Fatimából érkeztek ereklyék Nemesvámosra

A nemesvámosi Fatima-templom építése 2000-ben kezdődött. A templom azóta is folyamatosan épül – épp úgy, ahogy a közössége is. 2011-ben fiatal zarándokok a templomban elhelyezendő Mária-szobrot hoztak; 2012-ben pedig a fatimai szentély ajándékaként a templom alapjában elhelyezett fatimai földet és egy kis tölgybokrot kapott a nemesvámosi közösség. A templom építése várhatóan ebben az esztendőben befejeződik.

A nemesvámosi fiatal cserkészvezetők augusztus 17-től 20-ig tartó portugáliai zarándoklatuk alkalmával hozták el Szent Jacinta és Szent Francisco ereklyéit, amelyeket Udvardy György érsek kért José Ornelas Carvalhótól, a leiriai-fátimai egyházmegye püspökétől. Az ereklyéket a Nemesvámoson épülő Fatima-templom oltárában helyezik majd el.

A fiatal zarándokok háromnapos fatimai tartózkodásuk során megismerkedtek a kegyhellyel és a jelenés körülményeivel.

Az esti nemzetközi imádságon magyar nyelven hangzott el a rózsafüzér egy tizede, amelyet együtt imádkoztak a világ minden tájáról érkezett zarándokok.

A nemesvámosi zarándokcsoport Gere Dávid Márk plébános vezetésével magyar szentmisén is részt vett a Jelenés-kápolnában; augusztus 20-án pedig a külföldön élő magyarok által épített Szent István-kápolnában ünnepeltek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



