Építsd újjá Egyházamat! – Hitoktatók és pedagógusok nagyböjti lelkinapját tartották Nagyváradon

A ferences jubileumi év alkalmából a lelkinapot Guia Hugó ferences testvér vezette, aki elmélkedéseivel és lelki útmutatásával segített abban, hogy a résztvevők a nagyböjt üzenetében elmélyülve megújuljanak hitünkben, hivatásunkban és szolgálatunkban.

Az alkalom során megismerkedhettek a ferences pedagógia alapelveivel, amely az irgalom, az imádság, a testvériség, munka, a béke, az áldás. A konkrét példák rávilágítotak arra is, hogy ezek mentén a pedagógus hogyan tud a rábízottak között úgy jelen lenni, hogy Krisztus szemével lásson, mert

az igazi nevelés ott kezdődik, amikor képesek vagyunk meglátni a sebeket a másik emberben.

Assisi Szent Ferenc lelkülete is feltárult a lelkinap során, amely a szeretet, az egyszerűség, a béke és az evangéliumi öröm útjára hív.

A nagyböjti program lehetőséget kínált az elcsendesedésre, az imádságra és a személyes lelki feltöltődésre, hogy pedagógusok küldetésüket új fényben szemlélhessék, és megerősödött lélekkel térhessenek vissza mindennapi szolgálatukhoz.

A program részeként kiscsoportos beszélgetések, közös alkotás, vezetett ima, valamint Szent Ferenc életének egy-egy jelentős eseményét bemutató gyakorlat segítette az elmélyülést és a személyes tapasztalatszerzést. A lelkinap így nemcsak elmélkedésre, hanem közösségi megosztásra és aktív lelki részvételre is lehetőséget adott.

„A résztvevők reflexiói (amelyeket IDE kattintva olvashatnak) rámutatnak arra, mennyire nagy jelentősége van az ilyen alkalmaknak, amikor megállhatunk a mindennapok sodrásában, elcsendesedhetünk, és meríthetünk az igazi Forrásból. Egymást meghallgatva és imádságban hordozva erősödhetünk pedagógusi hivatásunkban, hogy Krisztus lelkületével kísérjük és vezessük a ránk bízott gyermekeket és fiatalokat” – fogalmazott Benedek Ramóna hitoktató, egyházmegyei módszertanos

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

