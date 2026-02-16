Ételosztást szerveztek a betegek világnapján a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitásznál

A La’Koma Bisztró tulajdonosa, Mandics Norbert és felesége kereste fel nemrég a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitászt azzal a szándékkal, hogy nehéz sorban lévő embereknek egy-egy tál meleg étellel segítsen.

A városban főleg hétvégi napokon tartanak ételosztást, a karitász ezért a hét közepére szervezte meg az alkalmat. Az ételosztás éppen a betegek világnapjára esett.

Már jóval az ételosztás megkezdése előtt is többen várakoztak a főegyházmegyei karitász szolgáltatópontja előtt. A rászorulók itt hétköznap délelőttönként ingyen kaphatnak ruhaneműt, lábbelit, ágyneműt vagy akár néhány apróságot kisgyermekük számára. Sokan láthatóan nem először fordultak meg az Attila téren lévő intézményben.

Ilyen például Marika is. Marika fia több méter magasságból esett le 13 évvel ezelőtt, aminek következtében 75 százalékos egészségkárosodást szenvedett. Javulás a baleset óta nem történt és nem is várható. A most 35 éves férfi segítség nélkül közlekedni sem tud. Édesanyja gondozza őt. A szolgáltatópontból ágyneműt és ruhaneműt tud hazavinni számára.

Az ételre várókat Jaczkó Dániel, a főegyházmegyei karitász igazgatója köszöntötte, és egy rövid imádságot is mondott minden jelenlévőért és betegért. Sokan és sokfelől érkeztek, hiszen a karitász a helyi rádióban, szociális intézményeknél és hajléktalanszállónál elhelyezett plakáttal is hirdette az alkalmat.

Aki eljött, egy bőséges adag tarhonyás húst, a karitász egyik munkatársának felajánlásából pedig egy ostyaszeletet kapott. Az étellel együtt a betegek imádságát is magával vihette mindenki.

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír