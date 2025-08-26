Fatimából érkeztek ereklyék Nemesvámosra

Hazai – 2025. augusztus 26., kedd | 13:36
4

A nemesvámosi plébániához kapcsolódóan működő Csillagösvény Cserkészcsapat fiatal vezetőinek csoportja augusztus 17. és 20. között a portugáliai Fatimában járt, s elhozta Szent Jacinta és Szent Francisco ereklyéit, amelyeket Udvardy György érsek kért José Ornelas Carvalhótól, a leiriai-fátimai egyházmegye püspökétől. Az ereklyéket a Nemesvámoson épülő Fatima-templom oltárában helyezik majd el.

A nemesvámosi Fatima-templom építése 2000-ben kezdődött. A templom azóta is folyamatosan épül –  épp úgy, ahogy a közössége is.

2011-ben fiatal zarándokok a templomban elhelyezendő Mária-szobrot hoztak; 2012-ben pedig a fatimai szentély ajándékaként a templom alapjában elhelyezett fatimai földet és egy kis tölgybokrot kapott a nemesvámosi közösség.

A templom építése várhatóan ebben az esztendőben befejeződik.

A nemesvámosi fiatal cserkészvezetők augusztus 17-től 20-ig tartó portugáliai zarándoklatuk alkalmával hozták el Szent Jacinta és Szent Francisco ereklyéit, amelyeket Udvardy György érsek kért José Ornelas Carvalhótól, a leiriai-fátimai egyházmegye püspökétől. Az ereklyéket a Nemesvámoson épülő Fatima-templom oltárában helyezik majd el.

A fiatal zarándokok háromnapos fatimai tartózkodásuk során megismerkedtek a kegyhellyel és a jelenés körülményeivel.

Az esti nemzetközi imádságon magyar nyelven hangzott el a rózsafüzér egy tizede, amelyet együtt imádkoztak a világ minden tájáról érkezett zarándokok.

A nemesvámosi zarándokcsoport Gere Dávid Márk plébános vezetésével magyar szentmisén is részt vett a Jelenés-kápolnában; augusztus 20-án pedig a külföldön élő magyarok által épített Szent István-kápolnában ünnepeltek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#cserkészet #egyházmegyék #épített örökség #ereklyék #kegyhelyek #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató