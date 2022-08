Erdő Péter a felvidéki Ipolybalogon: A Szent Korona valódi ereklye vallási értelemben is

„Itt, Ipolybalogon évszázadokon át híven megőrizte az emlékezet, hogy a Szent Korona egy-két napot itt töltött.

Mintha erő sugározna ki belőle, ahogyan ezt a hívő tisztelet az ereklyékről ősidők óta tanúsítja. A Szent Korona pedig valódi ereklye vallási értelemben is”

– fogalmazott szentbeszédében Erdő Péter bíboros a település Kápolna-dombján.

A főpásztor felidézte, hogy Szent István király a korona formájában felajánlotta Magyarországot a boldogságos Szűzanyának: „Ezt a felajánlást a történelem során többször megújítottuk. Sőt erre emlékeztünk akkor is, amikor idén tavasszal Ferenc pápa kérésének megfelelően Oroszországot és Ukrajnát ajánlottuk fel Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Az ilyen felajánlás mindig a legnagyobb bizalom kifejezése és egyben a veszélyben lévő ember kiáltása is.”

Erdő Péter bíboros beszélt a missziós keresztről, amelyben ott vannak a régi magyar szentek és a legújabb szentek, boldogok ereklyéi, és amelyet a Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve körbehordoztak az egész Kárpát-medencében, sőt azon is túl. „El kellett ismernünk, hogy magyarok, szlovákok, ukránok, románok, horvátok, vagy akár értünk élő és dolgozó olaszok és más nemzetiségűek egyetlen közösséget alkotnak.

Közös a szenvedésünk, közös a hitünk és a reményünk.

Ennek a missziós keresztnek az útja erősítette bizalmunkat az isteni Gondviselésben és tudatosította közösségi összetartozásunkat is” – fogalmazott Erdő Péter.

Beszédében köszöntötte egyúttal a VII. Palóc Világtalálkozó résztvevőit is. Azt kérte, tartsák meg és éljék meg hitüket abban a formában is, „ahogyan őseinktől örököltük, de oly módon, hogy érthető, vonzó, erős hitvallás legyen korunk számára is.

Fedezzük fel és éljük meg, hogy felelősek vagyunk egymásért, hogy mindnyájan összetartozunk és egyetlen családot alkotunk; a családfő pedig Krisztus.

Neki legyen dicsőség most és mindörökké. Ámen” – zárta szentbeszédét a Kápolna-dombon Erdő Péter bíboros.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye



Fotó: Felvidék.ma



Magyar Kurír