Iskola, a jezsuita rend, a KDNP Zala vármegyei csoportja és a KÉSZ zalaegerszegi csoportja is támogatják az emlékévet.

Forrás és fotó: Zaol.hu

Magyar Kurír